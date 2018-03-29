Обнинцы почтили память погибших при пожаре в Кемерове

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове унес жизни более шестидесяти человек, большая часть из которых дети. По всей стране проводятся памятные акции «Кемерово, мы с тобой».

В Обнинске почтить память погибших собрались несколько тысяч горожан...

В среду вечером, неравнодушные жители наукограда пришли к Вечному огню, чтобы зажечь свечу в память о погибших. Такое страшное горе не оставило равнодушным никого и даже после окончания траурного митинга люди приходили на мемориал почти до ночи.

Мужчины и женщины, дети и старики, всех их привела на митинг общая боль, и каждый выражал её по-своему. В считанные секунды мемориал заполнился цветами, свечами и мягкими игрушками. Никто не стеснялся плакать. Каждый пропускал произошедшее через себя и считал случившееся в Кемерове личной трагедией.

Подобрать в такой ситуации нужные слова почти невозможно, спокойно и взвешенно говорить - тем более. Председатель городского собрания Владимир ВИКУЛИН, обращаясь к собравшимся, с трудом сдерживал слезы.

- Невинная гибель людей, особенно детей - это невыносимое горе. Мы скорбим по тем, кто ушел от нас. Мы солидарны с жителями Кемерово и со всеми, кто сегодня молчит и проливает слезы. Эти смерти и общая боль объединяют нас, мы изменились внутри и стали немного добрее, - сказал Владимир Васильевич.

Мэр Обнинска Владислав ШАПША сказал, что подобные трагедии никогда не должны повторяться.

- Люди ушли навсегда, и эту боль ничто не загладит, но мы с вами здесь и это говорит о том, что наши сердца живы и не очерствели. Нам хочется жить безопасно, и мы имеем на это право. Мы не должны бояться, когда наши близкие уходят из дома и в наших силах это сделать, если мы будем все вместе, будем внимательнее друг к другу и не будем равнодушны, - отметил Владислав Валерьевич.

В конце памятной акции горожане запустили в небо белые шары.