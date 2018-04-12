«Бизнесвумен» оплачивает услуги нянь, таксистов и фитнес-тренеров угрозами и хамством!

Есть такая поговорка - «Хочешь жить - умей вертеться». К сожалению, некоторые под этим выражением понимают обман и попытку уйти от своих обязанностей. История наших героев как раз о таком человеке, который в одиночку сумел «облапошить» многих людей, а управы на него найти никто не может...

У НАС ТОВАР, У ВАС КУПЕЦ

Каждый раз, когда вы заказываете какую-либо услугу, вы должны быть готовы за нее заплатить. Не сделать этого можно в том случае, если вы совершенно недовольны качеством, налицо явная недоработка мастера, и так далее. Но во всех остальных ситуациях - будьте добры, раскошельтесь. Образно выражаясь: товарно-денежные отношения. Нормальная и привычная реалия современного мира.

Хорошо, если и заказчик, и исполнитель - люди добросовестные и не подводят друг друга. Плохо, если одна из сторон начинает юлить. Так произошло с нашей первой героиней, жительницей Обнинска Юлией ИВАНОВОЙ (фам. изм. - Прим. авт.).

Юлии Владимировне слегка за сорок, эта хрупкая и дружелюбная женщина уже много лет работает с детьми. Ее характеризуют как ответственного, грамотного и квалифицированного воспитателя.

Однажды Юлии Владимировне понадобились деньги для оплаты обучения дочери. Делать нечего - пришлось искать подработку.

- Я разместила объявление на сайте «Авито» об оказании услуги няни, и буквально в этот же день со мной связались, - рассказывает женщина.

НЕ ПАРТНЕР, А РАБ ПОДНЕВОЛЬНЫЙ

Так в жизни обнинчанки появилась Регина ТЕРЕНТЬЕВА (фам. изм. - Прим. авт.), именно она позвонила женщине и пригласила к себе домой на собеседование. Однако предварительной беседы, где обычно оговариваются график, оплата, составляется договор, не состоялось.

- Я не успела приехать, как она сразу попросила посидеть с дочерью до позднего вечера, - вспоминает воспитательница. - Знаете, я, честно говоря, раньше не работала частной няней, поэтому растерялась, когда мне предложили остаться. Согласилась, а Регина сказала, что, когда вернется с работы, мы все обговорим.

Просто поймите, мать оставляет пятилетнюю дочь с совершенно незнакомой женщиной и уезжает на работу. Это с любой стороны выглядит безрассудно.

С такого мимолетного знакомства началась недолгая карьера в качестве няни. Регина возвращалась домой под утро, в доме регулярно не было еды, так что Юлия Иванова часто кормила ребенка у себя. Что же касается оплаты труда, то она была нерегулярной.

- Мне приходилось просить свое! Это кошмарное ощущение! Она то давала деньги, то не давала, постоянно придумывала какие-то отговорки, а когда я становилась настойчивее, она начинала меня обвинять! - вспоминает женщина.

Доходило до абсурда, нанимательница позволяла себе не только грубить, но и утверждать, что Юлия плохо исполняла обязанности, дескать, ребенок был голоден, с ним никто не занимался и так далее.

В итоге со скандальной женщиной Юлия Иванова приняла решение расстаться. Она проработала няней месяц, но вместо положительных впечатлений получила испорченные нервы и отсутствие заработной платы. Долг Регины - чуть меньше пяти тысяч рублей.

КАК ПОД КОПИРКУ

Вторая наша героиня, Светлана ДЕМЬЯНОВА (фам. изм. - Прим. авт.), проработала в семье Регины практически год. История знакомства Светланы Витальевны и Регины - как под копирку повторяет случай Юлии Ивановой. Снова «Авито», снова объявление об услугах.

Но, в отличие от Юлии Владимировны, Светлана Витальевна имеет колоссальный опыт работы частной няней. Поэтому вопрос оплаты оговорила с Терентьевой сразу же.

И снова калька: деньги приходилось чуть ли не силой «отбирать». Предвосхищая события, скажем, Регина тоже осталась должна няне. Немного меньшую сумму, чем Юлии Ивановой, но от этого не менее обидно.

- Постоянно я слышала отговорки, Регина то просила подождать, то закатывала скандалы. Также она часто меня просила пополнить ей счет мобильного телефона. Я не отказывала. У нее всегда были на все причины, то болеет, то зарплату задерживают, то еще что-то, - рассказывает Светлана Витальевна.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Регина действовала по отработанной схеме.

- Причем она со всеми так! Бывали случаи с таксистами, когда она просто поднималась домой, не оплачивала услугу, а они ее у подъезда ждали. Однажды была ситуация, что водитель такси гнался за ней до дверей дома, ворвался в квартиру и требовал оплатить ему поездку. Она ругала его, на чем свет стоит, говорила, что это издевательство требовать столько денег, и отказывалась платить! - вспоминает женщина.

Потом Регина, видимо, сообразила, что закон в данном случае будет на ее стороне, и вызвала полицию.

Историй, подобной этой, у Светланы Витальевны, равно как и у Юлии Владимировны, скопилось немало.

Я БУДУ СУДИТЬСЯ!

Не менее «интересная» ситуация складывается вокруг дочери, маленькой пятилетней девочки.

Понятно, что при таком дурном примере ребенок просто не может вырасти законопослушным. Надо сказать, что сами няни говорят о девочке как об очень добром, любознательном и смышлёном человечке. И им ее искренне жаль.

Справедливый вопрос: а где же папа? Как оказалось, отец и сам в шоке от сложившейся ситуации. С Региной Константин СИЛАНТЬЕВ (фам. изм. - Прим. авт.) развелся четыре года назад, исправно платил алименты, старался помогать по мере возможности. Правда, дочь видел крайне редко.

- Я обратился в отдел опеки и попечительства города Обнинска,- рассказывает Константин. - Хочу добиться, чтобы мне по закону выделили часы, когда я мог бы видеться с ребенком. Также я планирую судиться т дальше, чтобы бывшую жену лишили родительских прав, и была возможность забрать дочь к себе.

НИКАКИХ ПРЕТЕНЗИЙ

Чуть ли не единственным человеком, у которого к Регине нет никаких претензий, оказалась хозяйка квартиры Нина ДВУШЕРСТНОВА. Молодая женщина арендует у Нины Михайловны квартиру в жилом комплексе «Солнечная долина». К слову, с предыдущей квартиры, как говорит бывшая няня Светлана Демьянова, ее тоже выгнали за неуплату. На новом месте (постучим по дереву) пока все хорошо.

- К Регине у меня нет никаких претензий, она вовремя оплачивает квартиру и коммунальные услуги, долгов за ней никаких нет. Бывало, что просила недельку подождать, но потом всегда отдавала деньги, - говорит Нина Михайловна. - С ней у меня отношения хорошие, ничего не могу сказать дурного.

«ОСТАП» В ЮБКЕ?

В конце марта о Регине заговорили в социальных сетях. Свыше трех сотен комментариев, где люди рассказывали свои истории знакомства с женщиной. Как оказалось, няни и таксисты - не единственные, кто попал в «список». Оплачивать услуги парикмахеров, мастеров маникюра, фитнес-тренеров Регина также не считала обязательным.

И снова, как под копирку: отговорки, попытки уйти от ответственности, игнорирование просьб, скандалы.

Комментирующие, как обычно, разделились на два лагеря: кто-то считал, что сотрудники сферы услуг сами виноваты, эдакие дурачки. Кто-то советовал побрить Регину налысо или подкараулить и наказать физически.

Сама же героиня предпочла отвечать в, возможно, единственно привычной ей манере: хамя и грубя комментирующим.

Удивительно здесь другое: как женщина, которая, вероятно, уже не первый год живет по принципу «не обманешь-не проживешь», до сих пор находится на свободе? Ответ очень прост, никто из пострадавших даже и не думал обращаться в полицию. Но сейчас люди дошли до точки кипения.

- Мы очень хотим, чтобы как можно больше людей знали о ней и не связывались. Дело даже не в том, чтобы вернуть свои деньги, а чтобы таких, как мы, обманутых больше не было! - в один голос сказали пострадавшие.

НЕ СИДИТЕ НА МЕСТЕ!

В полиции города Обнинска рекомендуют всем, кто так или иначе пострадал от действий Регины, не сидеть на месте, а обращаться в полицию, суд или прокуратуру. Но, как пояснили правоохранители, из-за того, что никто из людей не заключал договор или, как минимум, не брал расписку, могут возникнуть сложности с возвратом денежных средств. В любом случае, полицейские советуют впредь быть бдительнее и не забывать, что любая работа, относящаяся к сфере услуг, должна сопровождаться соглашением между заказчиком и исполнителем. В таком случае у пострадавшей стороны будет больше шансов добиться справедливости.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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