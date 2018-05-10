Обнинцам не грозит остаться без молока и мяса

С первого июля этого года оформление ветеринарных сопроводительных документов будет производиться в электронной форме. Это значит, что все предприниматели, занимающиеся ввозом, производством и реализацией продукции животного происхождения, должны зарегистрироваться в системе «Меркурий».

В противном случае, прилавки обнинских рынков опустеют, и жители не смогут купить ни мяса, ни яиц, ни меда, ни молока.

ЧТО ТАКОЕ «МЕРКУРИЙ»?

Начальник управления потребительского рынка транспорта и связи Анна КРАСИКОВА:

- «Меркурий» - это система аналогичная единой государственной информационной системе (ЕГИС), где зарегистрированы все муниципальные объекты, с целью информирования граждан.

Переход в систему «Меркурий» необходим для того, чтобы предприниматели могли осуществлять реализацию продукции животного происхождения: мясо, молочная продукция, мед, яйца и так далее.

На данный момент ветеринарные свидетельства получают обычным способом - с первого июля, вся документация должна быть внесена в систему «Меркурий».

В том случае, если предприниматель не будет зарегистрирован, то он не сможет получить продукцию на базе, вследствие чего не сможет торговать.

Чтобы не допустить коллапса, мы собрали предпринимателей и донесли до них всю необходимую информацию. В Обнинске на данный момент деятельность осуществляют порядка семисот субъектов. В системе «Меркурий» уже зарегистрированы 530.

Это отличный показатель, и сейчас задача администрации состоит в том, чтобы к первому июля не допустить пустых прилавков в магазинах и на рынках наукограда.

ЗАЧЕМ НУЖЕН «МЕРКУРИЙ»?

Как пояснила Анна Всеволодовна, система «Меркурий» нужна в первую очередь для обеспечения безопасности потребителей и контроля продукции.

- На каждом производстве есть свои ветеринарные службы, организованы посты ветконтроля. Если раньше бывали случаи подделки свидетельств, то сейчас каждый килограмм мяса, начиная от производства и до момента поступления на прилавок, должен быть учтен, зафиксирован, проверен и внесен с систему. Для потребителей это значит, что, покупая тот или иной товар, они могут быть уверены в его качестве. В противном случае, его (товара) бы не было на прилавке.

КАК БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ КОНТРОЛЬ?

Начальник ветеринарной службы города Обнинска Анатолий РЕВВО:

- Контроль за исполнением приказа осуществляет Россельхознадзор по Калужской области, они уже будут применять соответствующие санкции к тем предпринимателям, кто не зарегистрируется в системе «Меркурий». Наша служба может реагировать только на поступающие жалобы.

Отмечу, что претензии со стороны населения на качество продукции, реализуемой в Обнинске, поступают нечасто. Но если таковые имеются, то наш специалист проводит все необходимые мероприятия по проверке и устранению нарушений.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ?

Тем индивидуальным предпринимателям, кто еще не успел зарегистрироваться в системе «Меркурий» и нуждается в помощи и объяснении, как с ней работать, обязательно стоит прийти 31 мая в Администрацию города Обнинска на очередное совещание. Место и время проведения мероприятия станет известно позже.

Что немаловажно, на встрече будут присутствовать специалисты управления Россельхознадзора по Калужской области, которые подробно расскажут о правилах регистрации в системе, а также ответят на все вопросы.

Необходимую информацию о порядке подключения к системе «Меркурий» можно получить в региональном управлении Россельхознадзора по телефону: 8 (48442) 79-92-43 и в ветеринарной службе города Обнинска по телефону: 8 (48439)6-26-76.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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