Активистам приходится уговаривать обнинцев сказать «да» «Комфортной среде»

Говоря о федеральной программе по благоустройству «Комфортная городская среда», на первое место принято ставить вопросы, связанные с её финансированием и прочими нюансами, мало затрагивающими самих горожан.

А между тем, куда важнее сами жители и те сложности, с которыми они сталкиваются на пути ко двору своей мечты.

ДВА МНЕНИЯ: МОЕ И НЕПРАВИЛЬНОЕ

Главным плюсом «Комфортной среды» является то, что именно горожане решают, как будет выглядеть их двор после преображения.

На сегодняшний день в наукограде существуют примерно двести пятьдесят дворов, в каждом из которых жителям хотелось бы что-то изменить или добавить. Однако пожелания в большинстве своем так и остаются неуслышанными, хотя, казалось бы, что может быть проще, чем попасть в программу.

Напомним, что критерии отбора у администрации «нулевые», по принципу - кто первый подал заявку, тому и повезло. Но и при такой видимой легкости возникает масса проблем.

Всего пять дворов попали в программу по благоустройству в этом году, количество же поданных заявок равняется шестнадцати. Это примерно 6% общего числа. Но это не значит, что остальным людям все равно.

Основная проблема кроется в поиске консенсуса между всеми жильцами. Ведь у каждого свое видение комфорта и каждый считает свое мнение единственно верным.

Житель дома №64 по проспекту Маркса Василий МЕЛЬНИКОВ вместе с сотрудниками администрации проделали огромную работу, чтобы его двор был включен в программу по благоустройству в этом году.

В качестве управдома Василий Михайлович работает восемь месяцев и за это время столкнулся со многими сложностями, о которых и не подозревал.

- Нужно учитывать мнение всех жителей, а в таком большом доме, как наш, это непросто, поскольку у каждого есть свой взгляд на благоустройство двора, и зачастую он может в корне отличаться от соседского, - заметил Мельников.

Добиться согласия от жильцов у Василия Михайловича получилось не сразу. Огромную помощь оказали чиновники, например, начальник отдела по благоустройству и озеленению городских территорий Андрей БЕЛИКОВ, который лично выезжал на место пообщаться народом.

- Людей сильно волновал пункт о содержании территории после её обновления, и мы договорились с директором управляющей компании о дальнейшем обслуживании, также пересмотрели тарифный план. В итоге все всех устроило, - сказал Мельников.

В результате было решено построить во дворе спортивную площадку и заменить металлические конструкции для детей современной игровой зоной. А поскольку размеры участка позволяют, заодно вместо старой и крошащейся плитки проложить новую тропиночную сеть с лавочками для отдыха.

Но прежде чем люди пришли к общему знаменателю, голос главного активиста не раз был сорван. Уговаривать, успокаивать, быть третейским судьей Василию Михайловичу приходилось часто.

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ

Для жильцов дома № 18 по улице Маркса, который также попал в списки на обновление в этом году, во главе угла стоит транспортный вопрос.

Долгое время автомобилисты пользовались двором как коротким путем между проспектом Маркса и улицей Гурьянова, и только после обращения в администрацию здесь были установлены полусферы, закрывающие прямой проезд.

Но возникла новая проблема - парковки. Мест мало, а дороги слишком узки, чтобы машины могли разъехаться, не заезжая на тротуар, который уже начал осыпаться и приходить в негодность. Поэтому жители путем долгих споров и переговоров решили потратить практически все деньги на паркинг и ремонт дорог.

Как рассказала старшая по дому Наталья КОЗЛОВСКАЯ, от каждого подъезда выбираются так называемые представители, которые и выражают мнение большинства при формировании проекта по благоустройству.

- Такое разделение труда позволяет выслушать каждого напрямую, однако отнимает немало времени, поскольку до некоторых людей не так-то легко достучаться и объяснить, что вообще от них хотят, - делится секретом Наталья Васильевна. - Мы приняли решение расширить проезжую часть на полтора метра и создать дополнительную парковку. На месте футбольного поля, сооруженного, к слову, на деньги самих жильцов, будет построена многофункциональная спортивная площадка.

От новой игровой зоны для детей решили отказаться - вполне хватает и имеющегося оборудования. Однако каменный лабиринт, долгое время являвшийся визитной карточкой двора, все-таки снесут, поскольку сейчас достопримечательность больше напоминает помойку.

- Хотелось бы сказать нашей управляющей компании ООО «Звездный» большое спасибо, именно они помогали нам подать заявку, разъясняли - где, что и как. В прошлом году мы тоже участвовали, но неправильно заполнили документы и потому в программу не попали, а в этом смогли собраться, и все получилось, - рассказала Наталья Васильевна.

БЕЗДЕЙСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ

Кстати сказать, народный избранник Виталий ПИКАЛОВ (Маркса, 18) почему-то предпочел остаться в тени и не принимать участие в формировании проекта. Да и вообще, как сказала старшая по дому, она его и в прошлом году не особенно видела. Мы попытались связаться с Виталием Сергеевичем, но он предпочел воздержаться от комментариев, пояснив свое нежелание общаться болезнью.

- Я нахожусь в Москве на лечении, мне неудобно говорить, - сухо проронил депутат.

Вместо этого, поддержку жильцам оказала директор управляющей Светлана МУСТАФИНА, активно помогавшая в подготовке всех необходимых документов.

- Я лично участвовала и в собраниях жильцов, и помогала подготавливать документы. Самое сложное, это конечно провести голосование собственников, но мы и в этом вопросе старались оказать содействие. В этом дворе живут очень активные люди, и просто по-человечески хотелось их поддержать, - отметила Светлана Владимировна.

Примечательно, что и другие активисты справились без поддержки со стороны народных избранников, хотя, казалось бы, именно на депутатов должны были рассчитывать горожане при возникновении каких-либо вопросов.

Так, например парламентарий Михаил ЖУРАВЛЕВ, в чей округ входит дом № 64 по проспекту Маркса ограничился тем, что просто донес до жильцов информацию.

- Я объяснил людям, какие необходимо собрать документы и куда их передать. Там очень сильная группа активистов в этом доме и они сами отлично справляются с такими задачами, - пояснил Михаил Викторович.

И в очередной раз возникает вопрос, что толку от наших депутатов? Сейчас они все больше напоминают «марионеток», просто поднимающих руки в нужное время на Горсобрании. Да и сами заседания раз от раза становятся все короче и скучнее...

Степан ФЕДОРОВ