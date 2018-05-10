Благодаря «Паркону» число автохамов снизилось вдвое

Мы не будем оригинальными, если скажем, что практически в каждом дворе Обнинска отыщется пара-тройка автомобилистов, которые любят парковаться на газонах или оставлять авто поперек дороги, перегораживая путь другим.

Привлекать к ответственности таких граждан призваны «серые кардиналы», сотрудники административной комиссии и операторы системы «Паркон» в одном лице, за работой которых довелось понаблюдать нашим корреспондентам.

«НЕ СНИМАЙТЕ!»

Именно с этой фразы началось наше знакомство с оператором системы «Паркон» Николаем СИЛИНЫМ (Фам. изм. - прим. авт.). Как пояснил Николай Иванович, фотографировать лично его и водителя не рекомендуется по соображениям безопасности.

- Сами понимаете, работа у нас рисковая, мы как оперативники на задании. В общем, стоит воздержаться от портретных снимков. Люди разные бывают, некоторые даже в драку лезть пытались, - сказал Силин.

Вооружившись «Парконом» Николай Иванович садится в машину, и мы начинаем рейд.

Быть оператором, кстати, занятие само по себе несложное. Все, что нужно - навести прибор на машину, а тот сам определит адрес, тип нарушения и предложит зафиксировать данный факт.

За день, в соответствии с имеющимся графиком, сотрудники административной комиссии объезжают лишь один небольшой район, после чего отправляются оформлять нарушения для передачи их в ГИБДД, а уже оттуда безответственным автовладельцам спустя две недели следует ждать «письмо счастья» и штраф в три тысячи рублей. Важно, что приоритет отдается тем дворам наукограда, откуда поступило больше всего обращений от жильцов.

Как сказал Николай Иванович, активность горожан очень важна для функционирования всей системы.

- По большей части сообщения анонимные, люди только называют адрес, иногда машину, которая нарушает и время когда можно её застать, а мы в свою очередь стараемся максимально быстро отреагировать. Обычно с момента обращения до нашего прибытия проходит один, максимум два дня, - подчеркнул Силин.

Вот так, за непринужденной беседой, мы проехались по улице Ленина и Победы а также вдоль Гурьяновского леса. За час было зафиксировано шесть нарушений! Проще говоря, в каждом втором дворе находился любитель припарковаться на газоне.

ВСЕ ДЕНЬГИ СО ШТРАФОВ ТРАТЯТСЯ НА ОБУСТРОЙСТВО СТОЯНОК

Как вы оцениваете работу системы "Паркон" Отлично, (д)у(р)аков на газонах стало ощутимо меньше! Эффект уже заметен, но ещё есть над чем работать. Сколько ни звони, их не дождёшься. Толку никакого. Проезды надо расширять, а не щемить бедлолаг, которым некуда деться. Я вообще за дворы без машин. Гони их, Паркон!

- Еще одной немаловажной деталью является принцип фиксации нарушений. Большинство горожан думает, что прибор «стреляет» с рук, подобно полицейскому радару, а на самом деле мы даже не покидаем автомобиль, - наводя «Паркон» на очередного нарушителя, рассказывает Силин. - Поэтому нам очень важно, чтобы водители не только знали город как свои пять пальцев, но и обладали солидным стажем вождения.

- Сколько сейчас фиксируется нарушений в день?

- Около сорока. Но раньше было в два раза больше. Так что положительная динамика есть, - отрапортовал Николай Иванович. - Но мы фиксируем только те нарушения, когда водитель заехал именно на газон, все остальные случаи направляются в ГИБДД на рассмотрение инспекторам.

Что интересно, некоторых горожан не останавливает даже крупный штраф. За полгода существования «Паркона» в Обнинске было зафиксировано 670 нарушений, общая сумма штрафов составила порядка двух миллионов рублей. При этом в базе службы есть и такие уникумы, которые попадали в объектив по пять раз и все равно продолжали ставить свое авто там, где им заблагорассудится.

- Многие считают, что мы занимаемся ерундой и нам лишь бы оштрафовать кого-нибудь. Ситуации бывают разные, но нарушение остается нарушением и наша обязанность состоит в том, чтобы его фиксировать. К тому же, все полученные со штрафов деньги помогают бороться с проблемой парковки, поскольку идут на создание новых стоянок во дворах, - пояснил Силин.

ПРЕСТУПНИКИ ПОНЕВОЛЕ

И действительно, как показал разговор с одним из автолюбителей, обнинцы готовы исправиться, если для этого будут созданы необходимые условия. С Сергеем А. наш корреспондент успел пообщаться буквально за несколько минут до прибытия «Паркона» по адресу улица Ленина дом 110. Как отметил мужчина, ему злополучные штрафы приходили уже два раза, но выбора у него особого нет.

- В нашем дворе всего 5 парковочных мест на весь дом, а не заезжая на газон, я всю дорогу перегорожу, поэтому приходится нарушать. Лично я готов даже рублем поучаствовать, если кто-нибудь возьмется у нас дорогу расширить, мы даже обращались за помощью несколько лет назад, но, как видите, безрезультатно, - пожаловался водитель.

Существование проблемных участков никто и не отрицает, но, судя по увиденному, по большей части в объектив «Паркона» попадают те, кому просто лень пройти лишние пятьдесят метров.

Игорь ГЕБЕР

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