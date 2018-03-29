Власти наукограда будут решать проблемы инвалидов в адресном порядке

Инвалиды - одна из самых социально-незащищенных категорий. К сожалению. Но они точно такая же часть общества, как мы с вами, - люди, способные самостоятельно передвигаться, видеть, слышать, чувствовать.

Социальная программа «доступная среда» стартовала в Обнинске три года назад. За это время власти провели масштабную работу по созданию комфортных условий для колясочников, а начиная с 2018-го будут решать проблемы людей с особыми потребностями в частном порядке.

СЛЫШАТЬ КАЖДОГО

В Обнинске проживают всего восемьдесят четыре инвалида-колясочника. Согласитесь, не так уж и много в масштабах города-стотысячника. Но в то же самое время это - далеко не повод забывать об их существовании. Понимают это и власти наукограда, которые за три года существования «Доступной среды» постарались сделать город максимально комфортным для проживания инвалидов.

- В 2016-м году было обустроено порядка пятидесяти съездов, в 2017-м такая работа не проводилась, потому что мы не смогли найти подрядчика, денег было недостаточно, никто не согласился выполнять работы за небольшую сумму, - сообщил начальник управления социальной защиты населения Владимир ЖАРСКИЙ. - Всего за три года существования программы «Доступная среда» на нужды инвалидов было затрачено порядка 18,9 миллиона рублей.

Для справки: обустройство съездов - действительно кропотливое и сложное дело. Необходимо учесть все нормы, угол наклона, ширину самого пандуса, использовать подходящие материалы.

- В этом году работа будет продолжена в обязательном порядке, - заявил мэр Обнинска Владислав ШАПША. - Все те деньги, которые не были потрачены в 2017-м, мы приплюсуем к выделенным в этом году средствам.

Владислав Валерьевич также пояснил, что выполнять подобного рода работы должны именно специалисты, имеющие необходимое оборудование и достаточные знания. Поэтому власти привлекают исполнителей со стороны.

В то же самое время на улицах Обнинска по-прежнему не часто можно встретить инвалида-колясочника. Причина самая банальная - выбраться из своих квартир без дополнительной помощи они зачастую не могут.

Сложность состоит в том, что многие проживают в старых домах, без лифтов. Естественно, никаких пандусов там нет и быть не может, причем, совершенно не из вредности властей, а из-за особенностей архитектуры.

Но даже в более современных жилищах проблема не решена. С первого этажа часто спуститься невозможно. Проще говоря, ни один дом старше тридцати лет просто не приспособлен для комфортной жизни колясочника. Как следствие: инвалиды остаются запертыми в четырех стенах.

ОТ ГЛОБАЛЬНОГО К ЧАСТНОМУ

- В этом году была создана комиссия по обследованию жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов в целях их приспособления потребностям инвалидов. Проведен опрос колясочников о необходимости оборудования пандусами придомового пространства и подъездов жилых домов, - продолжил Жарский. - Мы проверили более семидесяти мест проживания. Принято решение по оборудованию пандусами шести подъездов. Подготовлена проектно-сметная документация на общую сумму 2,9 миллиона рублей. Работы по обустройству будут проведены в этом году.

Более того, властями рассматривается возможность переселения колясочников в более комфортные условия.

- С каждым инвалидом-колясочником нужно пообщаться адресно, подробно выяснить все нужды и потребности человека. Также продумать вариант переселения с верхнего этажа на нижний. Этим обязательно нужно заняться, - резюмировал Владислав Шапша.

Тщательной проверке также подвергнутся торговые точки и социальные объекты наукограда. На сегодняшний день попасть в некоторые из них колясочнику попросту невозможно. Об этом мэру Обнинска сообщил редактор проекта «Обнинск без барьеров» Дмитрий МИРОНОВ.

- Большая проблема наблюдается в магазинах, расположенных по проспекту Маркса. Пандусов либо нет вообще, либо они очень небезопасны. Поэтому я прошу власти также обратить внимание на данные объекты, - заявил Дмитрий.

Более того, Дмитрий Миронов уже готов представить Владиславу Валерьевичу карту мест, которым нужно уделить особенное внимание. Градоначальник, в свою очередь, обратился к коллегам с просьбой дать экспертную оценку каждому из них и напомнить предпринимателям о такой вещи как «социальная нагрузка бизнеса».

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ!

Мэр Обнинска Владислав ШАПША:

- На данный момент попасть в здание администрации инвалиду-колясочнику затруднительно. Технически ширина проходов, угол пролетов не позволяют там сделать что-либо. Уже на первом этаже - ступеньки, довольно крутые, но, даже преодолев их, выше колясочник попасть не сможет. Четыре года назад мы рассматривали возможность пристройки лифта снаружи здания, но, к сожалению, этот проект оказался нереализуемым. Тем не менее технологии не стоят на месте, поэтому в будущем мы снова вернемся к этому вопросу и сделаем все возможное для обеспечения беспроблемного доступа в здание.

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