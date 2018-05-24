Чиновники наукограда стали жить лучше

Чиновники наукограда обнародовали отчеты о благосостоянии за прошлый год. Если провести сравнительный анализ, картина вырисовывается следующая: жить наши слуги народа стали лучше. У некоторых доход за 2017-й год по сравнению с 2016-м вырос в два раза.

ОБНИНСКИЙ «FORBES»

Мэр Обнинска Владислав ШАПША в 2016-м заработал 3 416 214 рублей, в прошлом году - 4 279 956, куда вошел доход от продажи автомобиля. Владислав Валерьевич по-прежнему владеет земельным участком, жилым домом и двумя квартирами, одна из которых в собственности на треть. Также у градоначальника есть гаражный бокс и автомобиль марки «Мазда» СХ-5. Заместитель главы администрации по вопросам экономического развития Геннадий АНАНЬЕВ порадовал цифрами. В 2016-м году Геннадий Евгеньевич получил 1 423 227 рублей, но в 2017-м его благосостояние выросло до 2 536 022 рублей. В собственности у Геннадия Евгеньевича имеются жилой дом площадью 80 квадратных метров и легковой автомобиль марки «Тойота». Главная по «социалке» Татьяна ПОПОВА заработала 1 641 278 рублей в 2016-м. Кстати сказать, в 2015-м у Татьяны Сергеевны наблюдался заметный спад в заработке, но уже второй год подряд она стабильно выправляет свое финансовое положение, и в 2017-м ее благосостояние составляет 1 930 139 рублей. Вице-мэр по вопросам градостроительства Андрей КОЗЛОВ таким внушительным приростом в семейный бюджет похвастать не может. Его доход в 2016-м составил 1 380 486 рублей и 1 427 348 в 2017-м. Из имущества у Андрея Петровича есть машина - «Тойота Хайлендер» и квартира. Начальник управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА улучшила свое финансовое положение почти на триста тысяч рублей, заработав в 2017-м 922 547 рублей.

КРЕПКИЙ СЕРЕДНЯЧОК

Ненамного разбогатела начальник управления потребительского рынка транспорта и связи Анна КРАСИКОВА. По сравнению с 2016-м годом, Анна Всеволодовна заработала почти на двадцать четыре тысячи больше - 989 090 тысяч рублей. Начальнику управления общего образования Татьяне ВОЛНИСТОВОЙ тоже похвастать особо нечем. В 2016-м году Татьяна Валерьевна заработала 1 005 067 рублей, а в 2017-м - 1 023 943 рублей. Доход председателя комитета по физической культуре и спорту Константина ОЛУХОВА за прошедший период составил 1 038 493 рубля, в 2016-м Константин Владимирович не дотянул до миллиона и остановился на цифре, едва превышающей девятьсот тысяч рублей. Однако нашлись служащие, доход которых по сравнению с 2016-м годом пусть незначительно, но снизился. Так, начальник управления культуры и молодежной политики Ирина ФАЛЕЕВА обеднела на сто с лишним тысяч и заработала 1 181 771 рублей.

«БОДРЫЕ» НОВИЧКИ

В середине августа прошлого года в Администрации Обнинска состоялись сразу два важных кадровых назначения. На пост вице-мэра по ЖКХ вернулся знакомый всем Вячеслав ЛЕЖНИН, а долго пустовавшее кресло замглавы по управлению делами заняла Карина БАШКАТОВА. Вячеслав Вячеславович и Карина Сергеевна отработали в общей сложности всего четыре месяца в 2017-м году, хотя Лежнина назвать новичком в обнинской администрации можно с трудом.

Тем не менее, цифры, представленные в декларации о доходах, говорят о том, что живут чиновники на уровне.

Так, Вячеслав Лежнин заработал 1 527 548 рублей в прошлом году. Карина Сергеевна оставила Вячеслава Вячеславовича далеко позади. Ее доход составил 3 264 367 рублей, однако огромным подспорьем в увеличении бюджета послужила продажа квартиры.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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