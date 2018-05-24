Выбран проект реконструкции площади Лейпунского

В четверг в администрации города Обнинска состоялся финал конкурса на лучший проект по благоустройству улицы Лейпунского. Принять участие могли архитекторы, дизайнеры, студенты профильных факультетов и творческие жители наукограда. Победитель унес с собой приз в сто тысяч рублей.

Всего на суд комиссии были представлены десять проектов. Для обеспечения честного выбора каждое имя было зашифровано. Оценивали представленные наработки по нескольким критериям, в числе которых была креативность подачи.

Каждый из участников снабдил проект пояснительной запиской и рассказал свое видение площади Лейпунского.

Надо сказать, что все десять претендентов на победу продемонстрировали удивительное единодушие в вопросах отношения к рекламе и рекламным вывескам. Ни в одном из представленных проектов не значилось наличие рекламных баннеров, наоборот, художники и дизайнеры выступают против.

Из наиболее интересных предложений можно выделить оформление улицы синим, белым и оранжевым цветами - компиляция герба Обнинска и прежнего названия Лейпунского - Солнечная.

Также авторы предлагали сделать урны для животных, чтобы обнинцы могли спокойно выгуливать собак и убирать за ними экскременты. Также среди интересных идей: велопрокат, инфобудка, остановка с солнечной панелью, парковая и прогулочная зоны. Большинство авторов вдохновлялись европейскими странами: Германией, Италией.

Один из авторов не поленился провести опрос жителей улицы Лейпунского с целью узнать их мнение и понять, что хочется самим жителям города.

Надо сказать, что каждый проект отличался уникальностью, и перед комиссией стоял нелегкий выбор. В итоге на выбор победителя вместо регламентированных двадцати минут ушло гораздо больше. Члены комиссии отметили, что каждый проект уникален, но выбрать один - тяжело. Гораздо лучше было бы скомпилировать лучшее из представленных десяти вариантов.

В итоге победил проект №4, автор которого - Арсений МИХЕЕВ из ООО «Лерой llc».

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