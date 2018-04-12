Обнинцы усомнились в достоверности «грипповой» статистики

На протяжении всей зимы жители наукограда, согласно предоставляемой врачами статистике, демонстрировали удивительную стойкость к вирусу гриппа.

Даже во время ежегодной «вспышки» инфекции в конце февраля медики не обнаружили в городе ни одного заболевшего, и только начало оттепели в апреле испортило безукоризненные показатели.

На сегодняшний день в Обнинске были зафиксированы три случая заболевания вирусом, что все равно выглядит удивительно, ведь, например в той же Калуге заболевших в десять раз больше и первый случай был отмечен еще в январе.

Своя версия есть у подписчиков официального паблика Обнинска «ВКонтакте» посчитавших, что сотрудники КБ№8 просто не хотят портить себе статистику и признавать, что заболевших жителей в городе гораздо больше, чем трое.

При этом, судя по комментариям, многие успели переболеть гриппом задолго до того, как он якобы появился в городе.

Однако в таком случае возникает логичный вопрос - обращались ли эти люди к врачу или переносили болезнь дома под одеялом, поскольку если звонка в поликлинику не было, то и данные в статистике сами собой не появятся.