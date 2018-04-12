«На ремонт дорог будет выделено больше денег, но другие сферы от этого не пострадают»

Состояние дорог в городе Обнинске и многочисленные разговоры о нем все больше и больше напоминают заезженную пластинку. Только ленивый не писал и не говорил, что в наукограде, несмотря на всего его чины и регалии, дорожное полотно откровенно плохое и нуждается в капитальном ремонте.

В ближайшее время мэр Обнинска Владислав ШАПША выйдет к депутатам с инициативой об увеличении финансирования на ремонт дорог. Мы решили предвосхитить события и узнать у народных избранников, поддержат ли они идею градоначальника. Забегая вперед, скажем, что большинство парламентариев обеими руками «за», а некоторые сразу порекомендовали участки, на которые следует обратить внимание.

СЧЕТ НА МИЛЛИОНЫ

Мэр Обнинска Владислав ШАПША:

- Пока не готов сказать об окончательной сумме, сейчас как раз ведется работа. Но счет будет вестись на миллионы, это однозначно. Очень рассчитываю на понимание со стороны депутатов. Мы ведь не просто обратимся за поддержкой, но также и укажем конкретные дороги, которые будут отремонтированы, количество денег, требуемое на ремонт, и так далее.

Что же касается источников финансирования, то мы будем искать сторонние ресурсы, чтобы не затрагивать другие сферы. То есть мы выделим больше денег на ремонт дорог, но другие сферы от этого не пострадают.

ПОКА РАНО ГОВОРИТЬ «ДА»

Заместитель председателя обнинского Городского собрания Владимир НАВОЛОКИН:

- Чтобы инициативу поддерживать, ее надо сначала хорошо проанализировать и продумать, потому что для того, чтобы добавить на дороги, надо откуда-то снять. Я буквально сегодня разговаривал с заместителем начальника управления экономического комплекса Людмилой КОНОВАЛОВОЙ, сейчас она готовит изменения в бюджет. Поэтому мы дождемся, когда к нам придут новые данные, обсудим это для начала на бюджетном комитете, проанализируем, а потом уже будем говорить «да» или «нет».

В принципе, такая реальная возможность есть, но суммы будем смотреть по конкретным цифрам и изменениям, которые нам должна представить администрация до конца недели. В следующий четверг, 19-го числа, у нас бюджетный комитет, и мы будем рассматривать вопрос.

ДЕНЕГ ВСЕГДА БУДЕТ НЕ ХВАТАТЬ

Заместитель председателя комитета по ЖКУ Анатолий ШАТУХИН:

- Я-то готов, и поддержу, и на любую сумму подпишусь. Я не раз говорил, что на дороги надо миллионов 150 закладывать, и тогда будет качественное покрытие.

Сейчас самое главное - понять, откуда источники дохода, важно, чтобы не пришлось сильно экономить на других сферах.

Я в любом случае буду голосовать «за», потому что ситуация с дорогами не очень хорошая, денег нужно много, а у нас всего 25 миллионов, и как бы эффективно их не расходовали, этого мало.

ВАЖНА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

Депутат Светлана ЛУКЬЯНЕНКО:

- Сама инициатива, безусловно, хорошая. Но прокомментировать сейчас я ничего не могу, так как не владею полной информацией. Необходимо четко понимать, какие у нас источники дополнительного финансирования. Не хотелось бы, чтобы из-за увеличения статьи расходов на ремонт дорог пострадали другие сферы. Однако если по определенным статьям расходов складывается экономия, и мы это видим, то, конечно, средства целесообразно перенаправить.

РЕМОНТИРОВАТЬ НУЖНО НЕ ТОЛЬКО ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДОРОГИ!

Заместитель председателя комитета по социальной политике Марина ХОМЕНКО:

- Я полностью поддерживаю данную инициативу и думаю, что нужно обязательно выделить больше средств на ремонт центральных дорог. Но в то же самое время нельзя забывать о дворовых территориях и дорогах-дублерах. Чаще всего они так и остаются без внимания. Конечно, хотелось бы везде все сделать хорошо, но мы понимаем, что в нынешних условиях это практически невозможно.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?

Депутат Александр СИЛУЯНОВ:

- Дело-то хорошее - с такой инициативой выйти, другой вопрос - источники финансирования. Либо мы у кого-то отнимаем и тратим на ремонт дорог, но в таком случае надо смотреть - у кого и насколько это целесообразно.

Если мы говорим о сторонних ресурсах, например, кредите, то надо смотреть под какой процент, на какой срок, насколько мы вообще в состоянии взять на себя эти обязательства. Это ведь только звучит просто: выделить или не выделить деньги. Но все должно быть сбалансировано, чтобы у нас не получился перекос.

Сама идея мне импонирует, весна всегда «разбивает» дороги, но эта проблема повторяется из года в год. Как автомобилист могу сказать, что та же улица Белкинская в плохом состоянии, проспект Ленина.

Надо смотреть на самые загруженные дороги, они больше всего нуждаются в ремонте. Но не стоит забывать и про пешеходов. Прежде всего, по моему мнению, нужно сделать тротуары, потому что, если уж откровенно говорить, состояние дорог у нас терпимое, а вот тротуаров - нет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ НЕОБХОДИМО!

Депутат Александр СУХАРЕВ:

- Я однозначно поддерживаю увеличение финансирования на ремонт дорог. После зимы у нас всегда очень много вскрывается участков, требующих ремонта. Сколько должно быть выделено, сказать не могу, я не сметчик, но дополнительное субсидирование необходимо. Например, в 51-м микрорайоне дороги находятся в плохом состоянии, уверен, что есть и более проблемные участки.

Но главный вопрос, за чей счет мы будем увеличивать субсидии. Если это дополнительные средства из бюджетов других уровней - это одно, а если за счет уменьшения статей расхода каких-либо сфер - другое.

ДОРОГИ НОРМАЛЬНЫЕ, А ТРОТУАРЫ - НЕТ

Депутат Михаил ЖУРАВЛЕВ:

- Если данные расходы не повлияют ни на какую из статей уже распределенного бюджета, я только за, думаю, как и большинство из моих коллег. Впрочем, по моему мнению, как автолюбителя, большинство дорог у нас в неплохом состоянии.

Хотя «поплыла» проезжая часть в микрорайоне Мирный. Отмечу, что при необходимости готов поездить посмотреть и вынести предложения по адресному списку дорог, но уверен, что наши коммунальные службы уже провели эту работу.

А вот если бы Владислав Валерьевич уделил больше внимания тротуарам, это было бы гораздо лучше. Здесь я уже говорю как пешеход, как родитель, часто гуляющий с коляской. Я обратил внимание, что большинство наших тротуаров в плохом состоянии, вот им как раз и стоит выделить больше денег. У нас ведь количество пешеходов не меньше, и качественные дороги нужны им так же, как и владельцам транспорта.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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