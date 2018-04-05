ГОиЧС подтверждает: затопление талыми водами наукограду не грозит

Весна потихоньку вступает в свои права, и уже на этой неделе синоптики обещают стабильное потепление. Столбики термометров поднимутся до пяти градусов со знаком плюс.

Но даже несмотря на теплую погоду, снега на улицах наукограда и прилегающих к нему территориях по-прежнему много, и сейчас он начинает активно таять.

Как не раз отмечали спасатели, самое страшное в таком объеме осадков - не временные неудобства для горожан, а вероятность начала паводка. И если самому Обнинску разлив Протвы никак не навредит, то вот обладателям дачных участков может не повезти.

Впрочем, как рассказал глава управления по делам ГО и ЧС Сергей КРАСКО, на сегодняшний день причин для беспокойства у обнинцев нет.

- Мы готовы к наступлению паводка, составлен план мероприятий, также определена комиссия, - отметил Сергей Петрович. - В конце марта мы провели занятия с садоводами-огородниками во Дворце культуры, проинструктировали их по мерам безопасности. Также мы продолжаем подворовой объезд всех территорий СНТ, которые могут попасть в зону затопления. Выявлены около двадцати постоянно проживающих на территории товариществ семей, каждая из которых проинструктирована в частном порядке.

В то же самое время нельзя не вспомнить события шестилетней давности, когда обнинцы в буквальном смысле передвигались по дачным улочкам на лодках. Тогда Сергей Краско назвал паводок сильнейшим за последнее десятилетие.

Пока для волнений особых причин нет.

- По прогнозу главного управления, большого подъема воды не ожидается. Ожидаются дожди, но не проливные, не затяжные, а маленькие, кратковременные. Мы надеемся, что сход воды будет плавным, но в то же время небольшие подтопления все равно будут, - резюмировал Сергей Петрович.

Предупреждение

ВЫХОДИТЬ НА ЛЕД ОПАСНО!

На сегодняшний день толщина льда на Белкинских прудах составляет не более двадцати сантиметров. В теплую погоду корка уменьшается на пять сантиметров в день. В связи с этим выход на лед потенциально опасен для жителей. Сергей Краско настоятельно рекомендует воздержаться от подобного экстрима и позаботиться о собственной безопасности.

Кстати

ЛИВНЕВКИ ОЧИЩАЮТСЯ В УСКОРЕННОМ ТЕМПЕ!

Что касается самого наукограда, для того, чтобы Обнинск не превратился в маленькую Венецию за счет огромного количества луж, коммунальные службы активно расчищают от мусора и грязи ливневые канализации.

Как уверил директор МПКХ Владислав УС, ливневые канализации находятся на постоянном контроле. Их регулярно очищают от снега и растапливают наледь.

Особое внимание уделяется тем участкам города, где ливневых канализаций не предусмотрено. Например, коммунальщики стараются регулярно вывозить снег с территории поселка Обнинский, чтобы в случае таяния уровень воды не превысил допустимых норм.

МПКХ и МП «Водоканал» готовы откачивать талые воды при первой необходимости.

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