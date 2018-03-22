Вместе со снегом с обнинских дорог начал сходить асфальт

Традиционной проблемой с приходом оттепели становится состояние дорог, которые из-за реагентов, сырости и перепадов температур начинают буквально расползаться во все стороны.

Пескосолевая смесь, просачиваясь в трещины асфальта, разрушает его изнутри. И несмотря на то, что проблема известна давно, придумать «безопасного» для дорожного полотна решения пока никто не может.

На данный момент коммунальщики пытаются подлатать дыры, однако какого-либо плана или карты мест, куда нужно выехать в первую очередь, у директора МПКХ Владислава УСА нет.

- Мы уже приступили к ямочному ремонту и планируем продолжать дальше в рабочем режиме, выезжая на места, где появляется необходимость подлатать дорогу. Могу с уверенностью сказать, что в первую очередь будут затронуты центральные улицы вроде проспекта Маркса, на которые приходится больше всего трафика, а потом уже примемся за остальные дороги, - пояснил Владислав Юрьевич.

Благо, современные технологии позволяют коммунальщикам не ждать стабильной плюсовой температуры для того, чтобы приступить к ремонту. Однако «мастерство» исполнения порой сильно удивляет.

Что касается «асфальтных инноваций», то сейчас используется метод литья, когда горячую смесь заливают прямиком в яму. Застывает все быстро, выглядит в принципе неплохо, а вот разрушается еще быстрее.

Как отметил депутат обнинского Городского Собрания Анатолий ШАТУХИН, при работе с этим видом покрытия имеются свои нюансы.

- От перепада температуры асфальт начинает сворачиваться, и иногда получается так, что на дороге образуется небольшой горбик, который колеса машин постоянно задевают. Это приводит к его разрушению и, соответственно, новому ремонту, - отмечает Анатолий Ефимович.

По мнению народного избранника, в идеале, после застывания, заплатку нужно шлифовать так, чтобы она была вровень с дорогой, но пока в технологии работы этого требования не прописано, а потому коммунальщики считают возможным и, наверное, правильным работать в стиле «и так сойдет».

Удивительно, неужели им самим нравится по десять раз в году латать одни и те же ямы, не проще ли один раз сделать как надо?

- На Белкинской видел, как чинили дорогу, - рассказывает водитель Иван ТИМОШЕНКО. - Ну, вот положили они асфальт, даже не дождались пока он нормально «схватится», свернулись и уехали. Уже через неделю на этом же самом месте снова была дырка. Руки бы поотрывать за такую работу.

Да, кстати, по словам Владислава Уса привести в порядок дорожную сеть коммунальщики должны до начала майских праздников. А если вспомнить, с какой «прытью» из Обнинска вывозится снег и чистятся тротуары, то поневоле возникает сомнение в успешности мероприятия.

Впрочем, и сам Владислав Юрьевич откровенно признался, что всех обнинских дорожников вместе взятых не хватит, чтобы вовремя управиться с поставленной задачей, а посему в ближайшее время будет разыгран тендер и определен подрядчик, который займется ремонтом дорог.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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