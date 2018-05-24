Медперсонал поликлиники №2 вынужден работать в нечеловеческих условиях

В прошлом номере «Недели» была затронута тема закрытого в поликлинике №1 кабинета флюорографии по причине отсутствия рентген-лаборантов. Люди вынуждены ездить в старый город, в поликлинику №2, из-за чего в медучреждении образуются километровые очереди, а специалисты не справляются с нагрузкой. Однако сотни пациентов в день - лишь верхушка айсберга.

ЗАЕЗЖЕННАЯ ПЛАСТИНКА

Рассказывать о постоянных проблемах в системе обнинского здравоохранения порядком надоело. Очень хочется хоть раз написать хорошую и позитивную статью, похвалить руководство, порадоваться положительным изменениям.

Но, видимо, должно произойти чудо. В принципе, чтобы оно случилось, по большому счету нужны субсидия в несколько сотен миллионов рублей плюс человек, умеющий грамотно распределять финансы.

Ни того, ни другого в КБ №8 и входящих в ее состав медицинских учреждениях нет.

Сейчас медперсонал вынужден работать за жалкие гроши в разваливающихся на глазах зданиях. Или брать дополнительную нагрузку, чтобы хоть как-то прожить.

Говоря о развалюхах, мы не шутим и не преувеличиваем. Если вы хоть раз были в поликлинике №2, не поленитесь обойти ее с другой стороны.

- Стены разваливаются, еще несколько месяцев и может обрушиться часть здания. Срочно нужен капитальный ремонт! - обеспокоенно говорят врачи.

Последний раз попытки отремонтировать фасад и кровлю поликлиники №2 предпринимались еще в 2015-м году. Согласно информации на сайте госзакупок, с разницей в пару недель были размещены две котировки на одну и ту же сумму: 136 тысяч 455 рублей. Но, честно говоря, ни крыша, ни стены не выглядят так, словно здесь три года назад проводились какие-то работы.

ТОТАЛЬНАЯ РАЗРУХА

Состояние кабинетов - отдельная история. Рентген-лаборанты и врачи поликлиники №2 пригласили журналистов в кулуары и показали, как и что тут обустроено. Потому что сами устали: и от людской критики, и нападок, и от бездействия руководства. Более того, по словам медперсонала, - с Игорем Владимировичем они по-прежнему не знакомы и в глаза ни разу не видели. Главврач почему-то не посчитал нужным представиться всему коллективу.

Вернемся к кабинету флюорографии. Если на первый взгляд может показаться, что здесь, в принципе, все в порядке, то при более детальном рассмотрении волосы на голове встают дыбом.

Во-первых, сам кабинет представляет собой довольно маленькое и, что немаловажно, непроветриваемое помещение. Из благ цивилизации здесь только старенькая кварцевая лампа, которую, чтобы «убить» всех микробов нужно постоянно держать включенной.

В о-вторых, место, где находится рентген-лаборант, больше напоминает крохотную каморку. Воздуха никакого. Двери не закрываются. На стене висит кондиционер, для вида. Чуть ниже - памятка о нормативах обследования, согласно которой, за одну смену лаборант не может принять больше пятидесяти человек - это опасно для здоровья. Во вторник медработник обслужил 127 (!) человек.

- И так каждый день. Перемен уже никто не ждет, - рассказывает рентген-лаборант - Мы работаем в помещениях, где нарушены СанПиН, но что толку жаловаться?

А теперь представьте: 127 человек в день, среди которых могут быть и туберкулезники, и другие люди с заразными заболеваниями, а помещение не проветривается. И во всем этом водовороте из микробов и вирусов вынуждены находиться врачи.

Причем за весьма скудную зарплату.

- Мой оклад в прошлом месяце составил полторы тысячи рублей, - с грустной улыбкой на лице рассказывает медик. - Две недели я была в санатории с детьми, вернулась из отпуска и получила жалкие копейки. А вообще, не больше четырех тысяч.

За вредность, кстати, рентген-лаборант получает всего 594 рубля. Если посчитать надбавки за интенсивность, непрерывность и платные услуги, набежит «внушительная» цифра - порядка 17 тысяч рублей.

В то же самое время ФМБА бодро рапортует о средней заработной плате в 56 060 рублей. Получается, как в анекдоте: кто-то ест мясо, кто-то капусту, а в среднем мы едим голубцы.

ПАЛЬЦЕМ НИКТО НЕ ШЕВЕЛИТ

Рентген-аппарат в поликлинике №2 тоже доживает последние дни. В среднем срок службы такого устройства составляет десять лет, этому «старичку» как раз столько, и, как рассказал местный врач, - однажды он уже ломался.

Надо сказать, что рядом есть просторный и большой кабинет, где вполне можно было разместить всю аппаратуру и не ютиться в крошечном помещении. Одна проблема: сейчас он больше напоминает свалку.

- Мы уже не первый год просим убрать отсюда старый и неработающий аппарат флюорографии, - говорит лаборант. - Нас никто не слышит, пальцем никто не шевелит. И ремонт в этом кабинете очень нужен. Вы посмотрите на окна - сплошные щели. Зимой здесь температура опускается до семи градусов тепла, хотя по нормам должно быть двадцать.

В мечтах у медицинского персонала поликлиники №2 - чистое и просторное помещение, качественный флюорограф, отсутствие необходимости работать на износ.

А в реальности - потухшие глаза, уставший вид, разрушенное и пропахшее сыростью рабочее место и «внушительная» зарплата в 17 тысяч рублей.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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