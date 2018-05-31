Пожарные-добровольцы вспомнили школьные годы и устроили «гонки на выживание»

Представить, что бороться с пожарами могут не только сотрудники МЧС, но и обычные граждане, сложно, а между тем, вклад добровольцев нельзя недооценивать. Свою подготовку волонтеры продемонстрировали на областных соревнованиях между добровольческими пожарно-спасательными отрядами, проходивших на стадионе «Труд».

Соревнования разделены на три этапа: теоретическая часть, спортивная эстафета и «Боевое развертывание». В 2018-м померяться силами приехали пять отрядов из разных районов Калужской области. Команда города Обнинска отбор не прошла, поэтому честь, в том числе и наукограда, отстаивала ДПК «Ворсино» Боровского района.

- В следующем году обнинские добровольцы обязательно примут участие, будет расширен состав, и мы поборемся за первое место, - уверил командир восьмого отряда ФПС Иван ДЬЯЧЕНКО.

Теоретическая часть представляет собой тестирование на знание правил пожарной безопасности. Взрослые мужчины, как заправские школьники, тянули билеты и за отведенное время письменно отвечали на вопросы.

Что такое спортивная эстафета, думаем, пояснять не надо. Добровольцы демонстрировали скорость, силу и выносливость, бегая по стадиону в полном обмундировании. А это, на минуточку, костюм в несколько килограммов весом. На самом деле подобные соревнования могут сравниться с гонками на выживание, от ребят требуется каждодневно тренироваться и постоянно держать себя в форме. Иначе толку от слабого пожарного?

«Боевое развертывание» - самая зрелищная и напряженная часть соревнований. Бригадам нужно было перерезать прут арматуры, оказать первую помощь пострадавшему и эвакуировать его с места пожара, а в конце развернуть гидрант и приступить к тушению возгорания, направив воду прямиком в мишень.

- В жару особенно тяжело работать, были бы в шортах, управились бы быстрее, но деваться некуда, надо собраться и делать дело. Главное - не теряться и все выполнить в нужной последовательности, - поделился впечатлениями один из участников соревнований Сергей ЦАРЕВ.

В итоге лучшими оказались представители калужского отряда «Регион 40-01», которые также получили путевку на соревнования федерального уровня. Ворсинская команда заняла почетное третье место в общекомандном зачете.

- В этом году добровольцы принимали участие в тушении 69 пожаров. Был спасен один человек. Силами отрядов были ликвидированы 164 случая пала травы. Это отличное подспорье и помощь федеральным бригадам. Мы, в свою очередь, можем более оперативно реагировать на другие вызовы, - рассказал начальник управления организации пожаротушения Главного управления МЧС России по Калужской области Роман БОБРОВНИКОВ.

Надо сказать, что стать добровольцем может любой совершеннолетний гражданин, достаточно прийти в пожарную часть и заявить о своем желании. Естественно, необходима хорошая физическая форма и готовность к «ненормированному» графику.

- На сегодняшний день зарегистрировано около тринадцати с половиной тысяч добровольцев по всей области, которые распределены в 292 дружины. В обнинский добровольческий отряд входят десять человек, которые оказывают нам огромную помощь в работе с населением, - поделился Иван Дьяченко.

Анна ЛЮБИМОВА

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