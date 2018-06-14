14.06.2018

Жители поселка Обнинское разделились на два воинствующих лагеря



Заместителя председателя совета ТОС «Поселок Обнинское» Анну АЛЕШНИКОВУ знают очень многие, особенно в городской администрации. Анна Владимировна известна своей активностью, напором, умением идти до конца и добиваться поставленных целей.

Такая позиция порой становится поперек горла.

 

А СУДЬИ КТО?

Все началось с того, что в одном из прошлых номеров «Недели» при верстке была допущена техническая ошибка, и Анну Алешникову мы назвали председателем совета ТОС (в подписи к фото). В статье Анна Владимировна значилась как зампред (что она сама и подтвердила).

После выхода публикации события начали развиваться невероятным образом. За день до выхода номера в редакцию явилась женщина.

- Меня зовут Галина Георгиевна ТРОСТИКОВА, - представилась она. - В 2014-м году я была выбрана председателем совета ТОС микрорайона «Поселок Обнинское» и до сих пор нахожусь на этой должности. Анна Алешникова этот пост никогда не занимала.

Более того, как дальше рассказала Галина Георгиевна, «почетного звания» заместитель председателя совета ТОС больше не существует!

-  У нас была конференция, на которой присутствовал сотрудник администрации Евгения СОБОЛЕВА, в ходе мероприятия мы исключили подобную должность, - пояснила Галина Георгиевна.

Дальше - интереснее. Как утверждала Тростикова, Алешникову не то что с должности зама сняли, так и вовсе из ТОС исключили. Причина самая банальная: дескать, Анна Владимировна некорректно себя ведет, ругается со всеми, да и вообще чаще выдает желаемое за действительное.

- Ни одного дела она не довела до конца, только преподносит себя как человека, болеющего за поселок, но ее работы не видно, - возмущенно добавила Галина Георгиевна.

- Она очень давно хочет быть председателем, а ее никак люди не выбирают. Ее хорошо знают старожилы, поэтому они против. Вся ситуация мне очень неприятна! За четыре года у нас столько сделано на поселке благодаря администрации и нашему депутату Ивану ГАЛКИНУ, нам всегда помогают, идут навстречу. А Анна Владимировна мешает всем работать.

Впрочем, каких-либо документов, подтверждающих свое избрание на пост председателя совета ТОС и исключение Алешниковой из совета, Галина Георгиевна не предоставила.

 

НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ

А вот у Анны Алешниковой, наоборот, в руках оказалась целая кипа документов, подтверждающих ее полномочия (заместителя председателя совета ТОС). Также Анна Владимировна поделилась ответами из прокуратуры, согласно которым, Тростикова проводила конференции с нарушениями правил.

Кроме того, местные жители, активисты, отзываются об Алешниковой не иначе как о человеке, который сделал для поселка очень многое.

- Мы вместе добивались строительства детской площадки, организовывали людей, собирали средства, привлекали власти,  - рассказывает активистка Нина ЗАВГОРОДНЯЯ.

- Другой наш житель Максим собственноручно сейчас ее ремонтирует, я слежу за порядком в игровой зоне. Помощи нет ниоткуда. Но главное, что мы не для себя стараемся, для жителей.

Единственная «поддержка» от председателя ТОС - приехать на место, сделать парочку красивых фото для отчета и уехать.

- Это не первый год так. Скандал между нами начался в 2015-м году. Пока мы старались что-то сделать, все наши инициативы обрубались на корню, - рассказывает Анна Владимировна. -  В год на ТОС выделяется всего четыреста с лишним тысяч рублей. Так вот, даже если на собрании мы голосуем за одно - потом все переигрывается втайне от жителей. Вот, например, вместо нужной нам прогулочной зоны у детской площадки сделали пешеходный переход, хотя этим должен был МПКХ заниматься. Сметных отчетов нам председатель не предоставляет, то есть на что в итоге тратятся деньги, большинство людей не знают.

Да и вообще, вся эта ситуация Алешникову коробит. Ведь Тростикова, по большому счету, наносит урон репутации Алешниковой, искажая факты и выставляя ее в невыгодном свете.

- Обидно то, что мы хотим делать для народа очень многое, заботимся о своем поселке, а кто-то просто пишет красивые отчеты для «галочки» и относит их в администрацию, - резюмировала Анна Владимировна.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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