26.04.2018

Обнинцы винят владельцев большегрузов в разрушении дороги у АБЗ



Каждую весну перед коммунальщиками наукограда встает вопрос о проведении  ремонта дорог. В этом году к проблеме решили подойти основательно и даже планируют провести профессиональный мониторинг состояния проезжей части, чтобы выявить наиболее нуждающиеся в ремонте участки.

Тем не менее, даже без проведения тестов и выездных мероприятий можно с уверенностью назвать несколько мест, которые, несмотря на все старания коммунальщиков, из года в год требуют к себе пристального внимания.

Одно из них - дорога, ведущая от АБЗ в сторону плотины. Сколько бы ни старались власти привести участок в порядок, устраивая масштабную реконструкцию или привлекая к участию в ремонте владельцев песковозов, которые ежедневно перевозят тонны грузов, увеличивая нагрузку на полотно, ожидаемого результата это не принесло.

Недовольство таким положением дел выразили и подписчики официального паблика Обнинска в социальной сети «ВКонтакте». По мнению людей, для того чтобы навести порядок требуется принимать куда более решительные меры, например, запретить ездить по этой дороге, а не тратить бюджетные средства на ямочный ремонт, от которого все равно нет никакого толка.


Анна СУВОРОВА:

 - Да ее там латай не латай. Эта дорога не рассчитана на большегрузы с песком. Лучше бы их запретили. Или поставили весовой контроль.  Пару штрафов и проблема сама решиться.

Дмитрий ТРЕЛИКОВСКИЙ:

- Там ездить всё сложнее становится!  В прошлом году оставил на этой дороге два колеса, каждое по 12 тысяч.

Алиса ВОЯДЖЕР:

- Я эту яму встречаю на одном и том же месте уже пять лет. Неужели наши коммунальщики не в курсе? А если в курсе, то почему нельзя так её залатать, чтобы она больше не появлялась? Или это очень удобная яма, чтобы каждый год было с помощью чего бюджетные деньги отмывать?

 

Дмитрий ИНВ:

- В прошлом году был нормальный ремонт, от плотины вплоть до карьера сделали полностью дорогу, но меньше чем за год от нее ничего не осталось.

Толку от ремонта будет ноль, пока не перестанут ездить перегруженные песковозы. А нежелание чиновников поставить весы (да и мойку колес обязательную, как требование) на выезде с карьера, лично для меня остается загадкой.

 

Олеся МАХИНА:

- Печаль и боль эта дорога.

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