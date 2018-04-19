Сергей Краско: «Нам удалось справиться с половодьем и самое главное - избежать человеческих жертв»

Первые теплые деньки обычно приносят радость большинству горожан, однако для тех, чьи дачные участки располагаются вблизи Протвы, это означает начало очень непростого периода.

Разлив реки происходит фактически каждый год, и, к сожалению, предотвратить это невозможно. Но можно заранее побеспокоиться о том, чтобы последствия были минимальными.

В этом году разлив реки, по мнению специалистов, выдался довольно внушительным. В пик паводка уровень воды в Протве достиг отметки в 5,85 метра, после чего начал потихоньку идти на спад.

Что примечательно, до начала половодья прогнозы были довольно оптимистичными. Да, снега было много, но содержание воды в его структуре было довольно низким. Однако, как заметил начальник управления по делам ГО и ЧС Сергей КРАСКО, свою коррективу внесла обстановка в других регионах.

- После начала потепления существенно увеличилось количество воды в Волге, а это, в свою очередь, сказалось и на всех остальных связанных с ней реках. В нашем случае это сначала увеличило нагрузку на Оку, а потом, пусть и в меньшем объеме, дошло и до Протвы, - пояснил Сергей Петрович.

Как и всегда, под ударом оказались дачники, чьи участки расположены в районе Кончаловских гор. Некоторые дома были залиты по окна, вместо огородов - озера. Пришлось даже эвакуировать людей. В этот раз из плена стихии были спасены две семьи и одна собака.

К чести обнинских спасателей следует отметить, что, несмотря на позитивные прогнозы, они были готовы к худшему сценарию. На момент начала паводка необходимая экипировка и техника были проверены и готовы к использованию, а жители своевременно предупреждены.

В целом Сергей Краско оценил работу подчиненных положительно, но отметил, что паводок лишний раз показал, что всегда нужно быть наготове.

- Я считаю, нам удалось справиться с основными последствиями половодья и, что самое главное, избежать человеческих жертв. Да и самим сотрудникам полезно иногда применять свои навыки на практике, чтобы в случае возникновения критической ситуации они были готовы действовать без промедления, - подытожил Сергей Петрович.

Игорь ЛОПАТИН

ОБНИНСКИЕ СПАСАТЕЛИ НЕ ДАЛИ СОБАКЕ УМЕРЕТЬ С ГОЛОДУ

Во время одного из обходов территорий СНТ сотрудники управления по делам ГО и ЧС обнаружили сидящее на крохотном островке животное рядом с одним из домов.

Собака охраняла участок, периодически заходила в воду, проплывала его по периметру и возвращалась на единственный сухой клочок земли.

Попытки спасателей эвакуировать сторожа успехом не увенчались - пес рычал и не давался в руки, прыгал в воду и пытался «сбежать».

- Бросить животное без помощи мы не могли, поэтому каждый день стали навещать собаку и привозить ей еду. Через некоторое время четырехлапый сторож привык к нам и сменил гнев на милость, однако покидать свой дом все так же наотрез отказался, - рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Сергей КРАСКО.

Сейчас вода ушла, и жизни собаки ничего не угрожает, однако спасатели время от времени навещают своего нового друга и приносят ему гостинцы.

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