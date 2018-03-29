Народные избранники больше не верят в успех «Комфортной среды»

В прошлом году в Обнинске стартовала федеральная программа по благоустройству «Комфортная среда», в рамках которой были приведены в порядок семь дворовых территорий.

Однако в 2018-м объем выделенных средств существенно снизился, а вместе с ним - и энтузиазм активистов. Если еще год назад агитация жителей проводилась повсеместно, то сейчас остались буквально пара-тройка народных избранников, не утративших веру в светлое будущее.

АМБИЦИОЗНЫЙ УПАДОК

В этом году из федерального бюджета Обнинску выделили всего 24 миллиона рублей, в два раза меньше чем в прошлом году. Деньги будут поделены между дворами, часть уйдет на благоустройство Гурьяновского леса.

Поначалу власти надеялись на поддержку со стороны региона, обещая, что сумма будет корректироваться, причем обязательно в сторону роста. Однако время идет, но ничего не меняется.

Чтобы внести ясность, отметим, что финансирование на будущий год (например, в 2017-м решали, сколько выделить в 2018-м) определяется «успешностью» освоения средств за прошлый сезон.

Однако в прошлом году депутаты долго раскачивались с согласованием документов, выделением средств, определением подрядчиков и так далее. В итоге к работам во дворах приступили очень поздно, а сдавали объекты и вовсе в ноябре.

Положившись на русский «авось» и, видимо, будучи уверенными, что задержки никто не заметит, в 2018-м парламентариев ждал сюрприз.

- Я надеялся, что, нам все-таки сохранят тот объем дотаций, который был. Однако оценка региональных властей не была настолько положительной, как мы надеялись, поэтому мы получили меньше. Теперь главное - успеть освоить средства в заданные сроки, - отметил депутат Городского Собрания Анатолий ШАТУХИН.

Видимо это сильно подорвало веру Анатолия Ефимовича в успех программы, поэтому в этом году от массовой агитации жителей он решил воздержаться. Довольно-таки спорный поступок, но Шатухину видней.

Не только финансирование изменилось в этом году. Ужесточились также и требования к подаче заявок. Теперь ее могут отклонить просто из-за ошибки в документе.

Тем не менее, недостатка в желающих нет, уже сейчас чиновникам подали 17 заявок, однако в программу попадут далеко не все.

КТО ПЕРВЫЙ ВСТАЛ - ТОМУ И ДЕНЬГИ

Несмотря на более строгие требования к оформлению заявок, критерии отбора дворов поражают своей простотой. О них (критериях) поведал другой парламентарий - Евгений ХАЛЕЦКИЙ, который в прошлом году особенно активно «светился» чуть ли не в каждом дворе, организовывал субботники и с огнем в глазах рассказывал о преимуществах «Комфортной среды». Сейчас пыл депутата несколько поубавился.

- Я считаю, нужно проработать специальные критерии, по которым будут отбирать заявки, а на сегодняшний день мы имеем простую очередь, в которой кто первый, тот и прав. Поэтому в этот раз я никого не призывал участвовать - даже если подать заявку, то в этом году точно ничего не изменится, - считает Евгений Вячеславович.

Более того, как ранее заявлял вице-мэр по вопросам коммунального хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН, дворы, не попавшие в программу в прошлом году, но подавшие заявки на участие, автоматически переносятся в начало очереди в текущем.

В результате, если критерии не изменятся, а финансирование и дальше будет сокращаться, мы рискуем получить огромную очередь, продвигающуюся на пару позиций каждый сезон.

Впрочем, есть и те, кто сохраняет веру в федеральную инициативу несмотря ни на что. Например, депутат Светлана ЛУКЬЯНЕНКО принимала участие в сборе и подаче документов от жителей трех дворов. Более того, планирует добавить в проект благоустройства новые пункты.

- Во все проекты мы включили систему видеонаблюдения, её необходимость ни у кого не вызывает сомнений. Мое мнение: участвовать в программе по благоустройству нужно обязательно, пусть даже не получится попасть в неё в этом году, а только через время, но своими силами у Обнинска эти работы заняли бы еще больше времени. Так что это хорошая возможность для жителей действительно изменить жизнь в лучшую сторону.

В результате конкретные цифры, сколько дворов и какое количество средств на их благоустройство будет выделено, мы получим ближе к середине апреля, но уже сейчас можно точно сказать, что масштабы «комфортной среды» в наукограде сокращаются, а число желающих, наоборот, растет.

Остается только надеяться, что в этом году Обнинск сможет уложиться во все заявленные сроки. Иначе горожанам придется вспомнить Советский Союз и всю прелесть «очередей». Глядишь, если не дети, так хоть внуки дождутся нормального двора.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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