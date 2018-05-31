Жители города могут попрощаться со старым садиком на Пирогова

Разговоры о необходимости реконструкции здания бывшего детского сада на улице Пирогова, 12 в Старом городе ведутся еще с прошлого года.

Тогда мэр Обнинска Владислав ШАПША заявил, что проект для обнинского бюджета фактически неподъемный и необходимо искать инвесторов, пытаться вступить в федеральные программы, в общем, выкручиваться. Летом 2018-го нагрянули изменения.

Красивый и даже в чем-то исторический объект превратился в притон для лиц без определенного места жительства и алкоголиков. Местные жители сразу же забили тревогу, и власти наукограда приняли жесткое решение - законсервировать здание.

После чего поднялись разговоры о необходимости снова возродить на этом месте детский сад, однако реконструкция сулила огромные траты, и снести здание, а потом отстроить заново выходило гораздо дешевле. На этом обнинские власти решили остановиться и начали разрабатывать план по реализации проекта строительства нового дошкольного учреждения.

Если вспомнить ежегодный отчет Владислава Шапши, состоявшийся первого февраля, то было сказано, что город получил предварительное подтверждение Министерства образования и науки Калужской области на финансирование строительства двух детских садов: в «Солнечной долине» на 140 мест и на Пирогова, 12 на 120 мест.

Сейчас дело сдвинулось с точки, и максимум к концу лета здание будет снесено. Подрядчика выберут 15-го июня, а значит, к работам он сможет приступить буквально через несколько дней после «вердикта».

- Пусть сносят, не жалко, одним притоном меньше в Обнинске будет, - рассказывает местная жительница Светлана СТЕПАНОВА. - Вот только одна просьба, очень хотелось бы, чтобы новое здание не было вычурным, а сохранило дух Старого города.

Волноваться за сохранение архитектурной целостности обнинцам, пожалуй, не стоит. Напомним, что даже при ремонте фасадов жилых домов перед подрядчиками выставляется жесткое условие соблюдать единую цветовую гамму. Впрочем, ждать стопроцентного совпадения тоже опрометчиво.

- Так как проект будет выполняться на федеральные средства, мы не можем позволить фантазии разгуляться. По правилам, мы должны будем выбрать здание из списка типовых проектов. Но, конечно, мы постараемся найти максимально похожее по типажу сооружение, также сделаем все возможное, чтобы сохранить аутентичную цветовую гамму, - подчеркнул мэр наукограда Владислав Шапша.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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