Со слезами на глазах

ИД «Мак-Медиа» и компания «Обнинскоргсинтез» организовали грандиозное мероприятие ко Дню Победы.



Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы, - добрая традиция, которая существует вот уже пять лет.

Каждый год организаторы делают невозможное, собирая в стенах Дома Ученых более тысячи обнинцев, ветеранов ВОВ, детей войны, участников боевых действий.

2018-й не стал исключением. И, надо сказать, что сами горожане с нетерпением ждали этого праздника.

ПОД МУЗЫКУ ПРОШЛОГО

Все знают: если за дело берется издательский дом «Мак-Медиа», значит, любое мероприятие будет грандиозным, масштабным и запоминающимся. Обнинцы до сих пор не могут забыть прошлогодний концерт, а память о нынешнем наверняка сохранится на очень долгое время.

Началось праздничное мероприятие на улице. Рядом с Домом Ученых любимые и популярные композиции прошлых лет исполнял муниципальный духовой оркестр ДК ФЭИ. Гости подпевали знакомым мелодиям, некоторые танцевали, прохожие с интересом наблюдали за происходящим и присоединялись к танцующим.

Буквально в десяти шагах от оркестра развернулась настоящая полевая кухня! Вкуснейшая солдатская каша: гречка с мясом, сладкий чай и хлеб - все это можно было поесть абсолютно бесплатно.

Согласитесь, что на подобных мероприятиях ветераны получают уникальную возможность пообщаться друг с другом. А если все сопровождается вкусной едой и веселой музыкой, удовольствие от общения возрастает в разы.

Но сюрпризы в виде полевой кухни и оркестра на этом не закончились. В фойе Дома Ученых каждого входящего встречали дети из хореографического театра «С.О.Л.Н.Ц.Е.», которые дарили гостям георгиевские ленточки и цветы. Спонсорскую поддержку оказали автосервис «Такоб» и студия флористики «Дежавю».

Ведущий Алексей ХОМИЧЕНОК тепло приветствовал ветеранов и приглашал их пройти на специальную фотосессию.

В холле Дома Ученых был установлен прессволл с символикой Дня Победы, где каждый желающий мог сделать фото на память. Но самое интересное, что буквально через десять минут можно было получить уже готовый снимок. Фотографировал гостей Евгений ИСАКОВ, а технику для печати карточек предоставила студия «Автограф».

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Также в фойе Дома ученых разместилась выставка детских рисунков, посвященных Великой Отечественной войне. Бессмертный полк в детских рисунках, созданный воспитанниками изостудии «Радость творчества», не смог никого оставить равнодушным.

Многие пожилые люди не могли без слез смотреть на картины. Здесь, в этих картинах, они узнавали себя, своих однополчан, родных и любимых людей. И, казалось, что границы времени просто стерлись...

- Не могу без слез смотреть на картины. Вижу вот, нарисовал ребенок восьми лет, а мне, представляете, восемь было, когда началась война. Дай Бог, чтобы ни наши дети, ни внуки никогда не пережили этих страшных дней, - говорит жительница Обнинска Елизавета Сергеевна.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

Финальным аккордом праздничного мероприятия стал яркий и незабываемый концерт. Зал Дома Ученых был переполнен. Многим людям негде было присесть, гости стояли даже в проходах. Несмотря на то что вход был по пригласительным билетам, отказать в возможности посмотреть концерт и другим желающим организаторы не смогли.

Перед собравшимися выступила легендарная группа ВИА «Билет в СССР», которая исполнила любимые и знакомые всем песни прошлых лет.

И важно, что подобные мероприятия лишний раз подчеркивают важность и необходимость этой памяти.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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