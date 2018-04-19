Коммунальщики пояснили, зачем поливочные машины «разводят грязь»

Очистка тротуаров от пыли и смета - одна из первоочередных задач МПКХ в начале весны, и в этом году за неё взялись особенно активно, привлекая, помимо дворников, спецтехнику и поливальные машины.

Как пояснил директор МПКХ Владислав УС, делается это не просто из прихоти, а в связи с тем, что за зиму было использовано много пескосоляной смеси, остатки которой и торопятся удалить с тротуаров и дорог города. Смыв толстые слои песка и грязи, коммунальщикам останется только подмести улицы.

Впрочем, активность коммунальщиков нашла одобрение далеко не у всех горожан. Так, например, подписчики официального паблика Обнинска в социальной сети «ВКонтакте», посчитали, что использование техники приносит больше вреда, чем пользы, а поливка улиц и вовсе способствует образованию грязи, мешающей пешеходам.

В результате получается довольно забавная ситуация, в которой можно только посочувствовать городским коммунальным службам, поскольку зимой их распекали за бездействие, а теперь напротив, ругают за слишком рьяное исполнение своих обязанностей.

Максим НАРОЧНЫЙ: - Молодцы, сначала песка за зиму насыпали, а теперь размывают. Ефим ТАРАСОВ: - Надоели со своими лейками, только грязь разводят. С вечера помыл машину, утром всю заляпал с вашими поливайками. Александр ТУЛЬСКИЙ: - Действительно, только размазывают сильнее. Татьяна СЫЩИКОВА: - Сначала смести надо нормально, а затем уж поливать. Шла я на днях после помывки тротуара по проспекту Ленина - настоящее шоу. Грязь от песка с водой слоем лежит, до полива чище было.

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