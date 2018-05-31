Жители поселка Обнинское о реконструкции улицы Лесной: «С этого начнется наша новая жизнь»

В конце июля состоятся публичные слушания по проекту реконструкции улицы Лесной в поселке Обнинское. Местные жители возлагают на нее большие надежды и открыто благодарят власти за то, что их наконец-то услышали.



Решение обновить одну из старейших улиц Обнинска родилось у чиновников не за один день. Как рассказали местные активисты, потребовались годы постоянных жалоб и напоминаний о себе, прежде чем что-то изменилось.

Кардинально поменять на улице планируют многое, начнут с автомобильной дороги. Она, кстати, является самой загруженной: по пути расположены гаражи, авторынки, мойки, стоянка для техники МПКХ. Под убитым асфальтом нет никакой подложки, поэтому строителям придется переделывать улицу с нуля.

Ограничиваться проезжей частью в администрации не намерены. Старые, проржавевшие насквозь ливневки заменят на бетонные желоба. Что примечательно, большинство деревьев спилят по просьбе жильцов. Такое решение активисты мотивируют постоянно засоренной листвой ливневкой, из-за чего в поселке часто случаются потопы локального масштаба. Также по просьбам горожан изменят наружное освещение.

Надо сказать, что местные жители принимали активное участие в разработке самого проекта, высказывали пожелания и указывали на недостатки. Как рассказала заместитель председателя ТОС «Поселок Обнинский» Анна АЛЕШНИКОВА, люди связывают с этим проектом большие надежды.

- Хочется верить, что с этого начнется новая страница в отношениях между администрацией и жителями поселка и наша новая жизнь. У нас достаточно проблем, и хотелось бы, чтобы нас воспринимали как часть Обнинска и рассматривали наши просьбы наравне с городскими, - сказала Анна Владимировна.

В то же самое время без разногласий между чиновниками и жителями все-таки не обошлось.

- Будет расширена пешеходная зона на Лесной, здесь уложат плитку, - продолжила Анна Владимировна. - Мы просили поставить бордюры, но в МПКХ наотрез отказались это делать, пояснив сложностями с очисткой такого тротуара.

Кстати, окончательно проект реконструкции улицы Лесной пока еще готов. На данный момент в управлении городского строительства есть только техническая документация.

Впрочем, горожане по-прежнему могут прийти в управление и высказать свои пожелания и видения. Чиновники обещали все зафиксировать и учесть. Сделать это можно по адресу: улица Победы, 22, с 24.05.2018 по 22.07.2018 по рабочим дням с 9:00 до 16:00 часов.

Единственное, что беспокоит местных жителей, - дата назначения публичных слушаний. Если прикинуть количество времени, которое пройдет от публичных слушаний до начала работ - рисуется не самая позитивная картина. В лучшем случае - осень, в худшем - реконструкцию передвинут на следующий год.

- Нам, честно говоря, главное, чтобы все было сделано. Осенью, конечно, проводить такие работы будет проблематично, но мы готовы подождать! У нас единственная просьба к властям: лишь бы обещания были выполнены, а не отложены в долгий ящик, как это уже случалось ранее, - резюмировала Анна Алешникова.

Анна СОКОЛОВА

Другие статьи из рубрики «Планы»