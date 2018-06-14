Обнинск накрыла «футбольная лихорадка»

Чемпионат Мира по футболу проводится раз в четыре года и всегда приковывает внимание миллионов людей по всему миру. Проведение мундиаля в нашей стране - большое событие в жизни каждого футбольного болельщика.

И пусть прогнозы говорят совсем не в пользу российской сборной, возможность своими глазами увидеть игру звезд мировой величины выпадает не так часто.

Конечно, далеко не все смогут попасть на стадион и вживую поддержать нашу команду, но никто не запрещает переживать за сборную у экранов своих телевизоров. Такого мнения придерживается мэр наукограда Владислав ШАПША, планирующий следить за ходом турнира, несмотря на напряженный график. - Я не могу назвать себя ярым футбольным болельщиком, но когда проходит такое событие, всегда приятно за ним наблюдать и, безусловно, поддерживать нашу команду, - сказал Владислав Валерьевич. Согласен с градоначальником депутат обнинского Городского Собрания Александр СИЛУЯНОВ, который верит в сборную России, вопреки рейтингам FIFA. - Конечно, планирую смотреть и болеть за наших. Надеюсь, что игроки не подведут, и в этом году получится выступить достойно. В любом случае, надежда умирает последней, - поделился боевым настроем Александр Юрьевич.

К слову, далеко не все профессионалы поддерживают мнение международных экспертов. Например, известный футболист и тренер обнинского «Кванта» Олег МОРОЗОВ считает, что у россиян есть все шансы пройти групповой этап, а дальше уже все зависит от благосклонности «футбольных богов».

- Безусловно, буду следить за игрой. Может, без каких-то «розовых очков», но сборная России объективно сильнее Саудовской Аравии и Египта, так что из группы должны выйти, а в плейофф может случиться вообще что угодно, - сказал Олег Славиевич.

В пример нашим игрокам хочется поставить воспитанников самого Морозова, футбольный клуб «Квант», который после блистательного прошлого сезона также уверенно играет в этом году и пока не проиграл ни одной из встреч первенства.

Успехи обнинской команды отметили и на региональном уровне. Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ сравнил «Квант» со сборной Андорры, показывающей хорошие результаты, несмотря на то, что в её составе нет ни одного профессионального игрока.

- Я обратился к Анатолию Дмитриевичу с просьбой оказать финансовую поддержку клубу в оплате переездов и прочих командировочных расходов, на что получил одобрение, - пояснил Владислав Шапша.

Более того, выиграв первенство в прошлом году, «Квант» получил возможность выступать во втором дивизионе.

В настоящий момент команда и стадион проходят процедуру лицензирования, и если их сочтут соответствующими всем требованиям, то уже в июле обнинские футболисты начнут играть на новом уровне.

И как знать, может, через четыре года уже обнинские футболисты войдут в сборную России и покажут соперникам, кто на поле хозяин.

Степан ФЕДОРОВ

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