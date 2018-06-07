07.06.2018

Лютер Смитт об Алексее Егорове: «Этот спортсмен прославит Россию»



Второго июня в Атлантик-Сити состоялся потрясающий по своему накалу поединок. Не знающий поражений обнинский боксер-тяжеловес Алексей ЕГОРОВ встретился на ринге с известным американским бойцом Лютером СМИТТОМ. После боя «Неделя» взяла интервью у спортсменов. Чем запомнилась встреча, а также о планах Алексея и том, сожалеет ли Лютер о сказанном в Facebook, читайте в нашем эксклюзивном материале.

WELCOME!

АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ

Рост - 185 см.

Вес - 90,3 кг.

Дата рождения - 16.06.1991(26 лет).

В профессиональном боксе с 2016-го года.

Количество боев - 5.

Побед - 5.

Нокаутом - 4.

Чемпион России в первом тяжелом весе.

До перехода в профессионалы долгое время выступал в категории любителей.

Чемпион России 2013-го года среди любителей.

Чемпион Европы 2013-го года среди любителей.

Чемпион Мира по версии AIBA proboxing 2015-го года.

ЛЮТЕР «LIGHTS OUT» СМИТТ

Рост - 193 см.

Вес - 89, 8 кг.

Дата рождения - 22.11.1978(39 лет).

В профессиональном боксе с 2015-го года.

Количество боев - 14.

Побед - 10.

Нокаутов - 9.

Поражений - 4.

Боев в категории любителей - 5.

До перехода в бокс выступал на профессиональном уровне в кикбоксинге.

 

НЕ ГОВОРИ «ГОП»

Поединок в Атлантик-Сити проводился в честь легендарного боксера Эвандера ХОЛИФИЛДА (именно ему Майк ТАЙСОН откусил ухо в 1997-м году). Для Алексея это был первый бой на американском ринге, прежде он выступал в Европе и России.

За несколько дней до встречи в Facebook появился пост Лютера Смитта. Американский боксер с дерзким вызовом пообещал отправить Алексея «поспать», если тот не подготовится, как следует.   

Подобная эмоциональная «накачка» - распространенный прием среди американских бойцов. Обмен угрозами и подколками не только заводит самих боксеров, но и подогревает интерес у зрителей. В случае с обнинцем этот фокус не прошел.

- Я никак не отреагировал на выпад. В Америке своя культура и правила игры, жаль, что они не знают, что за свои слова нужно отвечать, - сказал Егоров.

Выйдя на ринг, наш спортсмен быстро объяснил американцу, что не стоит говорить «гоп» пока не перепрыгнул. Уже в первом раунде Алексей отправил соперника в нокаут. Сам Лютер после поединка сравнил Алексея с «быком» по напористости.

- Естественно, я всегда нацелен на победу. Хотя в этот раз знал, что будет очень непросто. Алексей - крутой боец и крепкий спортсмен, отлично сочетающий скорость и силу ударов. У него за плечами большой опыт любительского бокса, и он буквально прет как бык, сокрушая тех, кто постарше, - заявил Лютер Смитт в беседе с нашими журналистами. - А еще у него челюсть мощная. Он пропустил мои лучшие удары и все равно продолжил наступать. Уверен, что этот спортсмен прославит Россию. Желаю ему и его команде успехов на спортивном поприще!

Сам Алексей отнесся к своей победе критично.

-  Мне редко нравится, как я дерусь. Недоволен некоторыми моментами, знаю, что мог боксировать и лучше. Но в целом выступил неплохо,  - поскромничал Алексей. - Смог нащупать верную дистанцию и провел успешную атаку.

 

ФИЛОСОФИЯ БОЙЦА

Возможно, одним из решающих победных факторов стал опыт обнинского бойца.

- Американцы - нестандартные бойцы, и их школа отличается от нашей. Здесь хорошо помог мой опыт в любительском боксе, когда я имел возможность драться с представителями разных стилей со всего мира,  - поделился Егоров.

После победы Егорову положена неделя отдыха, которую он планирует провести вместе со своей семьей. Жена и сын - главные болельщики Алексея, всегда сопровождают его в поездках и поддерживают во время боя.

- Мне комфортно, когда рядом со мной близкие люди. Выходя на ринг, я «отключаюсь» и настроен на результат, но вне его главной для меня была и остается семья, - рассказал Алексей.

За время подготовки к бою Алексей успел немного попутешествовать. Больше всего запомнился Нью-Йорк, где он готовился к поединку, а вот сам Атлантик-Сити, по словам боксера, является «мертвым городом». 

На данный момент имя следующего соперника остается неизвестным. Ориентировочно, очередной бой должен пройти этим летом.

- Честно говоря, никаких особых эмоций от своих побед я не испытываю. Я рад дебютировать в США, это для меня очень значимо, но в то же самое время я понимаю: это всего лишь еще один бой. Сейчас он закончился, и надо начинать думать о будущем, - философствует Алексей.

А вот для Лютера Смитта прошедший поединок может оказаться последним в карьере.

- В этом году мне исполняется сорок лет, это очень солидный возраст для спортсмена. Поэтому скоро повешу перчатки на гвоздь, - резюмировал боксер.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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