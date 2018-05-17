Горожане доведены до точки ситуацией в КБ №8

Обнинская клиническая больница №8 - головная боль города уже много лет. В учреждении с завидной регулярностью меняется руководство, а список проблем не уменьшается. Создается ощущение, что наукоград, жители и скудное кадровое обеспечение клиники оказались в тупике, и света в конце тоннеля нет.

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На страницах нашей газеты неоднократно появлялись статьи о проблемах КБ №8. Можно сказать, что данная тема - одна из самых актуальных. Даже проблемы в сфере ЖКХ беспокоят обнинцев меньше, чем ситуация со здравоохранением. С каждым разом поток возмущенных людей становится больше, а фразы в адрес руководства учреждения - жестче.

- Пришла в поликлинику №1 на флюорографию, а там висит объявление, что аппарат не работает и нужно ехать в поликлинику №2, - рассказывает наша читательница Елена. - А во второй поликлинике жуткие очереди! Там проходят медосмотры сотрудники ФЭИ, врачи не справляются с нагрузкой, люди скандалят, кричат, даже едва до драки не дошло! Я развернулась и уехала.

Другие обнинцы возмущены не меньше.

- Мы уже доведены до точки! Это же издевательство какое-то над простыми жителями! Кабинет флюорографии работает всего несколько часов, людей в коридорах очень много, и с каждым днем их будет становиться все больше! Доколе? - высказалась пенсионерка Ирина МАКСИМОВА.

Некоторые корнем всех бед видят нерасторопность врачей.

- Люди идут по запланированному медосмотру, естественно, они проходят без очереди. Другие, конечно же, начинают нервничать и ругаться. Врачи тоже не очень шустро работают, могли бы войти в положение и как-то активизироваться, - уверена еще одна жительница наукограда.

Но винить врачей - дело десятое. Как известно, флюорограф вреден для организма, и существует определенный норматив, который нельзя ни в коем случае превышать. Сейчас же специалистам приходится рисковать здоровьем и принимать в два, а то и в три раза больше пациентов.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ?

Надо сказать, что закрытые двери кабинета флюорографии в поликлинике №1 - не проблема неработающего аппарата. Он как раз прекрасно функционирует. Правда, сидеть за ним некому.

Как пояснил главный врач КБ №8 Игорь БОНДАРЕНКО, в поликлинике № 1 нет рентген-лаборантов. один сейчас находится на больничном, второй ушел на пенсию. Работать некому. Сам Игорь Владимирович разводит руками.

- Рентген-отделение обеспечено кадрами на 48%, большая часть сотрудников пенсионного или предпенсионного возраста. Когда они начнут уходить на заслуженный отдых, что будет? Кто-то советует вернуть в вузы программу по распределению. Ну, допустим. Придет ко мне молодой специалист, и что я ему скажу? Где мне его поселить, чем платить? Ситуация не изменится до тех пор, пока не будет решена проблема кадрового обеспечения. Скандалить, жаловаться, требовать что-либо бесполезно. Даже президент в своих майских указах одной из первых обозначил проблему недостаточного количества медицинских работников, - прокомментировал Бондаренко.

Сейчас Игорь Владимирович в очередной раз собирается обратиться в Минздрав и ФМБА и попросить помощи. Вот только когда она придет и какой будет - неизвестно.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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