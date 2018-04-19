Плесень на стенах, хлам в сушилках, агрессивные соседи - чем живет общага на Курчатова, 45

Назвать жизнь в общежитии комфортной не повернется язык ни у одного здравомыслящего человека. Здесь созданы все условия для настоящей «школы выживания»: одна на всех кухня, уборная, душевая.

И жильцы порой как на подбор: то скандалисты, то алкоголики, а то и вовсе неадекватные личности. Гораздо хуже, когда все «зло мира» сосредоточено в одном месте или на одном этаже.

«НАСЛЕДСТВО» ОТ СОСЕДЕЙ

Нина Васильевна БУДНЕВА - маленькая женщина преклонного возраста с тихим голосом и добрым нравом. Живет в общаге на Курчатова Нина Васильевна уже много лет. На ее глазах дом постепенно приходил в негодность (капремонт кровли здесь делали десять лет назад, но крыша уже основательно просела), и сегодня больше напоминает развалюху.

- Мы позабыты всеми, живем, как в хлеву, - жалуется женщина. - Даже между собой не получается договориться. Вот посмотрите, что у нас в сушилке творится, уже три года не могу добиться, чтобы этот хлам разгребли.

Для справки: сушилка является общедомовым имуществом и предназначена для развешивания мокрых после стирки вещей. Но никак не для хранения мебели, музыкальных инструментов, одеял и прочего.

Видимо, соседям Нины Васильевны это невдомек. Потому что помещение, где привычнее было бы видеть висящие на веревках платья и рубашки, больше напоминает свалку.

- Это же нарушение закона! Нельзя, ну вы понимаете, нельзя складировать тут ничего, - продолжила Нина Буднева. - Я с уборщицами разговаривала, в управляющую компанию звонила, ну никому дела нет!

Справедливый вопрос: почему бы не обратиться к владельцам «сокровищ»? Как оказалось, соседи, которые поскидывали в сушилку все, что жалко выбросить (хотя стоило), съехали из общежития несколько лет назад. То есть при переезде просто складировали ненужные им вещи в сушилке и были таковы.

Как пояснил директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, сотрудники управляющей компании постоянно мониторят состояние помещений во вверенных им домах.

- Часто приходится чистить подвалы, чердаки и сушилки, где некоторые горожане складируют все, что подвернется. Казалось бы, в эти помещения мало кто проникает, но мы выносим просто горы мусора, и даже бывает, что у старого хлама сразу находится хозяин.

Я не сомневаюсь, что на Курчатова, 45 есть бесхозные вещи, но в любом случае информацию мы перепроверим и примем меры, - сказал Сергей Васильевич.

ОБЩАЖНЫЙ РАСКОЛЬНИКОВ

Дальше корреспонденты вместе с Ниной Васильевной отправились по общажным коридорам. Честно говоря, здесь можно смело снимать фильм ужасов, даже не нужны дополнительные декорации. Скрипучий гнилой пол, обшарпанные стены, паутина и висящие провода - привычная картина для глаз местных жителей, но ужасающая для гостей.

- Ремонт у нас не делается, да и уборка, как видите, тоже, - сетует женщина. - Я вообще удивлена, как дом до сих пор не развалился. Понятно, что переселения нам ждать нет смысла, но хоть как-то улучшить условия можно же?

То, что случилось дальше, предугадать было сложно. Возвращаясь обратно и проходя мимо одной из квартир, дверь внезапно открылась, и на Нину Васильевну бросился мужик в трусах и с топором!

С криком «какого х.. вы тут делаете?» он занес руку над головой старушки. Пришлось быстро объяснять мужчине, что не стоит совершать непоправимого, а ходим мы здесь потому, что смотрим, чем живет ваше общежитие.

- А, ну так пойдемте, я вам сам еще многое покажу! - быстро сменил гнев на милость «Раскольников».

Позже Нина Васильевна скажет, что если бы не мы, то дело могло бы закончиться печально. Не убийством, конечно же, но нервы сосед потрепал бы ей сильно.

ВСЕ УКРАДЕНО ДО НАС

Думается, никому не нужно напоминать о страшных событиях в Кемерове. Тем более не нужно рассказывать, что соблюдать правила пожарной безопасности обязан каждый житель, а в домах должны быть обустроены пожарные шкафы.

Есть такой и в общаге на Курчатова, 45. Правда, вместо пожарного рукава там пустота и паутина. А это значит, что если в доме вдруг случится пожар, ликвидировать его, хотя бы частично, до приезда пожарных будет очень сложно.

- Мы проверим пожарный шкаф, но тут нужно понимать, что общежития, переходили из рук в руки много раз, и я не удивлюсь, если мы поднимем акт приема-передачи дома и обнаружим, что шкафы были разукомплектованы до нас, - заявил Сергей Волотовский.

Также Сергей Васильевич добавил, что он-то, конечно, может снабдить пожарный шкаф всем необходимым, вот только боится, что украдут содержимое. Так бывало и раньше, а при подобном раскладе никаких рукавов, ведер и огнетушителей не напасешься.

НЕ ХУДШИЙ ВАРИАНТ

- Это далеко не худшее общежитие в городе, на самом деле, - честно признался Волотовский. - Сразу скажу, если у жильцов есть желание жить лучше, мы всегда готовы их поддержать, но нужно помнить, что это и от людей требует дополнительных вложений. Еще необходимо избрать председателя и совет дома, которые и будут с нами решать, сколько денег выделить на конкретные нужды. А в общежитиях это известная проблема, поскольку активность у жильцов низкая, живет там порой не собственник, а не пойми кто, а жалуются на что-то со всего дома от силы пару человек.

Вторая основная проблема, помимо отсутствия интереса у жителей к улучшению жилищных условий, - должники. В управлении МП «УЖКХ» с десяток общежитий, и как посетовал Сергей Васильевич, платят за услуги немногие.

Например, на Курчатова, 27 задолженность составляет уже полтора миллиона, это рекордсмен, по словам директора управляющей компании.

- Все познается в сравнении, поэтому дом на Курчатова еще не в самом плохом состоянии, и долгов там меньше, но они есть, и от этого никуда не деться. Многие жильцы используют общежития для сдачи в наем и никаким образом не участвуют в поддержании его в надлежащем виде. Это очень большая проблема, и я не открою страшной тайны, если скажу, что собираемость по общежитиям низкая, а проблем существенно больше, - подытожил Сергей Васильевич.

Вот и получается, что будущего у общежитий нет. Есть пара-тройка активистов, по типу Нины Васильевны, но, к сожалению, это не тот случай, где один в поле воин. Все-таки само слово «общежитие» никак не предполагает разобщенности и жизни по принципу «моя хата с краю».

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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