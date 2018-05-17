Неоправданная жестокость

Жена осужденного за взятку сотрудника ГИБДД считает, что суд погорячился.



В конце прошлого года был вынесен приговор двум инспекторам ГИБДД за взятку в сто тысяч рублей на двоих. Денис ОСАДЧИЙ и Дмитрий ТЮМЕНЦЕВ получили по пять лет строго режима и штраф в два миллиона каждому за совершенное преступление. Однако у многих по-прежнему возникают вопросы по поводу приговора.

РОСЧЕРКОМ ПЕРА

Сейчас о Денисе и Дмитрии практически забыли, но еще полгода назад их личности активно обсуждались в социальных сетях. Высказывания были самые разные: кто-то радовался, что коррумпированных инспекторов настигло справедливое наказание, кто-то считал, что можно было обойтись штрафом и увольнением, а бороться с взяточничеством стоило начинать не с простых ДПСников, а с верхушек.

Вместе с тем нельзя не вспомнить, что Денис Осадчий и Дмитрий Тюменцев находились на хорошем счету в ведомстве. Дмитрий однажды участвовал в поимке преступника, попал в перестрелку, но задержал злоумышленника. Осадчий служил в горячих точках, защищая свою Родину.

В одночасье жизни и судьбы мужчин оказались перечеркнуты в зале суда. Понятно, что за взяточничество по голове никто не погладит, однако такое суровое наказание больше напоминает показательную порку, чем серьезную борьбу с коррупцией. Почему? Все просто. Если посмотреть приговоры по другим аналогичным делам, то хотя бы минимально похожего найти не удастся.

Впрочем, даже сам начальник ГИБДД по городу Обнинску Алексей ИСАЕВ вынесенное наказание считает полностью оправданным.

НЕ СДАВАТЬСЯ

В то же время в семьях осужденных не устают бороться и надеяться на смягчение наказания. Супруга Дмитрия Тюменцева Елена рассказала, что в марте были попытки подать на апелляцию, однако дело не завершилось успехом.

- Приговор остался без изменений, апелляций больше не будет, теперь только кассационная жалоба, - рассказывает Елена. - Знаете, честно, поразило равнодушие. Всем было все равно. Что бы ни говорил на суде мой муж, его просто никто не слышал. Сложилось ощущение, что все уже было решено заранее и даже пытаться что-то изменить нет смысла.

Елена уверена, что даже если ее супруг превысил свои полномочия, нарушил закон, то давать ему пять лет строгого (!) режима - слишком жестоко.

- От них сразу все открестились, все забыли, сколько они сделали для ведомства, их заслуги. Наплевательское отношение. Что самое интересное, когда только начиналось расследование, были доказательства, которые могли смягчить наказание, но никто ничего не учел. Двое молодых мужчин, и так им жизнь перечеркнуть... - продолжила супруга Дмитрия.

Примечательно, что сейчас Дмитрий и Денис находятся в Людинове, в СИЗО. Их туда перевезли в конце прошлой недели. Как рассказала Елена, ребят вообще очень часто перемещают. Почему, она не знает.

- Мы, конечно, будем продолжать бороться, пытаться что-то изменить, но надежда очень слабая, - подытожила девушка.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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