Иван Дьяченко: «В работе пожарного нет места романтике, здесь надо пахать»

Огонь - пожалуй, самая опасная стихия. Пламя способно в считаные минуты уничтожить целое здание. И на помощь всегда приходят смелые мужчины - пожарные, которые без страха выносят из горящих домов людей, ежедневно рискуют жизнью и всегда стараются не терять бодрости духа. Ведь если не они, то кто...

О непростых буднях борцов со стихией рассказал начальник восьмого отряда ФПС Иван ДЬЯЧЕНКО.

- Иван Александрович, в этом году отмечается столетие пожарной охраны. Есть ли у обнинских пожарных определенные традиции? Как празднуете?

- Они, к сожалению, не так актуальны сегодня. Традиции в основном связаны со «старой школой», а сейчас осталось очень мало ветеранов, но мы стараемся поддерживать с ними связь, приглашаем на беседы.

Важнее не забывать ветеранов, уделять им внимание, общаться, уважать их и перенимать бесценный опыт.

- Хорошо, с традициями не очень сложилось, но есть ли среди пожарных какие-то приметы, суеверия?

- Всегда при смене желаем сухих рукавов, это обязательно. У нас даже есть приметы, связанные с определенными людьми, - есть пара ребят, которые как в отпуске или в отгуле, то все хорошо, а как возвращаются, так сразу какие-то происшествия.

- Вы сами выезжаете на пожары? Или, став начальником, решили отойти от оперативной работы и погрузиться в дела бумажные?

- Я бываю на всех происшествиях.

- Сколько времени вы уже возглавляете восьмой отряд ФПС?

- Исполняю обязанности официально полтора года. Но это чистая формальность, разницы никакой, требуют с меня так же, как с командира, по полной программе.

- Во сколько заканчивается ваш рабочий день?

- У меня в принципе нет такого понятия, как конец рабочего дня. Я постоянно на связи, если что-то случается, то сразу выезжаю.

То есть я могу не то что встать в три часа ночи с постели и уехать на пожар, а бывает, что даже лечь в неё не успеваешь.

- Иван Александрович, вы женаты?

- Да. Есть жена и двое детей: мальчик и девочка.

- Не влияет ли ваш ненормированный рабочий день на «погоду» в доме?

- Бывают иногда сложности, но жена понимает, что это не моя прихоть - уйти куда-то посреди ночи, а такая работа. Всегда старается поддерживать меня, верит, любит. Семья - это моя опора.

- Вы хотите, чтобы ваш сын тоже стал пожарным?

- Я бы хотел, чтобы он носил погоны, но не обязательно пожарным. Вот ему сейчас шесть лет, и он мне говорит, что хочет быть полицейским. Как бы там ни было, я поддержу любой выбор своего ребенка

- Работа пожарного - она только для молодых, сильных и активных?

- Нет. У нас есть сотрудники, которым за пятьдесят.

- Извините, но большой ли толк от пожилого пожарного? Реакция не та, выносливость ниже...

- Да, с возрастом реакция может несколько ослабиться, но многие наши сотрудники дадут фору молодым. Закалка невероятная, впрочем, как и выносливость. Ну и, конечно неимоверный опыт, этим знаниям и умениям можно только позавидовать.

- Почему вы решили стать пожарным? Это мечта детства?

- Само так получилось. Я вообще начинал учиться на строителя, казалось бы, где одно, где - другое. А потом мне знакомый начальник малоярославецкой части предложил поступить на обучение. Это я уже сейчас понимаю, что он выполнял план учебного заведения, но все равно очень благодарен судьбе, что все так сложилась. Это именно та профессия, которой я бы хотел заниматься. Я чувствую себя на своем месте.

- Есть ли у вас награды, которыми особенно гордитесь?

- В прошлом году получил медаль за отвагу, это очень достойная награда для всех пожарных.

Пожар случился в Боровском районе, в Ермолине горел большой склад, в котором было много людей. Была угроза взрыва, тушили очень долго...

- Это самый тяжелый пожар для вас?

- Нет. Самый тяжелый был в Шемякино, когда погибли семь человек, двое из которых - дети. Вот это не передать никакими словами. Горят предприятия, производственные площади, заводы - все это воспринимаешь иначе, спокойнее. Но когда знаешь, что внутри люди, очень тяжело становится...

- Я даже представить себе это боюсь, а вам приходится напрямую наблюдать. Это же невыносимо психологически! Как вообще удается справиться?

- Профессиональная деформация. К трупам привыкаешь, ведь если будешь паниковать, то толку от тебя не будет. Но и циником становиться нельзя. Нужно ловить середину.

- Именно поэтому среди пожарных нет женщин?

- Я бы не сказал, что это чисто мужская работа. По требованиям, это должен быть гражданин РФ, достигший 18 лет и имеющий 11 классов образования. Нет критерия по полу, только по пригодности. Но готова ли женщина выполнить все нормативы?

Мы, кстати, встречали девушку на учениях в Москве, она настоящий пожарный, выезжает на вызовы, спасает жизни.

В нашей работе нет места романтике и нежности. Это мужественная, тяжелая профессия. Тут надо пахать на равных. Это уже потом и пожалеют, и обнимут, но сначала надо решить проблему.

- Испытываете ли вы нехватку в чем-то: кадрах, технике?..

- Есть недостаток в кадрах. Например, мне не хватает пять водителей. Работаем с этим давно, просто людей на вольнонаемные должности с зарплатой в районе 12 тысяч не особо заманишь.

Хотя у нас был один водитель - бизнесмен, приезжал в часть на дорогущей машине. Это было его призвание, не ради денег работал. Говорил, что с детства мечтал водить пожарную машину.

Так он отработал около четырех лет, потом ушел. Замечательный сотрудник был, до сих пор с теплом о нем вспоминаем.

А с техникой все хорошо. Машины у нас в отличном состоянии. Два новых авто на базе «КамАЗа» по последним разработкам. Жаловаться не на что, в общем.

- Если с техникой все так замечательно, тогда почему вы приезжаете на вызовы без воды?

- Ох, как мы устали это слышать, если бы вы только знали. Хорошо, что сейчас перестали говорить, что пьяными на вызов приезжаем. Запомните, мы никогда не выезжаем без запаса воды. Но проблема в том, что даже трех тонн хватает максимум на семь минут тушения, это ничто.

Поэтому по приезду сразу оцениваем обстановку, вызываем подмогу. Пока один уезжает на «дозаправку», второй тушит.

- Есть же гидранты еще. Как, кстати, с ними в Обнинске дела обстоят?

- Сейчас все хорошо. Пожарное водоснабжение развито на достойном уровне. Мы дважды в год проверяем исправность системы, и если что-то не функционирует, то отправляем акт в «Водоканал». Вот пять лет назад была беда, было много неисправных гидрантов по городу. Пришлось даже в прокуратуру обращаться, чтобы исправить ситуацию.

- В праздничный день, что хочется пожелать своим сотрудникам?

- Богатырского здоровья, терпения, побольше времени проводить со своими близкими. И, конечно, хочу выразить большие слова благодарности за то, что они выбрали такую службу и несут свою вахту, спасают жизни.

- А людям?

- А людям - соблюдайте правила пожарной безопасности. Это самое главное. Не шутите с огнем и не забывайте о собственной безопасности. Помните, что даже один выброшенный окурок может стоить вам жизни, а иногда не только вам. Не откладывайте возможность себя обезопасить.

Беседовала Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

Кстати

ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛИ С «ОГОНЬКОМ»

Вековой юбилей образования пожарной охраны в наукограде отметили, что называется с «огоньком». 17 апреля, в Городском парке состоялось праздничное мероприятие, посвященное этому знаменательному событию.

Для гостей была представлена пожарная техника, в том числе и старого образца, продемонстрировано пожарно-спасательное оборудование, а доблестные пожарные устроили показательные выступления. Также был организован праздничный концерт.

Но больше всего зрителям запомнился флешмоб пожарных, ребята выстроились таким образом, чтобы образовать цифру «100» и тем самым еще раз отдать дань уважения знаменательной дате.

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