Проекты юных изобретателей наукограда получили всероссийское признание

Одна из главных задач дополнительного образования - дать ребенку возможность не только приобретать новые навыки, но и в полной мере раскрывать свой талант. В этом плане школьникам наукограда очень повезло, ведь для них работают множество самых разнообразных кружков и секций.

Например, академия «Технолаб», где ребятишки могут воплотить в жизнь даже самые смелые идеи, способные коренным образом изменить быт людей по всей стране.

НАУКА И ТВОРЧЕСТВО

На Всероссийском конкурсе естественнонаучных и инженерных проектов школьников и студентов «Реактор», в котором принимали участие и ребята из Обнинска, наши школьники показали ошеломительные результаты.

Отметим, что больше всего «Академия Технолаб» известна работой в области инженерии, программирования и робототехники, однако наибольшего признания на конкурсе добилась Ева ЛИТИЦКАЯ, которая уже два года посещает курсы архитектурного проектирования.

Это самое творческое крыло в «Технолабе», которое, тем не менее, связано с использованием высокотехнологичного оборудования при выполнении работ.

Например, ученики создают макеты различных строений и прилегающих к ним участков. Здание может быть любой формы и внешнего вида, при этом ограничение для юных творцов только одно - необходимо вписываться в определенный размер, чтобы все необходимые для строительства детали можно было вырезать на имеющихся в распоряжении «Технолаба» лазерных станках.

В течение года ребята знакомятся с теорией архитектуры, различными стилями и знаковыми сооружениями, а после переходят к изучению специальных программ, в которых в дальнейшем будут создавать чертежи и 3D-модели.

Поражает внимание к деталям, вместе с преподавателями воспитанники курса продумывают каждую мелочь, вплоть до покрытия стен, остекления и количества завитушек на крыше беседки, и все это можно разглядеть и даже пощупать на конечном макете.

А что самое интересное, так это то, что создать дом своей мечты есть возможность у каждого талантливого ребенка наукограда.

Начиная с этого года, академия запустила специальную «Проектную школу», которая в отличие от курсов «Технолаба» работает абсолютно бесплатно. Достаточно просто представить на суд преподавателей свою идею и если она окажется необычной и интересной, вы получите доступ ко всему необходимому оборудованию на безвозмездной основе.

Ребята находятся в постоянном контакте с преподавателями и всегда могут обратиться за советом и получить необходимую помощь. Более того, после окончания разработки, юным гениям помогут выйти на специальный тематический конкурс, где они смогут достойно представить свой проект широкой общественности и быть может стать известными на всю страну, как это произошло с Евой.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Но вернемся к конкурсу. Всего в нем приняли участие около трехсот проектов, представляемых ребятами со всей страны. Воспитанниками «Академии Технолаб» были представлены четыре разработки, две из которых получили высокие балы и одобрительные отзывы от авторитетного жюри.

Высшим пилотажем конкурса считается попасть в верхнюю двадцатку. Всем ребятам, которым это удалось, вручаются специальные сертификаты, и возможность представлять свои наработки на площадках еще более высокого уровня.

Но нельзя не оставить без внимания и другие проекты, которые выглядят не менее достойно.

Например, занявшая тридцатое место Алиса КОТОВА удивила судей своей простой, но при этом элегантной в исполнении задумкой, которая могла бы сильно облегчить жизнь всем владельцам домашних животных.

Юная изобретательница продумала специальную автоматизированную систему кормления питомца, практически без участия хозяина. Все, что требуется от человека - покупать новый запас корма, а дозировку и своевременную подачу возьмут на себя современные технологии.

На практике это выглядит так: есть два резервуара, для еды и воды, в которых установлены датчики веса. Когда система фиксирует, что показатели опустились ниже установленного значения, она автоматически запускает моторчик, который либо досыплет необходимое количество пищи, либо дольет в миску воды.

Но главная «изюминка» проекта заключена в том, что кормушка распознает именно своего «хозяина». И скажем, если у вас есть дома кот, то поесть из собачьей миски у него не выйдет. Достигается это при помощи системы «свой-чужой». Вы вешаете на ошейник животного специальную бирку, которая при приближении к кормушке будет её активировать, соответственно, если сигнала не поступает, вся система остается выключенной.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Ева Литицкая смогла занять почетное двенадцатое место. Её проект экологичного дома в стиле эко-минимализма удачно сочетает в себе как бережное отношение к окружающей среде, так и внедрение самых последних технологических новинок без каких-либо последствий.

Этот стиль в современной архитектуре очень молод и основывается не только на стремлении ограничить вредное влияние человека на мир, но и желании жителя большого города ощутить частичку природы прямо в своем доме.

Макет Евы целиком построен из фанеры, пластика и оргстекла, так что для создания такого здания не потребуется добывать материал из природы, да и простоит такой дом намного дольше деревянных аналогов.

Внутреннее убранство под стать внешнему - отделка спокойных тонов и минимум мебели, только самое необходимое, чтобы жилец мог почувствовать себя свободным.

Кроме того, с помощью преподавателей программирования удалось создать вокруг здания уникальную систему освещения, основывающуюся на светодиодах и запитанных от расположенной на крыше солнечной батареи.

Причем это не просто красивые слова, а реально работающий макет. Днем пластина собирает солнечный свет, а стоит её чем-нибудь закрыть, как собранная энергия автоматически подается на фонари.

Также, кроме самого дома здесь можно найти специальную площадку для пикника, экологическую парковку для автомобиля, а также природный водоём и открытый бассейн. Все эти объекты гармонично дополняют друг друга и создают ощущение целостного и продуманного пространства для жизни.

Недаром проект получил высокие оценки, как от авторитетного жюри, так и непосредственно от преподавателей Евы.

- Мы очень довольны тем уровнем, который показывают наши ребята, они большие молодцы и мы надеемся, что в будущем их ждет еще много новых идей и новых успехов, - отметил директор «Академии Технолаб» Павел ПЕТРИН.

Впрочем, новые свершения определенно ждут не только ребят но и их наставников. Несмотря на то, что до сентября еще полно времени, уже полным ходом идет планирование следующего учебного года.

Так, например, планируется расширить «Проектную школу» в два раза. В настоящий момент она принимает лишь двадцать ребят, а количество желающих значительно больше, так что можно ожидать, что в скором времени в наукограде появится новое поколение архитекторов, программистов и робототехников готовых не просто предлагать что-то новое, а по-настоящему менять мир в лучшую сторону.

Степан ФЕДОРОВ

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