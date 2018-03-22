Обнинским коммунальщикам самое место на «Доске позора»!

О работе обнинских коммунальных служб в последние пару месяцев было сказано немало. Снежный «апокалипсис», случившийся в наукограде в начале февраля, показал, что работать наши службы, к сожалению, не умеют. Или не могут.

Посудите сами: больше месяца люди вынуждены ходить по грязи, снежной каше и рисковать собственным здоровьем, передвигаясь по ничем не присыпанной ледяной корке.

Позорище, да и только!

НА МАРТ НАДЕЙСЯ, А САМ НЕ ПЛОШАЙ

Последней датой очистки улиц наукограда от снега было обозначено двадцатое марта, однако столь ожидаемого всеми чуда не произошло. Как рассказал директор МПКХ Владислав УС, виной всему (опять!) стали сложные погодные условия.

- С тех пор, как мы рассчитали время, было еще два снегопада. И в связи с этим пришлось сдвинуть сроки, но мы продолжаем активную работу, прямо сейчас в городе трудятся сразу четыре звена, - отрапортовал Владислав Юрьевич.

Новых дат директор предприятия предпочел не называть, обмолвившись, что работу постараются закончить как можно быстрее, возможно, даже к концу месяца.

Правда, Вячеслав Юрьевич почему-то не учел, что к концу марта снег успеет растаять сам, естественным путем.

На сегодняшний день рабочим удалось более менее расчистить главные дороги, однако большинство тротуаров либо увязли в снежной каше, после того как там прошел трактор, как, например, на улице Ляшенко, либо скованы толстой коркой льда, которую никто не спешит убирать, - как на улице Гагарина.

Вообще, глядя на то, как отработали обнинские коммунальщики, хочется просто молча покачать головой. Потому что так, извините, отвратительно Обнинск не выглядел, наверное, никогда!

ЧИСТОТА - ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Дворы - вообще отдельная «песня». Так, например, возле дома №25 по улице Белкинской попросту исчезла пешеходная зона. Её начало можно видеть у крайних подъездов, но дальше плитка просто исчезает под снегом. Впрочем, как отметил руководитель ЗАО «Быт-Сервис» Вадим КАЦ, работы по уборке территории продолжаются, и коммунальщики придут и сюда.

- Мы продолжаем вычищать дворы, например, семнадцатого числа нами было убрано около десяти территорий, и мы будем продолжать работу там, где у нас будет такая возможность, - рассказал Вадим Львович.

Огромные снежные горбы можно наблюдать по всему наукограду, начиная от главных улиц вроде проспекта Маркса и заканчивая дворами в Старом городе. Причем в ответ на претензии горожан коммунальщики только пожимают плечами, дескать, вывозить снег им просто не по карману.

- Я как-то попросил рассчитать стоимость вывоза одной кучи, и без учета наценки мне выдали цифру в районе 60 тысяч рублей. Ни один дом нам столько не приносит средств, чтобы этим можно было заниматься, - поделился директор МП УЖКХ Сергей ВОЛОТОВСКИЙ.

Схема расчета при этом предельно проста - подрядчик оценивает объем снега, закладывает время работы техники, которая будет его загружать, плюс работу самого персонала. Вот и получается, что по-человечески очистить двор обнинским УК просто не по карману.

Согласен с коллегами и директор УК ЧИП Евгений ХАЛЕЦКИЙ, отметивший, что подобная работа в принципе не входит в список предоставляемых услуг.

- Вывоз снега - дорогое удовольствие, так всегда было. У нас, например, в тарифах это не заложено, поэтому если не возникнет какой-то острой необходимости, то будем ждать, когда все уйдет естественным путем, - отметил Евгений Вячеславович.

В итоге коммунальщики сейчас могут только предложить горожанам дождаться окончательного потепления, когда снег исчезнет сам собой и, что особенно важно, абсолютно бесплатно.

Ну, или второй вариант: скинуться всем домом на уборку территории, мол, хотите чистоту - будьте готовы платить, а критиковать каждый может.

Но странно в этом всем другое: зима в Обнинск приходит каждый год, причем назвать ее «бесснежной» язык не повернется. Но почему-то только в этом году сотрудники сферы ЖКХ проявили удивительное единодушие в наплевательском отношении к своей работе.

Степан ФЕДОРОВ

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