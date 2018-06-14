Екатерина Задохина: Признание на «Кинотавре» для меня было полной неожиданностью!

Казалось бы, что общего между Обнинском и «Кинотавром»? Короткометражный фильм «Шесть Два Восемь», снятый по сценарию жительницы Обнинска Екатерины ЗАДОХИНОЙ, был награждён призовым дипломом «За героиню».

Екатерина уже много лет связана с творчеством. Она работает преподавателем театра в «Свободной школе» и школе «Театральные подмостки», фотографирует, пишет.

Как создавалась героиня картины и насколько она похожа на саму Екатерину, сценаристка рассказала читателям «Недели Обнинска».

ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ

- Екатерина, Как вы познакомились с режиссером картины Анной КУЗНЕЦОВОЙ? Вам уже доводилось работать с ней раньше?

- Мы познакомились в 2000-м году на первом курсе журфака МГУ, и пять лет жили вместе в общежитии. С тех пор прошло достаточно много времени, но мы как будто и не меняли образ жизни. Вместе учимся, ездим на концерты, путешествуем. Надеюсь, драйв не покинет нас.

Кстати, идея снимать кино пришла Анне Кузнецовой в голову, когда мы катались на велосипедах по набережной Одессы, куда приехали по случаю концерта Земфиры. Анна предложила: «Давай снимем клип на песню «Река». Просто потому что мы любим Земфиру». Ну и сняли. Все локации в этом клипе - обнинские: улицы, стадион «Труд», хореографический зал ГДК. Клип, конечно, любительский, снят на камеру Canon, без замут. Но с него всё началось.

- Работа над фильмом «Шесть Два Восемь» - ваш дебют в качестве сценариста? Как вообще родилась идея попробовать себя в этом жанре?

- Идея не рождалась. Я стала писать сценарии за компанию с Анной. Несколько лет назад она решила сменить профессию журналиста на профессию режиссёра и пошла учиться: сначала в киношколу «Свободное кино», потом в Московскую школу кино. Отчасти я училась вместе с ней, потому что сценарии ко многим её учебным работам мы писали вместе. А в процессе она ненавязчиво подкидывала мне учебники по сценарному мастерству. «Шесть Два Восемь» - не дебют. До этого были сценарии в других короткометражек.

- Фильм удостоился награды «За героиню», но каких-то определённых критериев оценки этой номинации нет - на что жюри обращает внимание в первую очередь?

- Я бы тоже хотела это знать. Понятно только, что этот приз не за лучшую женскую роль, а за создание образа. А по каким критериям - известно только самим членам жюри. Для меня в итогах конкурса короткого метра, кроме призового диплома фильму «Календарь» Игоря ПОПЛАУХИНА, все награды были полной неожиданностью. В том числе и наша.

БЕССОННОЕ ТВОРЧЕСТВО

- У Саши есть прототип в реальности или это некий собирательный образ?

- У всех наших героев есть прототипы, но это не облегчает создание образа. Просто даёт отправную точку. И, разумеется, высший пилотаж - сделать так, чтобы твой герой стал собирательным, универсальным образом, носителем общечеловеческих качеств. Чтобы вы посмотрели на Сашу и поняли, что и сами не лучше.

- При написании сценария авторы порой вкладывают в персонажей частичку себя или напротив, создают полный антипод. Много ли от вас в главной героине или эта девушка вам абсолютно чужда?

- Прототип Саши - не я, но мне очень близка эта героиня. Я чувствую и понимаю каждый её шаг.

- В процессе работы, у режиссера и сценариста может не совпадать видение героев, в случае с вашей картиной такие конфликты возникали?

- Над некоторыми сценами мы сидели до четырёх утра, и какие-то там конфликты у нас сквозь сон возникали, но я уже смутно помню. Что-то вроде: «Давай завтра допишем», «Нет, не давай», «Я что-то потеряла нить нашей истории...», «Не прикидывайся». Но ничего серьёзнее не было. Мы очень гармонично существуем вместе. И совместное написание сценариев - всегда радость, а не мучительный труд.

- Актерская игра в короткометражных фильмах - один из главных факторов успеха. Как проходил кастинг? Кого из персонажей подбирали особенно долго?

- Всех подбирали долго. Даже охранников в общежитии. В чём не откажешь Анне Кузнецовой, так это в перфекционизме. У неё всегда очень долгий, изматывающий всю душу кастинг. Но и результат - на лицо. Мария ЛАПШИНА, Иван МУЛИН и Юлия КОРИНЕЦКАЯ составили хороший актёрский ансамбль.

«СНИМАТЬ КИНО - ЗАПРЕДЕЛЬНО ДОРОГО»

- Мария Лапшина, показала своего персонажа именно таким, каким вы его видите или какие-то моменты хотелось бы изменить?

- После призового диплома «За героиню» никакие моменты в героине уже менять не хочется. Даже чисто теоретически. Зачем гневить судьбу? Мы просто благодарны актрисе за её работу.

- В обществе есть убеждение, что съемки кино - занятие не из дешевых. Были ли у вас спонсоры?

- Общество зрит в корень. Снимать кино - не просто дорого, это запредельно и всегда неожиданно дорого в самый неподходящий момент. Спонсоров у нас не было.

- Сколько времени заняло производство картины, приходилось ли как-то импровизировать и додумывать что-то на ходу?

- С момента написания сценария прошло больше года. Импровизировать, конечно, приходилось. Но не от хорошей жизни. Мой скромный опыт в кино показывает, что, как правило, импровизация - это когда чего-то нет или что-то кончилось: деньги или время. Например, по сценарию у нас ранняя осень, а на дворе - уже поздняя. И нужные, прописанные в сценарии цветы не растут. Вот тогда начинается импровизация.

- Участие в «Кинотавре» планировалось изначально или идея подать заявку на конкурс пришла спонтанно?

Десять лет назад Анна Кузнецова приехала на «Кинотавр» в качестве журналиста и загадала, что обязательно вернётся в качестве режиссёра. Так что правильный ответ - планировалось.

- Эта награда - первое признание ваших заслуг, или есть и другие работы, отмеченные призами престижных конкурсов?

- До «Кинотавра» наш фильм «Измена» выиграл награду за лучший студенческий фильм на Польском фестивале «European Cinematography Awards».

- Какую героиню вы бы назвали главным конкурентом Саши и почему?

- Не знаю. Я вообще не уверена, что правильно говорить «образы конкурируют». Среди других героинь короткометражек я бы выделила героиню Ксении РАППОПОРТ в фильме «Прощай, любимый!» Она иронично и тонко сыграла женщину, которую только что бросил муж. Но это же Ксения Раппопорт! Она по-другому не умеет. Только великолепно.

Игорь ГЕБЕР

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