Анна Красикова: «Через год маршрутная сеть Обнинска претерпит значительные изменения!»

Транспортная проблема в первом наукограде стоит в одном ряду с другими, не менее важными и требующими решения. Впрочем, уже сейчас замаячила определенность, и максимум через год маршрутная сеть Обнинска претерпит значительные изменения. О том, чего ждать, рассказала начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна КРАСИКОВА.

НА НИЗКОМ СТАРТЕ

- Анна Всеволодовна, еще осенью прошлого года мелькала информация о реконструкции транспортной сети Обнинска. Времени с тех пор прошло достаточно, а видимых улучшений нет. Снова возникли непредвиденные обстоятельства?

- Нет, от планов мы не отходили и не собираемся. Уже в самое ближайшее время, будет объявлен конкурс с очень небольшим сроком исполнения - 3 месяца на создание новой маршрутной сети в городе Обнинске. И журналисты, и мы сами часто говорим о нехватке автобусов на том или ином маршруте либо о том, что назрела необходимость в изменении либо открытии маршрута. Например, в «Заовражье», другие отдалённые микрорайоны города.

Но определить и проложить пути следования транспорта - это задача профессионалов.

- И как же будет выглядеть новая маршрутная сеть? В чем будут ее особенности?

- Будут созданы две сети: одна в границах теперешнего города и вторая - с учетом того, как будет выглядеть Обнинск в 2023-м году. Город растет, а значит, нам нужно учитывать все изменения. Ко всему прочему, разработчик должен будет представить план перехода от одной модели маршрутной сети к другой.

- Пока суд да дело, транспортная проблема по состоянию на здесь и сейчас никуда не девается. То, о чем вы говорите, - перспектива. И на данный момент - не самая близкая. Не лучше ли начать с малого: откорректировать работу ныне существующего транспорта, а потом уже браться за амбициозные проекты?

- Так кажется на первый взгляд. На самом деле к осени должен быть готов новый проект, после чего мы начнем на конкурсной основе разыгрывать те маршруты, которые будут созданы. Поэтому сейчас что-то кардинально менять просто нет смысла.

Здесь есть логика. Смотрите, сначала создается маршрутная сеть, потом определяется, какое количество транспорта нужно, его вместимость, расписание и так далее. Финальный этап - появление оптимальной транспортной сети в городе Обнинске.

- С жителями советоваться планируете?

- Обязательно! Причем не только с жителями, но и с перевозчиками. Обнинцы должны иметь возможность высказать свое мнение и пожелания, которые будут учтены при выполнении работ.

- Администрация будет как-то содействовать разработчикам?

- Конечно, им будет предоставлена полная информация о потребностях жителей и о перспективах развития города. Первое, что обычно запрашивают сами подрядчики, - расположение НИИ, заводов, учебных заведений и других социально значимых объектов, их отдаленность.

Всю информацию об особенностях города они будут получать от подразделений Администрации: управления архитектуры, городского хозяйства, потому что состояние дорожной инфраструктуры - тоже немаловажный фактор, от управления потребительского рынка, от социальной сферы. Мы не знаем, какая именно организация выиграет конкурс и откуда она будет. Это могут быть специалисты из любого региона нашей страны. Поэтому полную информацию и содействие гарантируем.

В ТЕОРИИ ВСЕ ПРОСТО

- Подождите, а в самом Обнинске нет специализированных контор, которые могли бы создать проект? Ведь в родном доме, как говорится...

- Если таковые есть, то мы приглашаем их к участию в конкурсе, но я, к сожалению, не слышала о подобных. Это, как правило, действительно специализированные фирмы, которые, как говорят в народе, «собаку съели» на составлении проектов. Чтобы составить схему движения общественного транспорта, на всех остановочных пунктах проводится мониторинг пассажиропотока: в вечерние, дневные, утренние часы, в выходные дни, в праздничные. Проводится также и опрос населения. Помимо этого, важно понимать, чего ждут люди, каково их мнение.

- Кстати, какова первоначальная цена контракта?

- Порядка пяти миллионов рублей. В ходе торгов она может быть снижена.

- Анна Всеволодовна, ранее вы сказали, что срок исполнения составит всего три месяца, сейчас говорите, что работа предстоит непростая. Успеют ли специалисты уложиться в срок? Или нам стоит ждать срывов?

- Мы в течение полугода изучали опыт других городов, созванивались практически со всеми администрациями, где такие аукционы проводились, и разговаривали со специалистами, узнавали, какой эффект от проведенных работ, на какие подводные камни натолкнулись, ведь теоретически все просто, а на практике - нет.

- Вы же и в Рязань недавно ездили опыт перенимать... что переняли в итоге?

- В Рязани отлично выстроена система управления городским общественным транспортом, работает единая диспетчерская служба. Поэтому разработчик, который выиграет аукцион, должен будет представить предложения, как должна выглядеть система управления и контроля за работой городского транспорта, как она будет работать, целесообразность внедрения системы безналичной оплаты проезда и так далее.

НЕОБХОДИМОСТЬ НАЗРЕЛА ДАВНО...

- Особенно интересен пункт о системе оплаты проезда. Вы же не валидаторы имели в виду?

- Помимо валидаторов, есть и другие варианты «АСОПа». Например, в следующем году «Сбербанк» планирует запустить проект, согласно которому в банковские карты будет вшито приложение, которое позволит оплачивать проезд на всех видах общественного транспорта на всей территории РФ.

- Включая маршрутки?

- Да, если они работают по договору с Администрацией.

- А как, простите, вы собираетесь заставить частников установить за свои деньги новое оборудование? Что-то я сомневаюсь, что затея будет иметь успех.

- У нас есть определенные задумки и планы, которые найдут отражение в конкурсной документации по отбору пассажироперевозчиков.

- Какая судьба ждет обнинский «ПАТП»? Уже сегодня изношенность транспорта составляет порядка 80-90%. Автобуса порой дождаться невозможно, состояние у них удручающее. Стоит ли вообще надеяться на обновление автобусного парка?

- Да, стоит. Обнинский «ПАТП» сейчас прорабатывает различные варианты, в том числе рассматривается вариант закупки автобусов в лизинг или автобусов, которые некоторое время уже проработали. Например, в СМИ прошла информация о том, что Москва планирует закупить порядка 600 электробусов, которые заменят автобусы.

- И в то же самое время, все равно кажется, как будто вы отрицаете наличие транспортных проблем в Обнинске...

- Проблемы есть, и решать их необходимо. Маршрутки сейчас ездят в основном по одному кругу. Перевозчики не горят желанием ездить по маршрутам, которые проходят не по центральным улицам, а уходят в сторону новостроек, отдаленных микрорайонов, потому что снижается рентабельность.

Поэтому в первую очередь надо решить вопрос создания модели маршрутной сети города, которая бы отвечала его потребностям сегодня и завтра, учитывала бы процесс расширения городских границ. Необходимость назрела уже давно. А потом, поступательно и в порядке приоритетности закрывать другие проблемные точки.

Беседовала

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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