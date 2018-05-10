Морозовскую дачу ждут большие перемены

Основных исторических достопримечательностей в Обнинске всего две. Это усадьба Белкино и Морозовская дача. Последняя с конца 2015-го года передана на баланс городскому музею, работники которого сразу принялись приводить строение в подобающий вид. А сейчас в многовековой истории имения, кажется, назрел очередной крутой поворот.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Со времени своей постройки усадьба Турлики, а именно так изначально называлась Морозовская дача, стала молчаливым свидетелем всех значимых для города событий. Обнинский, Морозов, Шацкий, Курчатов, Жуков - эти личности оставили свой след не только в истории наукограда, но и мира; в свое время проживали в этих стенах. Страшно представить, что столь важное для горожан место простояло заброшенным почти двадцать лет, и только три года назад было передано во владение муниципалитета.

С тех пор работа кипит без остановки, и те, кто был здесь, скажем, лет пять назад, почувствуют разницу, стоит только зайти за ограду.

Отвечает за состояние объекта городской музей, а именно заместитель директора по хозяйственной части Андрей СОКОЛОВ, и заботится он об усадьбе, как о собственном доме.

- Было сделано очень многое, когда мы только получили здание, здесь была настоящая разруха, и восстанавливать все пришлось буквально своими руками. В будущем предстоит сделать еще больше, однако тот факт, что у горожан возвращается интерес к этому месту и его истории, уже говорит о многом, - отмечает Андрей Иванович.

В 2012-м году здесь был бедлам, а в стенах исторического здания часто можно было встретить маргинальных личностей.

Теперь художники со всего региона каждое лето собираются здесь на пленэр, а в музее составляют график экскурсий, включающих в себя не только внешний обход усадьбы, но и небольшую прогулку по её внутреннему убранству.

НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Из основных проблем, требующих скорейшего решения, - полное отсутствие каких-либо инженерных коммуникаций, что, безусловно, отражается на состоянии самого здания. На сегодняшний день усадьба питается от временных сетей, и максимальная мощность составляет всего в 4 киловатта! А ведь для того, чтобы здание не разваливалось под воздействием грибка и плесни, необходимо постоянно «продувать» его тепловыми пушками, но напряжения не хватает.

Благо, удалось восстановить один из каминов и отапливать дачу с его помощью.

Впрочем, проблему с электричеством обещали решить в скором времени, и уже 7 мая на торгах был определен подрядчик, который займется подключением здания к городским сетям.

Вопрос с канализацией и водоснабжением решить куда сложнее. Работать с историческими объектами могут далеко не все организации, ближайшая расположена в Калуге. Но и ей, прежде чем начинать работы, нужно получить все необходимые разрешения. Для этого проводится инженерно-технологическое обследование здания, которое выносит вердикт, стоит ли вообще заниматься объектом или следует отправить его на консервацию.

Проводить полномасштабное исследование планируется совсем скоро, а пока прошла предварительная оценка, после которой сотрудники музея наконец-то смогли выдохнуть. Судя по словам архитекторов, Морозовская дача вполне пригодна для дальнейших работ, и комиссия почти наверняка с этим вердиктом согласится. А значит, можно задумываться о более серьезных вещах, например, реставрации.

- Такие планы у нас действительно есть. Предварительно проект работ будет разрабатываться в следующем году, и если все сложится, то мы сможем приступить к его пошаговому выполнению, - отмечает директор обнинского городского музея Алина КАЩЕЕВА.

ЛЕГЕНДЫ СТАРОЙ УСАДЬБЫ

Интерес со стороны жителей к усадьбе колоссальный. Во время субботников здесь нет отбоя от желающих поучаствовать, ведь всем помощникам полагается бесплатная экскурсия после окончания уборки.

Еще многие приходят сюда проверить правдивость городских легенд, самые известные из которых - обитающие здесь привидения и тайный выход к военным укреплениям.

Как рассказал Андрей Иванович, последнее - чистая правда. Где-то в подвале усадьбы действительно должен быть выход в тоннель, который бы позволил офицерам из располагавшегося здесь штаба в случае атаки быстро попасть на позиции, однако найти тайную дверь сотрудникам музея пока не удалось.

А вот привидения оказались вымыслом, при этом, разговаривая про них, сотрудники не могут сдержать улыбки. Этот слух родился благодаря манекену, стоящему напротив одного из окон первого этажа. Охранники называют безмолвного жильца своим «коллегой» и отмечают, что с непривычки многие пугаются при виде такого экспоната.

И, честно говоря, покидая старую усадьбу, испытываешь некоторое разочарование, но не из-за ее нынешнего состояния, а потому что приходится возвращаться в наполненный будничной суетой город, тогда как в этом месте, кажется, навсегда осталась степенная атмосфера дворянского гнезда.

Степан ФЕДОРОВ

Кстати

ГОРОД ИЩЕТ ИНВЕСТОРОВ!

Реставрация целой усадьбы - дело не только нужное, но и довольно дорогостоящее. Однако мэр наукограда Владислав ШАПША уверен, что проблему можно решить.

- У нас не так много исторических мест, и Морозовская дача - во многом примечательный объект со своей богатой историей. Мы сейчас предпринимаем определенные действия, чтобы выйти на стадию проектирования.

Это нужно для того, чтобы заключить концессионное соглашение, поскольку напрямую тратить из бюджета такую серьезную сумму довольно сложно, ведь придется откуда-то эти деньги забирать. Поэтому будем надеяться на участие частных инвесторов и, конечно, сами по возможности оказывать поддержку, - пояснил Владислав Валерьевич.

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