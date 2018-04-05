Водители платят миллионные штрафы, но ни копейки не идет в местный бюджет!

Каждую весну одной из самых актуальных тем и для чиновников, и горожан становится дорожный вопрос. Все, что следует знать о запланированных дорожных работах, статистике ДТП и работе камер фиксации нарушений в Обнинске наши корреспонденты попытались собрать на этой странице.

КАКОЙ ОБНИНЕЦ НЕ ЛЮБИТ БЫСТРУЮ ЕЗДУ?

За дорогами наукограда и соблюдением скоростного режима в Обнинске наблюдают всего три камеры.

Две расположены на Северном въезде в город и снимают по одной полосе, еще одна установлена на проспекте Маркса и «стреляет» сразу в обе стороны.

С начала 2018-го года камеры зафиксировали свыше одиннадцати тысяч нарушений скоростного режима.

Средняя сумма штрафа составляет пятьсот рублей. По самым скромным подсчетам - 5 миллионов 700 тысяч уже были выплачены автомобилистами.

Что немаловажно, в городской бюджет из этих денег не идет ни копейки! Все штрафы отправляются прямиком в казну области.

Согласно нормативам, в Обнинске должно стоять пять камер на скорость, еще две появятся в наукограде буквально в этом году, так что любителям погонять следует почаще заглядывать в свой почтовый ящик и проверять их на наличие «писем счастья».

В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ

Несмотря на сложные погодные условия, количество дорожно-транспортных происшествий в Обнинске не превысило допустимой нормы.

Всего за период с января по апрель было зарегистрировано 26 различных происшествий, при этом только 22 из них в черте города, а остальные - на прилегающем участке федеральной трассы.

Примечательно, что во всех ДТП нет ни одного погибшего. Травмы различной степени тяжести получили тридцать человек, среди которых один ребенок.

Единственный неприятный фактор - недобросовестные водители, покинувшие место происшествия. Всего таких случаев зарегистрировано семь, причем в двух виновники были впоследствии найдены, по остальным фактам работа продолжается.

ОСТОРОЖНО, ПЕШЕХОД!

К сожалению, проблема наезда на пешеходов остается актуальной для Обнинска из года в год. Только за первые три месяца года было зафиксировано шестнадцать таких случаев.

Справедливости ради скажем, что ровно половина из них произошла при попытке пешехода перейти дорогу в неположенном месте, однако в остальных происшествиях вина целиком и полностью лежит на автовладельцах.

ЗАПЛАТКА НА ЗАПЛАТКЕ

Единственная хорошая новость, о которой можно говорить c уверенностью, - жалобы водителей наукограда наконец-то были услышаны. В ближайшее время на торгах будет разыгран конкурс, на определение подрядчика для проведения ремонтных работ по улице Ленина (от пересечения с проспектом Маркса до улицы Белкинской).

В то же время о прочих крупных проектах коммунальщики пока молчат, ссылаясь на незавершенность плана и отсутствие итогового бюджета.

- Насчет денег мы пока сказать ничего не можем, ждем информацию из области. В связи с этим и план работ по магистралям пока остается незаконченным. Когда станет известна итоговая сумма, тогда уже можно будет принимать конкретные решения, - пояснил директор МПКХ Владислав УС.

Также скоро должно состояться выездное заседание комиссии, члены которой выберут наиболее проблемные участки дорог и включат их в план капитального ремонта. На данный момент, как объяснил Владислав Юрьевич, это не делается потому, что многие участки по-прежнему в снегу и до конца не расчищены.

Пока же сотрудники МПКХ усиленными темпами латают проезжие части, постепенно превращая дорожное полотно в «лоскутное одеяло».

К слову сказать, пока нет конкретики с дотациями из области, сумма средств, выделенная из городского бюджета, уже определена.

СКОЛЬКО ПОТРАТЯТ? В 2018-м из обнинского бюджета выделена следующая сумма: 25 миллионов - на ремонт магистральных дорог; 10 миллионов - на восстановление межквартальных и междворовых проездов; 20 миллионов - на ремонт дорог во дворах по линии ТОС. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ В прошлом году на эти же цели из обнинского бюджета было израсходовано почти 49 миллионов. 27 миллионов - на ремонт магистральных дорог; 9 миллионов - на ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов; 13 миллионов - на ремонт дорог во дворах по линии ТОС.

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