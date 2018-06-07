Пример для подражания

В Обнинске возрождается традиция домов образцового содержания.

Обнинск - молодой город, и до сих пор на некоторых домах можно заметить оставшиеся с советских времен таблички с надписью «Дом образцового содержания».

Как сегодня выглядит бывшая гордость жилфонда и зачем обнинцам возрождать традицию, разбирались корреспонденты «Недели».

БЕЗЖАЛОСТНОЕ ВРЕМЯ

Идея зародилась больше полувека назад в Севастополе, довольно быстро стала традицией и распространилась по всему СССР. Конкурсы на самые благоустроенные дома были частью всесоюзного соревнования. Сейчас же большинство жильцов может и не знать, что их дом раньше был гордостью и примером для подражания.

Сорок лет назад владельцы квартир в доме № 76 по проспекту Маркса могли похвастать перед соседями опрятными подъездами и ухоженным придомовым участком. Сегодня это обычная пятиэтажка, серая и унылая, со всеми сопутствующими проблемами: отсутствием ремонта, сырым подвалом, неблагоустроенной территорией.

- Честно, я даже не знала, что раньше наш дом был образцовым, слышать это смешно. Сейчас его только на конкурс неблагоустроенных можно выставлять, - иронизирует местная жительница Ирина ПОЛЯКОВА. - Хотелось бы возродить традицию, конечно, думаю, было бы здорово гордиться местом, где ты живешь.

Немногим лучше состояние дома № 20 по улице Энгельса, на фасаде которого до сих пор красуется табличка «образцовый». Памятная доска - единственное напоминание о тех временах. Внутри подъезд выглядит непрезентабельно: изрисованные стены, загаженные лестничные пролеты.

- Раньше, конечно, было лучше, - посетовал житель дома №20 на улице Энгельса Николай НЕРИКОВ, - Сейчас управляющие компании меняются одна за другой, а толку никакого. Тогда люди делом занимались, а сейчас это просто зарабатывание денег.

НЕ МЕЧТАТЬ, А ДЕЛАТЬ

Есть в Обнинске и позитивные примеры. Дом № 48 по проспекту Маркса, как и его «близнец» на Энгельса, был построен в семидесятых годах. Первыми жильцами стали научные сотрудники и инженеры, которые оказались живым подтверждением поговорки о том, что порядок в доме начинается с порядка в голове.

Хотя фасад дома внешне соответствует своему солидному возрасту, однако за этой «одёжкой» скрывается очень современная и приятная глазу начинка вроде бесшумных лифтов и включающегося по хлопку освещения. При этом видно, что жители заботятся о своем подъезде, соблюдая чистоту, и даже сумели сохранить частичку славного прошлого - небольшой витраж с изображением жар-птицы.

Оба дома находятся в управлении УК «Чип», однако разница между ними колоссальная.

- Сейчас есть тенденция, что все больше горожан включаются в работу по благоустройству придомовой территории и создают инициативные группы, но, к сожалению, хватает и тех, кто считает, что за него все сделают другие люди, и не проявляет никакого интереса к жизни дома, - рассказал директор УК «Чип» Евгений ХАЛЕЦКИЙ.

Евгений Вячеславович также отметил, что в наши дни борьба за «образцовость» никуда не делась, и в настоящее время его командой готовятся документы для участия в конкурсе.

Надо сказать, что получить звание довольно просто. Достаточно собрать инициативную группу жителей, обратиться в свою управляющую компанию и согласовать все технические вопросы. С документами будут разбираться в УК, от жильцов требуется только следить за домом и беречь его.

Игорь ГЕБЕР

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