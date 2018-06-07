Время перемен

В Обнинске приступили к созданию новой маршрутной сети.

Завершился конкурс по определению подрядчика, который займется созданием проекта по организации новой маршрутной сети наукограда. Победителем стала компания «ТенСилон» из города Екатеринбурга. Работа разделена на три этапа. К первому специалисты уже приступили.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Маршрутная сеть города Обнинска была создана в 70-х годах. С тех пор она ни разу кардинально не менялась.

- Мы понимали, что необходимы перемены. Существующая транспортная сеть изжила себя десять лет назад, - рассказывает начальник управления потребительского рынка транспорта и связи Анна КРАСИКОВА.

В адрес Администрации наукограда участились жалобы на неудобное движение муниципального транспорта и маршруток. Особенно это коснулось отдаленных микрорайонов.

- Обнинск - стремительно развивающийся город. Строятся новые дома, жилые кварталы. К сожалению, не везде пока решен вопрос транспортной доступности, - отметила Анна Всеволодовна.

Ворох обращений от горожан подтолкнул власти к важному решению: транспортную сеть наукограда необходимо обновить.

- Мы опирались на опыт других городов. Поняли, что самое правильное - найти специалистов, которые обладают достаточной квалификацией и уже выполняли проекты подобного рода, - пояснила Красикова.

На проект было выделено порядка пяти миллионов рублей из городского бюджета. Фирма «ТенСилон» выиграла конкурс, предложив максимально низкую сумму - 2,9 миллиона рублей.

- Мы уже встречались с сотрудниками компании, сейчас они находятся в Обнинске и уже приступили к реализации первой части задания. Всего на создание проекта выделено три месяца, - резюмировала Анна Всеволодовна.

Важно отметить, что проживание, пропитание и прочие нужды обеспечивает сотрудникам сама фирма. Так что никаких нецелевых расходов из бюджета не будет.

ПЕРВЫЙ ЭТАП. ИЮНЬ

Компания «ТенСилон» специализируется на двух основных направлениях деятельности - проведении научных экономических исследований и инвестиционном консалтинге. Сейчас специалисты приступили к первому этапу - исследованию уровня пассажиропотока.

Как подчеркнула Анна Красикова, анализировать пассажиропоток специалисты будут масштабно и планомерно. Займутся исследованием «загруженности» транспорта, как частного, так и муниципального, проверят остановочные пункты.

Все делается для того, чтобы выяснить, в каких частях города Обнинска наблюдается наибольшая интенсивность пассажиропотока.

- Через месяц, в июле, специалисты предоставят нам сводные данные, мы их проверим, после чего они приступят к работе над вторым этапом, - сказала Красикова.

ВТОРОЙ ЭТАП. ИЮЛЬ

В июле начнется разработка новой маршрутной сети, оптимизированная и соответствующая потребностям Обнинска на сегодняшний день.

- Работы будут проводиться также с учетом пожеланий населения, чтобы жителям было комфортно добираться в разные части города. На эту работу специалистам тоже отводится один месяц, после чего они предоставят нам проект. Мы изначально договорились о промежуточных отчетах. То есть первый этап завершили - отчитались, второй этап завершили - снова отчитались, и так далее, - прокомментировала Красикова.

ТРЕТИЙ ЭТАП. АВГУСТ

В августе специалистам предстоит сделать проект развития маршрутной сети Обнинска с учетом расширения границ города до 2023-го года. То есть сейчас, в 2018-м они разработают свое видение транспортной сети на основе имеющихся аналитических данных. Кроме того, будет представлен также план перехода от существующей сети к новой.

- Как я уже говорила ранее, Обнинск стремительно развивается, и через пять лет он будет выглядеть совершенно иначе, - говорит Анна Всеволодовна. - Поэтому нам нужно учесть все тонкости и нюансы, чтобы решить транспортную проблему на ближайшие десятилетия. В сентябре мы снова соберемся с сотрудниками компании и окончательно проанализируем готовый проект. Также мы планируем пригласить независимых экспертов и послушать их мнение на этот счет.

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП. ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

После того, как проект будет принят, а это случится не раньше октября, администрация начнет подготовку пакета документов для проведения аукциона. Ориентировочно в ноябре будет разыгран конкурс среди перевозчиков.

- В следующем году в Обнинске появятся новые маршруты, пока не могу сказать какие, и сколько их будет, все станет известно в сентябре. Но одно понятно точно: сегодня делается все возможное, чтобы транспортная проблема была решена! - уверенно добавила Анна Всеволодовна.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

Другие статьи из рубрики «Транспорт»