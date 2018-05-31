Вячеслав Лежнин: «В Обнинске все делается через «боль»

Вице-мэр по ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН - человек занятой, застать его за праздными делами у вас вряд ли получится. Но Вячеслав Вячеславович все-таки смог найти время в своем плотном графике и прогулялся с корреспондентами «Недели» по Обнинску, а заодно рассказал, как к концу года изменится наукоград и как будет реализовываться федеральная программа «Городская среда».

ПО ОСТАТОЧНОМУ ПРИНЦИПУ

- Вячеслав Вячеславович, мы начинаем нашу прогулку с улицы Лейпунского. На прошлой неделе завершился конкурс на лучший дизайн-проект. Когда приступите к реализации?

- Техническое задание и проект будут готовы в этом году, к реконструкции приступим в 2019-м. Но все будет зависеть от финансирования.

- Улицу Лейпунского справедливо называют «шрамом» на лице Обнинска, причем уже не первый год. Почему только сейчас власти дозрели до кардинальных перемен?

- Морально мы давно созрели, финансово только сейчас. В городе много «шрамов» на самом деле, поэтому решаем все постепенно. Еще мне не нравится, когда улицу называют «воротами в Обнинск», это, скорее, основная транспортная артерия - от привокзальной площади отъезжает практически весь городской транспорт, а вот общественная жизнь не кипит, как, например, в Москве. Здесь тихий район - всего четыре дома, но огромное количество магазинов.

- Внимательно изучая проект-победитель, я не заметила Доски почета, она будет перенесена?

- Как я уже говорил, мы будем брать лучшее из всех проектов. Мне, например, понравилась идея сделать Доску почета двумя арками, которые будут разнесены по разным сторонам улицы. Также есть вариант переноса в другую часть города.

- Вам самому что больше всего понравилось?

- Единая зона. Ровная площадь, без подъемов, выделенных мест, даже фонтан плоский, без чаши. Хотя по фонтану еще будет принято решение.

- Навскидку, о каких суммах может идти речь?

- Совсем грубо могу предположить, что от тридцати до сорока миллионов рублей.

- Разве это много для бюджета в четыре миллиарда?

- На самом деле - очень много. Большая часть бюджета уходит на социальную сферу; ЖКХ и многие другие живут по остаточному принципу.

- Сейчас строится современный торговый центр на Привокзальной площади, будете ли вы придерживаться единого стиля при выборе хотя бы цветовой гаммы уличной плитки?

- Хотелось бы этого достигнуть, совместно с нашим управлением архитектуры будем думать, как это осуществить. Привязка должна быть не только к будущему торговому центру, но и к гостинице «Юбилейная».

- Но дома все равно будут выбиваться из общей канвы...

- Совершенно верно, и от этого никуда не уйдешь, к сожалению. Хотя это не заложено в проекте, но в планах есть пообщаться с Фондом капитального ремонта Калужской области по поводу реконструкции фасада домов. Может, получится поменять цвет, сделать другие крыши. Иначе сильный диссонанс получается.

- Вячеслав Вячеславович, когда шел выбор проекта реконструкции Лейпунского, многие переживали, что победит не самый красивый, а самый дешевый для бюджета. Деньги были критерием?

- Нет! Мы опирались на саму концепцию, видели только картинки, о том, какие предположительно могут быть затрачены средства, никто не думал.

ГУРЬЯНОВСКИЕ СКАЗКИ

- Когда в прошлом году началась реконструкция Гурьяновского леса, на вас посыпался шквал критики, но вы все равно гнули свою линию. Сейчас люди благодарны. Парадоксально, не находите?

- У людей всегда есть собственное мнение. Когда мы ставили «шаровую» елку, что только не услышали в свой адрес. Но больше всего мне понравилась фраза, и это не сарказм: «Наконец-то администрация построила для себя космический корабль и от нас улетит». Душевно же! На следующий год, когда оформляли город к Новому году, я сказал елку ставить последней, так пошли гневные письма, где наша елка?

В Обнинске вообще все делается через «боль». Сначала тебя раскритикуют, а потом говорят спасибо.

Что еще можно заметить: людей раздражает все новое. Когда появились первые вертикальные клумбы, их через месяц снесли, второй раз поставили - снова снесли, только через год уже никто не обращал внимания.

Что касается Гурьяновского леса, то самая тяжелая ситуация в прошлом году была с экологами, которые говорили, что нельзя здесь делать дорожки, что мы навредим экосистеме. Хотя мы по факту прошли по «народной» тропе. Проект состоялся, и он успешен.

- Это в прошлом, сейчас в Гурьяновском лесу проводятся мероприятия, гуляют люди, все довольны и счастливы. Как дальше будет меняться пространство? Помнится, говорили об установке здесь детских площадок...

- В этом году мы установим несколько игровых и спортивных элементов. Конструкции будут деревянными, чтобы сохранить саму концепцию Гурьяновского леса. Также планируем к кольцевой дороге добавить две секущих эко-дорожки из щебня.

- Что по срокам и стоимости?

- Конкурс пока не состоялся, поэтому трудно сказать, как в итоге будет, но на проект выделено порядка пяти миллионов. Что касается сроков, то в июле приступят к работам. Вообще, в этом году мы идем с небольшим опережением, поэтому волноваться, что работы будут заканчиваться осенью, в плохую погоду, не стоит.

По Гурьяновскому лесу я вообще спокоен, беспокойство вызывают дворы и асфальтирование междворовых проездов, здесь мы больше зависим от погоды.

- Вячеслав Вячеславович, Обнинск - молодой и развивающийся город, и вы принимаете непосредственное участие в его изменениях. Нравится ли вам быть причастным к таким масштабным событиям?

- Главное, чтобы людям нравилось. Ведь мы работаем для них. Если есть благодарность, значит, все делаем правильно.

- На некоторое время вы выпали из жизни Обнинска, покинули должность, сменили род деятельности. Признайтесь честно, скучали?

- Конечно, скучал. Я активный человек, мне всегда нужна, как говорит молодежь, «движуха», я к этому привык и вряд ли отвыкну. Степенная и спокойная работа не для меня.

АРБАТ 2.0

- Наша последняя остановка - проспект Маркса. Кстати, когда ведутся споры, где же в Обнинске центр города, мнения разделяются. Для кого-то это Аксенова, для кого-то Маркса, для вас как?

- Город молодой, и как такового центра обозначено не было, но когда появилась центральная площадь на Маркса у «Плазы», центром стало это место. Здесь большое количество жителей, плюс развивающаяся территория. Так что мое мнение однозначное: Маркса.

- В прошлом году с горем пополам сделали «Обнинский Арбат». В этом году во многих местах плитка разрушена. По закону подрядчик обязан в течение нескольких лет обслуживать территорию. Уже связывались с ним?

- Проведено совещание с подрядчиком, мы установили график работ, согласно которому он должен отремонтировать разрушенные участки. Уже должен был приступить, кстати.

- Не боитесь, что снова подведет?

- В тот раз смогли управиться, значит, и сейчас сможем. Вы знаете, на самом деле ФЗ, по которому мы все сейчас работаем, скорее неудобен. Приоритет был взят на экономию средств, а мое глубокое мнение, что дешево и хорошо одновременно не бывает. Когда у нас определяется подрядчик только по одному показателю - цена, это ненормально. У нас были случаи, что учили рабочих, как асфальт укладывать.

- В этом году будет сделано продолжение проспекта Маркса, и, честно говоря, мне до сих пор не особенно понятен концепт улицы.

- Пешеходная зона будет повторять то, что сейчас на проспекте Маркса: плитка и велодорожка, которая пройдет у «Самсахоны». Порожек они уберут, так что помех не будет. Обязательно сделаем освещение, его здесь нет. Но самое главное - реконструкция проезжей части.

- Как она будет выглядеть в будущем?

- Остановка и пешеходный переход передвинутся буквально на десть метров. У остановки будет сделан удобный карман для заезда маршруток. Заезд, который есть сейчас и где неоднократно происходят ДТП, уберем, поворот к «Капиталу» будет сделан дальше, и он будет безопасным для водителей и пешеходов.

Сейчас здесь постоянно затруднено движение, часто сбивают людей, а так мы решаем сразу несколько проблем.

- Здесь расположены торговые объекты, кафе, и, насколько мне известно, к участию в реконструкции вы привлекали бизнесменов. Достигнуто ли понимание?

- Мое личное мнение, в реконструкции как раз больше должен быть заинтересован бизнес. Если они хотят, чтобы к ним ходили, нужно сделать все возможное, чтобы привлечь людей.

Но сейчас, на самом деле, происходят интересные события. Если в прошлом году на Маркса у нас была сложность со сроками, то сейчас с предпринимателями, которые тоже задумали капитальный ремонт своих объектов. Например, в магазине «Товары для мужчин» запланирована реконструкция фасада, и нам сейчас важно согласовать все объекты между собой, чтобы не возникло сложностей.

- Какого рода сложности могут возникнуть?

- Например, руководство решит установить дверь магазина на уровне, совпадающем с высотой укладки плитки, - поэтому открывать и закрывать ее будет невозможно. Вот такие технические моменты я имею в виду.

- Когда планируете приступить к работам?

- До зимы должны сделать.

- А успеете?

- Если должны, значит успеем.

Беседовала

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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