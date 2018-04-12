Обнинцы усомнились в достоверности «грипповой» статистики

На протяжении всей зимы жители наукограда, согласно предоставляемой врачами статистике, демонстрировали удивительную стойкость к вирусу гриппа.
Даже во время ежегодной «вспышки» инфекции в конце февраля медики не обнаружили в городе ни одного заболевшего, и только начало оттепели в апреле испортило безукоризненные показатели.
На сегодняшний день в Обнинске были зафиксированы три случая заболевания вирусом, что все равно выглядит удивительно, ведь, например в той же Калуге заболевших в десять раз больше и первый случай был отмечен еще в январе.
Своя версия есть у подписчиков официального паблика Обнинска «ВКонтакте» посчитавших, что сотрудники КБ№8 просто не хотят портить себе статистику и признавать, что заболевших жителей в городе гораздо больше, чем трое.
При этом, судя по комментариям, многие успели переболеть гриппом задолго до того, как он якобы появился в городе.
Однако в таком случае возникает логичный вопрос - обращались ли эти люди к врачу или переносили болезнь дома под одеялом, поскольку если звонка в поликлинику не было, то и данные в статистике сами собой не появятся.
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Сергей ПРИВАЛОВ:
- Первые заболевшие у них, даже звучит смешно.
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Даниил ПОПОВ:
- Ага, конечно. То, что я в марте уже слег с гриппом никто и не заметил, как и сотню других заболевших горожан.
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Игорь КУЗНЕЦОВ:
- Ну надо же. В других городах грипп есть, а у нас нет! Главное что успокоили, а все болезни у людей это видимо так, обычный насморк.
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Марина ШАХОВСКАЯ:
- Наша семья уже две недели как гриппом переболеть успела...
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Марина КУЗНЕЦОВА:
- Люди, вы что? В Обнинске горожан настолько сильный иммунитет выработался, что они просто не могут болеть гриппом. Кажется, именно так считают в нашей КБ№8.