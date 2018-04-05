Главный врач наукограда вынужден подрабатывать регулировщиком

Клиническая больница №8 - одна из самых болезненных точек наукограда. С момента назначения нового руководителя прошло почти три месяца. На данный момент кардинальных изменений в положительную сторону никто не увидел. Но, по словам главного врача Игоря БОНДАРЕНКО, на решение основных проблем больницы ему нужно всего полгода.

ПРОБЛЕМА С КАДРАМИ НИКОГДА НЕ РЕШИТСЯ?

- Игорь Владимирович, сколько вы уже находитесь на посту главного врача?

- Двадцать пятого апреля будет ровно сто дней.

- Хватило времени, чтобы разобраться с проблемами учреждения, наметить план работы? Помнится, когда вы давали первое интервью, вы только-только вникали в суть.

- У каждой больницы и поликлиники примерно одинаковые проблемы. Но, честно говоря, не ожидал, что КБ №8 находится в столь проблемном состоянии.

- Это понятно, но словами о плачевном состоянии больницы вы никого не удивите. Как планируете решать проблему с кадрами, например? Какая укомплектованность на сегодняшний день, кстати?

- Всего 52%. Это очень низкий уровень. Существующая ситуация формировалась не один год, и наилучший выход из нее - организовать совместную работу региональных властей, города и больницы. Основные задачи - это решение вопросов заработной платы и жилья. Без этого проблема с кадрами так и останется открытой.

- То есть все? Опускаем руки и посыпаем голову пеплом?

- Нет. По инициативе городской администрации, а конкретно мэра Владислава ШАПШИ, в пятницу, 6-го апреля, будет организовано совещание. На нем будут присутствовать министр здравоохранения Калужской области Константин БАРАНОВ, представители ФМБА и территориального Фонда обязательного медицинского страхования и Владислав Валерьевич. Мы обсудим вопросы взаимодействия с областным здравоохранением, проблемы кадрового обеспечения и заработной платы, а также жилищный вопрос.

Вы поймите, я же не могу подтянуть сюда специалистов, не дав им конкретных обещаний. Вот сейчас, например, у меня нет заместителя по медицинской части. Нашел подходящую кандидатуру, но человек пришел в отдел кадров, узнал размер оклада и наотрез отказался тут работать. Сказал, лучше я в столицу поеду за двести тысяч в месяц.

- Эгоистично, но справедливо.

- Люди должны зарабатывать. Ну и по поводу эгоизма так скажу. Недавно удалось сэкономить деньги на госзакупках, около 40% изначальной суммы. Эти деньги были направлены сотрудникам в качестве стимулирующей выплаты. Ведь наши зарплаты очень далеки от московских.

- Так если получается экономить на госзакупках, глядишь, и ремонт в больнице будет сделан...

- Не забывайте, что у нас огромные траты. Мы платим очень большие налоги на землю и здания, оплачиваем коммунальные услуги. Когда система ОМС была в ФМБА, было проще, были средства и возможность дополнительного обеспечения, но с переходом на одноканальное финансирование деньги забрали.

- Не могу не спросить, не пожалели еще, что переехали в Обнинск?

- Не пожалел. Мне нравится работать. Есть планы, идеи, цели. И город нравится.

БЛИЖАЙШАЯ ПЕРСПЕКТИВА

- Прекрасно, тогда давайте о планах. Что наметили масштабного, что должно быть сделано за год?

- Никогда не планирую на такой долгий период, только на шесть месяцев.

- Тоже подход. Хотелось бы затронуть проект «Росатома» «Бережливая поликлиника», призванный повысить эффективность работы лечебно-профилактических учреждений и общую доступность медицинской помощи. То есть, чтобы людям не нужно было стоять в очередях, быстрее сдавать и получать анализы, записываться к врачам без стресса и так далее.

- К тому моменту, когда мы вошли в проект «Бережливая поликлиника», у меня уже было понимание проблем и планы по их решению, что и было взято в разработку.

- Подождите. Все, что вижу лично я на данный момент из «доступного», - волонтеров в поликлинике, которые рассказывают людям, как в кабинет пройти. А проект, на минуточку, с начала года реализуется. То есть это все, чего удалось добиться?

- Во-первых, проект стартовал только 19-го марта. До этого времени больница топталась на одном месте.

А вы знаете, что я сам там семь дней простоял в холле поликлиники, разруливая потоки людей и ориентируя волонтеров? И, честно говоря, после того, что увидел, я включил в план работы подобное дежурство в поликлинике для всех заместителей во главе со мной дважды в месяц с 8:30 до 12:00. Пусть они своими глазами на месте увидят работу структурных подразделений, пообщаются с жителями города и ответят на их вопросы.

- То есть из главного врача вы превратились в регулировщика? Как-то сомнительно выглядит проект, если вам приходится подобным заниматься.

- Тут важно другое. Исследования потоков пациентов и анкетирование являются первым этапом реализации проекта - поиском проблемных точек. Поэтому подобные мероприятия очень важны, и вовлеченность в них главного врача служит залогом успеха. Недавно состоялся визит руководителя Центра управления проектами ФМБА России Валерии МИРОНОВОЙ в Обнинск. Вместе с сотрудниками Центра и представителями «Росатома» мы посетили поликлинику, сформулировали и обсудили первоочередные задачи проекта «Бережливая поликлиника». Нам удалось достигнуть взаимопонимания, и надеюсь, что дальнейшее сотрудничество будет плодотворным.

- Как будто бы вы и так не знаете проблемные точки КБ №8...

- Знаю. Самая основная - лабораторная служба. Будем создавать центральную клинико-диагностическую лабораторию. Вообще сама идея проекта «Бережливая поликлиника» состоит в реализации «дорожной карты» из нескольких проектов, куда, в том числе, включена и моя идея по строительству гостиничного комплекса для молодых специалистов.

КУРС НА РЕКОНСТРУКЦИЮ

- Рассчитываете на помощь властей? Ведь для строительства чего бы там ни было нужна земля, а просто так вам ее никто не даст.

- Я просил у администрации выделить участок под строительство жилого дома. Переговорил также со «Сбербанком», мы стоим у них на балансе. Они были готовы оформить кредит под низкий процент.

- Одним словом, не сдаетесь? Сами же в начале сказали, что важно обеспечить жильем специалистов.

- Все верно. Сейчас есть идея создания гостиничного комплекса с отдельным входом в самом здании поликлиники. Хочу провести перепланировку, освободить пять верхних этажей, а площади перевести из нежилых в жилые.

Есть еще одна задумка, я ее озвучивал Владиславу Валерьевичу. Стоматологическая поликлиника по проспекту Ленина, 99 находится на первом этаже жилого дома. Если перевести ее в основное здание, то на освободившихся площадях можно обустроить жилье для специалистов.

Кроме того, согласитесь, логично все амбулаторно-поликлинические службы объединить в одном месте.

- Ну и в чем проблема?

- Пока проблемы нет, мы изучаем вопрос совместно с городом, на помощь которого рассчитываем. Помещение на Ленина, 99 отдано для нужд КБ №8 на безвозмездной основе, и власти готовы продолжать сотрудничать на тех же условиях.

Больше скажу, я планирую всю администрацию Клинической больницы перевести на девятый этаж поликлиники, а в освободившемся здании организовать онкологический центр.

НЕ БОЛЬНИЦА, А ЯРМАРКА

- И в какие сроки вы планируете уложиться, простите?

- Оптимальный срок для достижения первых результатов в любом проекте - это шесть месяцев.

- Я правильно понимаю, что мы сейчас не имеем в виду тотальную реконструкцию, а пока только успех в получении денег на реализацию проекта?

- Верно. Главное - сбалансированное финансирование и слаженная работа команды. Сейчас с заместителем по административно-хозяйственной части мы подготовили все документы для получения необходимых субсидий.

- Откуда планируете привлекать средства?

- Деньги ищем отовсюду. Надеемся на поддержку «Росатома», поскольку проект «Бережливая поликлиника» активно поддерживается госкорпорацией, рассчитываем на ФМБА, городские власти, на представителей бизнеса. Считаю актуальным создание Общественного совета Клинической больницы, куда необходимо привлечь разные категории жителей, представителей предприятий города и бизнес-сообщества. Совет, контактируя напрямую с администрацией КБ №8, сможет оказать большую помощь в решении самых разных вопросов.

- Но ведь можно еще сдавать помещения в аренду...

- Мной еще не сдано ничего и пока не будет. Я знаю случаи, когда всю больницу превращали в одну большую ярмарку. Пока не будет понимания, что все делается в интересах как пациентов, так и медицинского учреждения договора аренды заключаться не будут.

Беседовала

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

Другие статьи из рубрики «Разговор»