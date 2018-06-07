Страсти по земле

Как аукнулась смена руководства КБ №8 для арендаторов.

Больше двадцати лет назад предприниматель Виктор СЕРОВ по согласованию с тогдашним руководством КБ №8 арендовал участок земли на территории медсанчасти и организовал предприятие по ремонту автомобильной техники и лакокрасочным работам.

Сегодня бизнесмен не может полноценно вести дела, потому что нынешние «власть имущие» препятствуют осуществлению деятельности, а методы общения до боли напоминают рэкетиров из девяностых.

РАНЬШЕ БЫЛО ЛУЧШЕ

У Виктора Серова с бывшим главврачом КБ №8 Владимиром НАВОЛОКИНЫМ сложились крепкие партнерские отношения. Договор аренды заключен до конца 2020-го года, также во времена Владимира Васильевича предприниматель обслуживал машины медсанчасти в счет арендной платы. В общем, всем было хорошо.

Чтобы было понятнее, свои рабочие и подсобные помещения Виктор разместил на участке, где предполагалось строительство очистных сооружений. То есть место не использовалось по прямому назначению.

Предприниматель построил несколько боксов, где разместил рабочие и подсобные помещения и начал работать.

Первые проблемы начались после увольнения Наволокина с занимаемой должности.

ПРОИГРЫШНЫЙ ВАРИАНТ

В 2010-м году на пост главного врача был назначен Алексей АЗАРЕНКОВ, у которого сразу же появился ворох претензий к Серову.

Камнем преткновения стало помещение, которое предприниматель не снимал, но которое являлось частью ангара, где работали мастера. То есть представьте огромный ангар площадью в несколько сотен квадратных метров. Виктор арендовал две трети помещения, одна треть пустовала.

Азаренков попытался обвинить предпринимателя в том, что последний занимает помещения незаконно. В итоге сумел добиться одного: Виктор Серов стал платить за «воздух». То есть арендовать уже весь ангар.

Через три года, в 2013-м, в КБ №8 пришел Владимир ПЕТРОВ.

- Отношения с Владимиром Александровичем, не скажу, что были теплыми, но работать было терпимо, - вспоминает Виктор. - Во всяком случае, сильных помех с его стороны не было.

Так было до 2018-го года, пока на должность главного врача не был назначен Игорь БОНДАРЕНКО.

НАША ПЕСНЯ ХОРОША, НАЧИНАЙ СНАЧАЛА

На пост главврача Игорь Владимирович был назначен в январе этого года. Руководитель сразу познакомил всех с амбициозными планами, некой стодневной программой, согласно которой, КБ №8 должна была воспрянуть духом и зажить по-новому. Однако вместо того, чтобы бросить все силы на решение внутренних вопросов больницы, Бондаренко начал бороться с Серовым.

- В апреле он меня вызвал к себе и поставил жесткое условие: или я начинаю платить за аренду чуть ли не в два раза больше, или я должен уйти. Я бы и рад, но кризис на рынке и экономическая ситуация не позволяли. К сожалению, нам не удалось наладить нормальные взаимоотношения, не получилось договориться, - сетует Серов.

После апрельского разговора события начали развиваться неожиданным для предпринимателя образом. Придя на работу в один из дней, Серов обнаружил, что ему... отключили электричество!

- Я, честно говоря, не понял, что это было и зачем. Начал разбираться, так мне сказали, что свет не вернут и чтоб я сворачивался и уходил. Причем главный врач больше со мной не общался, все разговоры велись только через его заместителя Виктора ПАСАЛЬСКОГО. Попасть к Игорю Владимировичу не получилось, - говорит бизнесмен. - Естественно, работать без света невозможно, и мне пришлось прекратить деятельность.

ВСЕ В СУД!

Дальше - интереснее. Понимая, что работать ему никто не даст, Виктор решил забрать свое имущество и раз и навсегда попрощаться с КБ №8. Каково же было его удивление, когда он пришел на место и обнаружил, что двери в помещения заварены!

- Я был в шоке. Внутри у меня стоит оборудование на несколько миллионов рублей, забрать его нельзя, внутрь меня никто не пускает. Снова пытаюсь по-хорошему выяснить. Слышу только одно: вы не имеете права размещаться на федеральной земле, с вами разорван контракт в одностороннем порядке, - рассказывает бизнесмен.

Причины, по которым Игорь Владимирович не хочет сотрудничать с бизнесменом, просты и понятны: КБ №8 относится к режимному объекту, земля федеральная, значит, никаких предпринимателей здесь быть не должно. Но в то же самое время в здании больницы свободно сдаются помещения, где можно организовать, например, стоматологический, косметологический кабинеты и многое другое. Взаимоисключающие параграфы какие-то, не находите?

- Это все напоминает рейдерский захват земли, - иронизирует бизнесмен. - Словно в девяностые вернулись. Не думал, что сейчас кто-то ведет дела подобным образом.

Сейчас Виктор Серов собирается добиваться справедливости через суд. Хочет вернуть хотя бы принадлежащее ему оборудование и возместить материальный ущерб. Морально к судебным тяжбам готов, но искренне недоумевает, почему руководство больницы не выбрало путь партнерских отношений. Впрочем, ответ у него есть.

- Подозреваю, что все дело в деньгах и моем отказе платить больше указанной в договоре стоимости за аренду, - подытожил Серов.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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