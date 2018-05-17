В новом отделении МРНЦ приняли первого пациента

Торжественное открытие нового отделения в МРНЦ имени А. Ф. Цыба состоялось еще в феврале, однако приступить к лечению врачи смогли буквально несколько дней назад, и корреспондентам «Недели» удалось увидеть процесс своими глазами.

Между официальным открытием и первой операцией прошло около трех месяцев, и в этом нет ничего удивительного. Оборудование должно пройти проверки и тесты, а специалисты - иметь соответствующие допуски.

По предварительным данным, в год через рентгенохирургическое отделение МРНЦ будут проходить в среднем две тысячи человек. При этом находиться в операционной врачи могут не больше двух-трех часов в день - требования безопасности. А здесь ей уделяется огромное внимание.

Прежде чем попасть в смотровую, нужно облачиться в стерильный костюм. Чтобы его надеть, кстати, понадобится около пятнадцати минут. Причем самостоятельно сделать это не получится, поэтому рядом всегда есть медсестра, готовая прийти на помощь.

А для того, чтобы заглянуть непосредственно в операционную, требуется специальная защита от облучения. Она представляет собой нечто похожее на резиновый халат без рукавов. Мужчинам рекомендуется надеть еще некое подобие фартука, чтобы сохранить репродуктивность детородных органов.

При этом «халат» изолирует только туловище, руки и голова остаются без защиты, впрочем, как заверили врачи, один из главных плюсов современного оборудования - его безопасность.

На хирургическом столе лежал мужчина. Пациент недавно перенес операцию по удалению раковой опухоли, и теперь врачам нужно очистить его организм от метастазов в печени. На медицинском языке процедура называется «химиоэмболизация артерий», суть ее постарался объяснить хирург Артур ПЕТРОСЯН.

- Фактически, мы перекрываем доступ кислорода к опухолям в сосудах. Далее в артерии вводим специальный препарат, и опухоль начнет постепенно погибать. Это, скорее, вспомогательный метод в онкологии, но в некоторых случаях, как, например, с раком печени, он сказывается положительно, и пациенты после этого очень долго живут. К слову, следов вмешательства на теле не останется, только шрам размером один-два миллиметра, - сказал Артур Павлович.

Проводить подобные операции стало возможным после обеспечения отделения современной ангиографической экспертной системой класса Allura Xper FD20 с технологией Clarity IQ.

Появление оборудования - результат взаимодействия множества структур на различных уровнях, начиная от Министерства здравоохранения Российской Федерации и заканчивая спонсорской поддержкой.

Сами врачи отмечают заслуги генерального директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрея КАПРИНА, который, надо сказать, отличился заметной скромностью.

- Я считаю, что нельзя говорить о значимости кого-то одного. Это результат большого общего дела и усилий всех причастных людей. Начиная от медсестер и заканчивая академиками, - сказал Андрей Дмитриевич.

Хирурги, с гордостью показывая новое отделение, обмолвились, что с большим воодушевлением смотрят в будущее. Ведь при помощи высокотехнологичного оборудования можно спасти не одну сотню жизней. А что самое приятное - в большинстве случаев бесплатно, ведь на проводимые операции имеется ряд квот для пациентов с полисами ОМС.

Иван КАЛИНИН

Другие статьи из рубрики «Прорыв»