Метеорологи Обнинска отметят свой профессиональный праздник в любую погоду!

В эту пятницу, 23-го марта, метеорологи Обнинска будут отмечать свой профессиональный праздник. В честь этого знаменательного события, мы отправились в гости к сотрудникам НПО «Тайфун» и расспросили их о тонкостях работы, а заодно и заглянули на одну из самых значительных достопримечательностей Обнинска - Федоровскую вышку.

РОМАНТИКА ЦИФР

Мало кто догадывается, какая сложная и кропотливая работа стоит за прогнозом погоды. Это мы с вами видим финальный результат: влажность, температуру, облачность, уровень загрязненности воздуха. Сжатые до трех предложений сведения, на получение которых уходит уйма времени.

Рабочий день метеоролога, сотрудника НПО «Тайфун», начинается с изучения и обработки данных за предыдущий день. Графики, цифры, данные, градусы, - все это человеку далекому от науки покажется сложным. А они, ученые из лаборатории исследования пограничного слоя атмосферы и тропической метеорологии (или как иначе говорят - лаборатория № 2), щелкают информацию как семечки.

Заведующий лабораторией, доктор физико-математических наук, участник ликвидации последствий аварии на чернобыльской АЭС Михаил НОВИЦКИЙ попал в «Тайфун» в далеком 1974-м году.

Как признался сам Михаил Александрович, в Обнинске он остался уже просто по привычке, о переезде даже не думал.

Его коллега старший научный сотрудник Людмила КУЛИШНИКОВА тоже попала в Обнинск по распределению после окончания Одесского гидрометеорологического института.

- Вообще, идея поступить в институт принадлежала маме, - вспоминает Людмила Константиновна. - Она была экономистом, а вы сами понимаете, что это такое: цифры и больше ничего. Вот мама и хотела, чтобы ее дочь получила необычную специальность. Но не представляла, что метеорология - те же самые цифры.

Младший научный сотрудник Мария МАЦКЕВИЧ подхватывает слова Людмилы Константиновны.

- Цифры, но интересные цифры! Мы ведем базы данных различных метеорологических величин, каждое утро изучаем показания с пяти компьютеров и фиксируем в журнал! Кстати, измерения ведутся с 1984-го года! Все хранится в архиве, ничего не уничтожается. Но для климата это не так уж и много. В Москве имеются записи, которым уже по двести лет исполнилось, - рассказывает Мария Кирилловна.

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

Данные на все компьютеры поступают в лабораторию с метеомачты. Как рассказал заместитель директора ИЭМ НПО «Тайфун» Александр НЕРУШЕВ, предприятие уделяет особенное внимание оснащению вышки.

- В России около трех тысяч метеостанций, множество вышек, но именно наша, в Обнинске, обладает уникальной приборной оснащенностью, - отметил Александр Федорович. - У нас установлены приборы американского и английского производства, также пользуемся и нашими разработками, которые, кстати, ничуть не уступают зарубежным, а по некоторым показателям даже превосходят их.

За тем, чтобы все работало, как часы следит высококвалифицированный специалист лаборатории №2 Александр БАЛАШ. Это именно он обеспечивает работоспособность измерительных приборов и компьютеров, обслуживает мачту, подключает, настраивает. В общем, на все руки мастер.

На высоту в 300 метров (именно здесь находится последняя площадка) Александр Евгеньевич поднимается несколько раз в неделю. Садится в крохотный лифт, рассчитанный максимум на двоих человек и восемь минут едет вверх.

- Приходится, конечно, работать в любую погоду, - рассказывает Александр Евгеньевич. - Снег, дождь, обледенение - все равно поднимаешься и чинишь приборы, если это нужно. Но работа очень интересная, ни на что другое бы не променял.





Примечательно, что попасть на Федоровскую вышку просто так нельзя. Закрытый режимный объект. Но, в то же самое, время сюда регулярно приходят школьники с экскурсиями, приезжают делегации, а совсем скоро придут трое победителей конкурса селфи, устроенного администрацией Обнинска в день выборов Президента.

- Прежде чем подняться на вышку, нужно пройти обязательный инструктаж по технике безопасности, расписаться в журнале и только потом садиться в лифт, - продолжил Александр Евгеньевич. - Просто так вас сюда никто не пустит, нужны разрешения.

ОДНОЙ СЕМЬЕЙ

Не обходилось, конечно, и без курьезных случаев в работе. Людмила Кулишникова вспомнила делегацию из Китая, которая, войдя в лабораторию, очень удивилась оснащению - советским самописцам, фиксирующим различные данные. Сейчас они не работают - их заменили компьютеры, но убирать их отсюда никто не собирается, это часть истории, часть работы, часть сделанного когда-то кем-то вклада.

Да и вообще, глядя на то, как работают ученые в лаборатории № 2, язык не повернется назвать их коллективом. Это одна большая семья, которая не один десяток лет трудится бок о бок, снабжая нас с вами правильными и корректными данными о погоде, рассказывая о загрязненности воздуха, предупреждая о возможных катаклизмах.

Кстати сказать, в этом году весь коллектив НПО «Тайфун» отметит еще один праздник - первого июля научно-производственному объединению исполнится 60 лет! Примечательно, что метеорологическая мачта - практически ровесница организации. Ввод в эксплуатацию состоялся 8 октября 1958 года. Так что осенью у ученых будет еще один замечательный повод собраться дружным коллективом.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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