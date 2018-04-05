Полвека на страже закона

Следователи отмечают свой профессиональный праздник без отрыва от работы.

Ежегодно шестого апреля сотрудники следственного отдела празднуют свой профессиональный праздник. В этом году подразделению исполняется 55 лет.

По большей части, представление о работе следователя мы имеем из детективных романов или кинолент, но как часто бывает между реальностью и выдумкой - огромная пропасть.

«САМОЕ ВАЖНОЕ - ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ»

Многие сотрудники правоохранительных органов говорят, что их работа - призвание. В случае со следователями, утверждение можно считать прописной истиной. Мало просто получить диплом, важно не разучиться за чередой запутанных дел и работой допоздна видеть ту мечту, что когда-то привела в эту профессию. И это не пустые слова.

Заместитель начальника следственного отдела, капитан юстиции Ольга ЯЦЕНКО отработала в отделе уже десять лет и до сих пор влюблена в свое дело. Почему эта хрупкая девушка вдруг решила связать свою жизнь с не самыми простыми людьми? Все очень просто. Именно романтика сериалов и книг заставила Ольгу сменить девичьи наряды на строгую форму. И, поверьте, она ни о чем не жалеет.

- Очень важно как ты относишься к профессии. Можно из всего сделать жуткую рутину, а можно относиться как к чему-то интересному. Здесь ни один день не похож на предыдущий. Да, бывает тяжело, много нестандартных ситуаций, сложные люди, но это и подкупает, - поделилась Ольга.

Помнит она и свое первое дело, связанное с чередой ограблений обнинских магазинов в далеком 2009-ом году.

Тогда, только заступив на дежурство, девушка руководила осмотром места преступления, координируя и контролируя работу всех задействованных отделов. Мы привыкли видеть в кино, что следователи лично раскрывают преступления, хотя на деле в их обязанности входит руководство действиями сотрудников на месте преступления. Хотя, в тот раз повезло именно молодой оперативнице. Ольга обнаружила маску одного из преступников и после анализа ДНК вся серия преступлений была благополучно раскрыта.

ВЕК СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Почти десять лет спустя после первого раскрытого дела, замначальника следственного отдела отмечает, что структура работы изменилась благодаря современным технологиям.

Различные тесты, базы данных, экспертизы значительно упрощают работу следователя. В случае с Обнинском немаловажную роль играет система видеонаблюдения, помогающая не только устанавливать личность преступников, но и выяснять обстоятельства происшествия как такового. Ведь бывает, что потерпевший может находиться в шоковом состоянии и не помнить каких-то важных деталей, а на видео всё будет как на ладони.

- Преступники тоже не дремлют и идут в ногу со временем, - смеясь, рассказывает Ольга Яценко. - Грабежи и разбои постепенно уходят на второй план, чаще следователям приходится заниматься мошенничеством. Причем в последнее время все больше злодеяний происходит без прямого физического контакта, воры просто крадут деньги с пластиковых карт или используют для своих схем интернет.

ДЕЛО НЕ ДЛЯ КАЖДОГО

Но даже с учетом прогресса, назвать работу следователя легкой язык не повернется. Каждый из оперативников одновременно ведет по десять дел, которые нужно отработать с максимальной концентрацией. Раскрываемость в наукограде находится на хорошем уровне, во многом именно благодаря труду этих людей. А их в следственном отделе всего одиннадцать человек.

И, как ни странно, женщин больше чем мужчин. Как шутят между собой сотрудницы, парни просто не умеют справляться со стрессом, поэтому такая работа им не по плечу.

С такой нагрузкой и правда, важно уметь переключаться, подпитывать себя новыми впечатлениями.

- В свободное время стараюсь посещать музеи или просто выезжать на природу вместе с мужем, тоже, кстати, сотрудником органов, чтобы просто немного отдохнуть от повседневной суеты, - сказала Ольга Яценко.

Работа следователя и опасна, и трудна, как пелось в старой песне. Но даже несмотря на тотальную загруженность, усталость и сложности, каждый день эти смелые мужчины и женщины делают все возможное, чтобы по городу разгуливали как можно меньше преступников.

Степан ФЕДОРОВ

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