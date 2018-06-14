Обнинцы рискуют переломать ноги, прогуливаясь по улицам города

Круглый год в городе ведутся дорожные работы всех возможных масштабов: от ямочного ремонта до полноценных реконструкций. Но, к сожалению, куда реже внимание коммунальщиков переключается на пешеходные тротуары, а между тем, выделяемые из бюджета средства подразумевают и их обновление.

ТО ЯМА, ТО КАНАВА

Качество ремонта автомобильных дорог в нашей стране уже давно стало притчей во языцех, и только ленивый не ругает коммунальщиков за безалаберное отношение к своей работе. А между тем у пешеходов претензий никак не меньше.

Идеально гладкий тротуар без единой трещинки можно увидеть разве что в своем воображении или на улице Ленина в районе 51-го микрорайона (там, правда, крохотный «островок» хорошей дороги), в то время как большая часть пешеходных дорожек представляет печальное зрелище.

Ямы и провалы посреди тротуаров встречаются повсеместно, и это не преувеличение.

На участке по улице Гагарина напротив «Триумф Плазы» отсутствует кусок асфальта и образовался провал. Схожая картина - на улицах Ленина, Королева и Красных Зорь. Настоящие разломы посреди дороги можно найти на Курчатова, особенно прогулявшись в районе бывшего ЦИПКа.

Самого пристального внимания коммунальщиков заслуживает улица Победы в районе Федеральной налоговой службы, где вместо тротуара - огромные дыры и трещины.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

По заверению коммунальщиков, решать проблемы с тротуарами должны были начать после десятого мая, однако больше чем за месяц никаких активных действий не было предпринято.

Загвоздка в том, что ремонтные работы пешеходных зон требуют более качественного асфальта. Как пояснил заместитель начальника МПКХ Дмитрий ФЕДОРОВ, ситуация находится на контроле, и в настоящий момент коммунальщики готовятся выйти на торги.

- В начале мая у нас состоялась выездная комиссия, вместе с представителями администрации осматривали тротуары, готовим необходимую документацию, чтобы приступить к поиску подрядчиков, - пояснил Дмитрий Владимирович.

Номинально к работе коммунальщики действительно приступили, но пока дальше совещаний и писанины дело не зашло. Надо сказать, что конкретные адреса Дмитрий Владимирович назвать не смог. Решил ограничиться общими фразами, из которых следует, что ремонтировать будут чуть ли не везде.

В то же самое время бюрократическая тягомотина играет не на руку коммунальщикам. Ведь пока будут отыграны торги, заключены все необходимые соглашения и так далее, пройдет не меньше двух месяцев. А это значит, что в лучшем случае ждать удобоваримых тротуаров обнинцам стоит к осени.

А пока нужно быть максимально осторожными, чтобы не переломать ноги, прогуливаясь по городским улочкам.

Анна СТЕПАНОВА

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