Тарифы на содержание и ремонт жилья обсудят вместе с жителями

Ежегодно цены на продукты в магазинах и в сфере услуг растут. Мы прекрасно понимаем, что жизнь не стоит на месте, инфляция диктует свои правила, поэтому необходимость платить больше уже воспринимается как нечто обыденное.

То же самое касается тарифов на коммунальные услуги. Однако в Обнинске нашлось немало домов, где стоимость услуги на ремонт и содержание жилья не менялась в течение почти десятка лет.

НЕ ПРИХОТЬ, А НЕОБХОДИМОСТЬ

На сегодняшний день средний тариф по ставке «содержание и ремонт жилья» в Обнинске составляет около 10 рублей. Деньги, полученные по этой статье, управляющая компания направляет на содержание дома, общедомовые нужды, текущий ремонт и управление общим имуществом.

Такие тарифы были приняты еще десять лет назад. За это время изменились стоимость материалов для обслуживания дома, зарплаты сотрудников, но ставка осталась на прежнем уровне. Качественно обслуживать дома за такие деньги УК сегодня уже не в состоянии.

Касается это и управляющей компании «ЖКУ». Тарифы в домах, находящихся в управлении УК, не менялись много лет. В итоге организация оказалась на грани банкротства.

В конце прошлого года компания «ЖКУ» вошла в состав федеральной управляющей компании ПИК-Комфорт. Обнинская УК влилась в холдинг с багажом огромных долгов, неоправданно низкими тарифами и не с самым хорошим состоянием жилого фонда.

Зимой в Центре муниципальной экономики города Москвы разработали новые тарифы на текущий ремонт и содержание жилья, в которых учтен минимальный обязательный перечень работ. То, без чего по закону жители и УК не могут обойтись.

Принимают новые цены собственники жилья на общем собрании. Но если жители проигнорируют данное мероприятие или не смогут договориться с УК о размере тарифа, то управляющая организация установит его самостоятельно.

Сейчас пересмотр тарифов - неизбежность. Чтобы было понятнее: более семидесяти домов Обнинска платят от 9 до 12 рублей за квадратный метр на ремонт и содержание жилья. Если взять среднестатистическую квартиру в сорок четыре квадратных метра, то мы получим сумму, едва ли превышающую четыреста рублей.

В строку «содержание и ремонт» входит очень многое: влажная уборка (четыре раза в неделю), вывоз мусора, косметический ремонт подъезда, обслуживание лифта и приборов учета и так далее. Простая арифметика скажет, что, оплатив каждому сотруднику или подрядчику стоимость его услуг или зарплату, денег на то, чтобы поменять даже лампочку в подъезде, не останется.

- Низкие тарифы приводят к тому, что управляющая компания становится банкротом, как это уже произошло с пятью организациями в Обнинске. Чтобы этого не допустить, чтобы дома не остались без управления и в аварийном состоянии, необходимо перейти к адекватному тарифу, - говорит директор ООО «ЖКУ» ГК ПИК-Комфорт Андрей НОВОСЕЛОВ. - В настоящее время новые тарифы приняты органами местного самоуправления, и переход на них - не прихоть управляющей компании, а обоснованная необходимость. Отмечу, что цифры придумывали не мы сами, а их посчитал Центр муниципальной экономики в Москве. В них отражены реальные расходы управляющей компании на выполнение услуг, которые предусмотрены жилищным законодательством.

ДОНЕСТИ ИНФОРМАЦИЮ ДО КАЖДОГО

На данный момент руководство компании «ЖКУ» проводит разъяснительную работу с жителями. Специалисты по проведению общих собраний и работе с населением Светлана ПОПОВА и Владимир МУЗАЛЕВСКИЙ общаются с жителями, предоставляют им всю необходимую информацию и отвечают на вопросы.

- По большому счету управляющая компания имеет право разослать уведомления всем собственникам жилья за месяц до предполагаемого изменения тарифов. Мы же хотим, чтобы у нас были хорошие отношения с жителями, с активом дома, поэтому проводим встречи, где каждому подробно разъясняем причины повышения тарифов, - продолжил Андрей Юрьевич.

Надо сказать, что компания «ЖКУ» выпустит платежку с новыми цифрами в следующем месяце. И она придет жителям уже в середине июня. Чтобы лучше наладить работу с жителями и избежать потока вопросов и конфликтных ситуаций, в управляющей компании ЖКУ решили предложить тариф ниже разработанного городской администрацией на 10 процентов. Но только для тех домов, жители которых примут активное участие в обсуждении.

- Мы приняли решение до конца этого года сделать 10%-ю скидку на тариф. То есть не 25 рублей по утвержденному муниципальному тарифу, а 22,5 рубля, - подчеркнул Новоселов.

Надо сказать, что изменение тарифов повлечет за собой только позитивные перемены в обслуживании домов. Теперь уборка будет действительно производиться каждый день, а не раз в месяц, как это было раньше. Лампочки в подъездах будут заменены на современные светодиодные энергосберегающие, в планах также ремонт кровель, отмосток, покраска подъездов. Также управляющая компания сможет направить средства на благоустройство придомовой территории. А ее уборка будет регулярной и качественной.

Специалисты уверены, что, если вы хотите жить в доме, за состоянием которого постоянно следят, в подъездах чисто, а двор похож на образцовый - необходимо за это платить. Здесь жители и УК должны быть единомышленниками и понять, что у вас единая цель: качественное содержание домов.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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