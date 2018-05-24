Ирина Арутюнян продолжала работать, находясь за решеткой?

Одна из самых одиозных частных предпринимателей, оказывающих услуги по перевозке пассажиров в городе Обнинске Ирина АРУТЮНЯН, часто становилась героиней статей в местных СМИ. Ирина Гарегиновна обслуживает маршрутные такси № 6, № 21 и межгород «Обнинск-Белоусово». Ранее она также занималась перевозками пассажиров в Москву, пока не попала под прицел сотрудников правоохранительных органов...

ПОД СУДОМ И СЛЕДСТВИЕМ

Три года назад, в декабре Ирина Арутюнян решила проблемы с нареканиями в свой адрес и предписаниями со стороны контролирующих органов простым способом - дала взятку сотруднику УГАДН. Дело происходило в столице и касалось маршрута «Обнинск-Москва». Чтобы беспрепятственно работать, невзирая на многочисленные нарушения, госпожа Арутюнян предпочла просто заплатить, наплевав на безопасность своих пассажиров.

Подобное наплевательское отношение могут испытать на себе и жители Обнинска. Согласитесь, что количество жалоб на подответственные ей маршруты бьет все мыслимые и немыслимые рекорды.

В 2017-м году, в октябре, Савеловский районный суд города Москвы вынес обвинительный приговор в отношении Арутюнян за дачу взятки. Согласно решению суда, Ирина Гарегиновна была лишена свободы сроком на три года, привлечена к выплате штрафа в размере 200 тысяч рублей и запретом на занятие предпринимательской деятельностью в течение трех лет.

В зале суда Ирину Арутюнян взяли под стражу. Но, тем не менее, даже нахождение за решеткой не мешало предпринимательнице «работать». Ни одна из маршруток не перестала ездить по Обнинску. Почему? Все просто: адвокаты Арутюнян готовили апелляционную жалобу.

В декабре прошлого года состоялось рассмотрение апелляционной жалобы. Надо сказать, что единственным существенным изменением в приговоре стало освобождение из-под стражи.

Принимая во внимание то обстоятельство, что Арутюнян совершено преступление в сфере её профессиональной деятельности, связанной с обеспечением безопасности перевозимых пассажиров, суд посчитал необходимым оставить ей дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с организацией пассажирских перевозок на два года.

БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ КАНДАЛЫ

Сейчас на дворе май 2018-го года. Как мы можем видеть, маршрутки ИП «Арутюнян» по-прежнему катаются по Обнинску. Количество жалоб в то же самое время на их работу (разговор идет об № 6 и № 21) не уменьшилось. Откровенно говоря, в редакцию «Недели» часто звонят люди и ругают водителей вышеобозначенных маршрутов.

Судя по продолжающейся работе, Ирина Гарегиновна добровольно исполнять решение суда не собирается.

Что удивительно, в службе исполнения наказаний города Обнинска объяснили неисполнение решения суда отсутствием направленного в их адрес решения. А в самом московском суде какие-либо комментарии давать отказались, сославшись на то, что корреспонденты никакого отношения к Арутюнян не имеют.

Что же касается наших властей, то им прекрасно известны подробности «личной жизни» Ирины Гарегиновны. Администрация пристально следит за судебными решениями. К сожалению, на данный момент разорвать контракт в одностороннем порядке чиновники не могут: ссылаясь на отсутствие на то оснований. И в том случае если они решат прекратить сотрудничество с ней, рискуют стать ответчиками в очередном судебном разбирательстве. Но, как уверила начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна КРАСИКОВА, даже если договор с Арутюнян будет аннулирован, жители никак от этого не пострадают.

А пока власти повязаны бюрократическими веревками, в городе беспрепятственно работает перевозчик, запрет на работу которого связан с обеспечением безопасности перевозок пассажиров, к нему по-прежнему регулярно предъявляется огромный список претензий и который, по большому счету, плевать на них хотел.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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