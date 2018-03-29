Нескорая помощь

Вместо выезда на дом медики консультируют больных по телефону!



Ни один человек не застрахован от ситуаций, когда ему может понадобиться скорая медицинская помощь. Мы привыкли думать, что достаточно просто набрать спасительное «03», и она непременно придет, однако состояние обнинской КБ №8 настолько удручающе, что даже врачи «Скорой помощи» вместо того, чтобы прибыть на место вызова, начинают консультировать больных, не вставая со стула.

ИЗВИНИТЕ, У НАС «ЗАПАРКА»

Жительница Обнинска Людмила ГАЛТЕЛОВА обратилась в «скорую» по причине сильного недомогания.

- Пару дней скакало давление, и вот стало уже совсем невмоготу, решила вызвать бригаду. На что мне ответили, что у них там какая-то «запарка», и спросили, какие препараты я уже приняла, после чего посоветовали принять другую таблетку и утром обратиться к участковому врачу, - рассказывает Людмила Николаевна.

То есть диспетчеры самовольно советуют женщине принять другой препарат, не убедившись в отсутствии на него аллергии, не задав уточняющих вопросов... ничего! Кстати сказать, рекомендованные врачами таблетки женщине не помогли, что уже хорошо, гораздо хуже, возымей они обратный эффект.

Думается, ни один человек не остался бы доволен таким «замечательным» сервисом, ведь, в конце концов, к врачам принято обращаться не от скуки или просто за советом, а когда действительно нужна помощь.

Впрочем, новоиспеченный главврач КБ №8 Игорь БОНДАРЕНКО посчитал данную ситуацию чуть ли не вымышленной. Более того, самому Игорю Владимировичу о случившемся ничего не известно.

- Скорая помощь не может не принять вызов или проигнорировать его. В полномочия диспетчера не входит давать какие-то комментарии или назначать лечение, если такое действительно случилось, то я лично буду с этим разбираться, - заверил Игорь Владимирович.

Впрочем, разобраться с ситуацией у Бондаренко вряд ли выйдет. Как позже признался Игорь Владимирович, на сервере возникли некие технические неполадки, а посему обращение Людмилы Николаевны не сохранилось.

ДВУХЧАСОВАЯ АГОНИЯ

Другая жительница Обнинска - Ирина НАСЛЕДОВА, мама пятилетней девочки, рассказывает свою историю. Совсем недавно ребенок сильно заболел, долго не удавалось сбить температуру, и когда у женщины просто опустились руки, она набрала спасительные цифры «03».

- Температура у дочери была под 39 градусов, - рассказывает Ирина. - Позвонила в «скорую», вызов приняли, сказали: «Ждите». Приехали в итоге через два часа! Два часа я не знала, что делать, боялась за ребенка! А когда прибыли врачи, я попросила их поставить укол, а мне еще и невежливо ответили, мол, не могли разве таблетками полечиться, обязательно укол нужен? Это возмутительно!

Кстати, как рассказала заместитель главного врача по организационно-методической работе Марина МАМЕДОВА, ожидание в час, а то и в два - практика абсолютно нормальная, и никаких нарушений со стороны бригады скорой помощи здесь не было.

- Существуют два типа вызовов: экстренные и неотложные. По экстренным мы обязаны приезжать в течение двадцати минут, по неотложным - двух часов. Экстренными считаются те, когда дело касается жизни и смерти. Остальные относятся ко второй категории, - пояснила Марина Багадуровна.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Кстати сказать, рассказ о «запарке» в скорой - далеко не ложь. Как оказалось, на весь Обнинск дежурят всего четыре бригады. Только представьте себе: четыре машины на сто с лишним тысяч населения! Попробуй тут не «запариться».

- Говоря откровенно, где-то процентов 30, а то и 50 обращений в скорую помощь - случаи, когда на самом деле у человека ничего экстренного нет. И в таких условиях диспетчер, если нагрузка очень большая, может попытаться как-то помочь человеку своими силами, такое иногда случается, - отметила Марина Мамедова. - Дело в том, что ситуация с кадрами на «скорой» на сегодняшний день такова, что некоторые из них имеют больше опыта и практики, чем сами фельдшеры. Но каждый такой случай должен разбираться отдельно и со всем вниманием.

Чтобы провести полный анализ правильности действий диспетчера, необходимо поднять записи телефонных разговоров, но напомним, что в КБ №8 порой возникают технические неполадки. В данной ситуации не совсем понятно, почему нет, скажем так, «плана Б», ведь неизвестно, чем может закончиться для пациента добрый совет медика!

Да и самому медику, в случае каких-то проблем, для собственной защиты лучше иметь доказательство в виде сохраненной записи.

Так или иначе, скорая помощь - неотъемлемая часть больницы, и надеяться, что она будет работать идеально в то время как остальное учреждение уже который год медленно, но верно идет на дно, было бы слишком оптимистично. Да и проблемы здесь абсолютно те же - нехватка кадров, низкие зарплаты, невыносимые условия труда.

Только вот ставка на кону порой бывает значительно выше, чем в терапевтическом кабинете. И если новое руководство действительно намерено навести порядок, то начинать стоило уже вчера.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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