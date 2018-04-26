Обнинскую плотину не уберут к началу мая

Месячник по благоустройству в самом разгаре, и в его рамках коммунальные службы, предприятия и учреждения наукограда, а также жители активно наводят порядок в Обнинске и избавляются от накопившегося за зиму мусора.

Но если в черте города изменения видны невооруженным глазом, то за её пределами ситуация обстоит хуже. Яркий пример - горы мусора у плотины.

Побережье Протвы в районе плотины больше напоминает свалку, об этом «Неделя» писала еще зимой, и с приходом весны ситуация не изменилась. Разве что снег, скрывавший под собой львиную долю мусора, растаял окончательно, и теперь «мусорные подснежники» открыты взорам всех желающих.

Хорошая иллюстрация - старый диван, который валяется здесь уже полгода. За все время его никто не убрал, а ураганный ветер, обрушившийся на Обнинск в минувшие выходные, заботливо подвинул предмет мебели поближе к воде.

Ответственность за поддержание порядка на этой территории несет ФЭИ, представители которого обещали привести окрестности в порядок еще полгода назад, но сейчас появилась новая дата - ко Дню Победы.

- Нанятая нами подрядная организация обещает до 9-го Мая навести здесь порядок, к тому же молодёжь у нас рвется в бой, и если возникнут какие-то задержки, то в любом случае уберемся здесь своими силами, - отметил директор по коммуникациям ФЭИ Алексей ГРОМЫКО.

А тем временем напомним, мэр наукограда Владислав ШАПША активно призывает провести субботники до майских праздников. И если сам Обнинск уж наверняка будет «блистать», то плотина так и останется не у дел.

С другой стороны, хотелось бы и до самих жителей донести одну простую истину: чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. И если уж решили собраться шумной компанией на пикник, то не стоит превращаться в свиней, а убрать за собой весь скопившийся мусор.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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