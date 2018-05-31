31.05.2018

Несмотря на некомпетентность подрядчика, ремонт старого коллектора практически завершен



Случившаяся в январе авария на хозфекальном коллекторе в районе улицы Красных Зорь хорошо запомнилась горожанам. Тогда, несмотря на все имеющиеся сложности, сотрудникам коммунальных служб удалось устранить последствия за неделю. Чтобы не нагружать проблемный участок, было принято решение о строительстве обводной линии, которое должно завершиться в ближайшую неделю.

В первую очередь прорыв трубы показал, что инженерная инфраструктура города с каждым годом все сильнее приходит в негодность. Период эксплуатации проложенных в месте аварии коммуникаций - 20 лет, в то время как на сегодняшний день они отслужили уже два с половиной положенных срока.

После аварии было принято решение о строительстве обводной линии, чтобы исключить использование участка трубопровода, где случился прорыв.

Крайний срок окончания строительства - четвертое июня. Как отметил директор МП «Водоканал» Александр КРУГЛОВ, несмотря на проблемы, возникшие в ходе монтажа линии, рабочие должны уложиться в срок.

- К сожалению, подрядчик оказался недостаточно компетентен, как и специалисты на объекте, поэтому приходилось привлекать наших сотрудников. В целом, думаю, мы должны успеть все закончить до дедлайна, - заявил Александр Леонтьевич.

Всего на строительство обводного пути ушло около 1 183 000 рублей. На сверхурочные рабочим, которые выходили на объект в ночное время, из бюджета МП «Водоканал» было потрачено около 190 тысяч рублей. На материалы и технику  - 510 и 380 тысяч рублей соответственно.

После окончания работ по строительству обвода планируется благоустройство территории. Об этом заявил мэр Обнинска Владислав ШАПША.

- Нужно будет все привести в порядок. Здесь недавно была построена новая парковка, а вид уже подпорчен. Поэтому работы по благоустройству будут проведены в обязательном порядке, - сказал Владислав Валерьевич.

Степан ФЕДОРОВ

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