Обнинцы в штыки восприняли повышение тарифов и готовы бастовать

С первого июня повышается оплата на ремонт и содержание жилья. Это значит, что счета обнинцев увеличатся на энную сумму. Какую? Все зависит от того? в старом или новом доме вы живете. Сумма варьируется от 25 до 40 рублей.

Подобное «новшество» жители наукограда встретили в штыки. Впрочем, этого можно было бы избежать, будь собственники немного активнее.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

- Как мне прожить?! - возмущенно говорит жительница Обнинска Нина БУДНЕВА. - У меня небольшая пенсия, сейчас я вынуждена отдавать почти шесть тысяч рублей за комнатушку в 34 квадратных метра! Совести нет! Было бы хорошо, если бы вместе с ценами росли зарплаты и пенсии, а пока с нас только дерут!

Нина Васильевна проживает в общежитии на Курчатова, 45. Проблемный дом. Ее соседи в большинстве неплатежеспособны, здесь давно не делался ремонт, много должников.

- Самое интересное, нам уже повышали тарифы три года назад, и тогда мы слышали от Волотовского (Сергей Волотовский - руководитель МП «УЖКХ», прим. ред.), что нам сделают ремонт в доме, что все у нас будет хорошо. Дальше разговоров дело не продвинулось! - продолжила Нина Васильевна.

В других домах (не находящихся под управлением Сергея Васильевича) аналогичная история. Люди не могут взять в толк, почему они должны платить больше?

- У нас управляющая компания УК «Обнинск», когда увидела информацию, что цена вырастет, честно, волосы на голове дыбом встали, - рассказывает Ирина НИКОЛАЕВА. - В счете 36 рублей за квадратный метр стоит. Никто в нашем доме с такими тарифами не согласен. Что нам теперь, на забастовку выходить?

Кого ни спроси - никто не рад повышению тарифов. Оно-то и понятно, люди никогда не бывают счастливы, когда приходится расставаться с кровно заработанными. Но одно дело наличие обоснованности, другое - когда затея больше напоминает «грабеж».

- Нам повысили тарифы в доме на Мира, 6, - говорит жительница Обнинска Оксана КОСТИНА. - У нас все подъезды в ужасном состоянии. Отремонтировали только один, в котором живет сотрудница управляющей компании МП «УЖКХ». Это как понимать? Я звонила в бухгалтерию и пыталась выяснить, почему повысились цены, так меня там «послали». Все соседи в шоке. Мы живем, как бомжи, и должны за это платить?!

Сегодняшнее повышение тарифов объясняется просто - таково постановление администрации.

Существует ремарка: цены выросли там, где отсутствует совет многоквартирного дома (МКД). Это значит, что если собственники не провели общее собрание и не приняли (согласились) тарифы, то они повысились автоматически.

НЕТ ДОЛЖНИКОВ - НЕТ ПРОБЛЕМ

Директор МП «УЖКХ» Сергей Волотовский подтверждает: наличие совета МКД может существенно облегчить жизнь собственникам. А скандалить толку никакого. Кроме того, существенную роль играет наличие должников. Все просто: чем меньше неплательщиков, тем лучше живет дом.

- Задолженность жителей, проживающих на Курчатова, 45, по состоянию на 1 мая 2018-го года составила один миллион двести девяносто тысяч рублей. То есть 38% собственников не платят, - сказал Сергей Васильевич. - Должники, не выполняющие свои обязательства по оплате коммунальных услуг и услуг управляющей компании, в первую очередь вредят своим добросовестным соседям, ведь в этом случае управляющая компания не может выполнить те ремонтные работы, которые так нужны самим жителям.

В МКД СИЛА

- В домах, где не созданы советы МКД, утвердить план работ со стороны жителей некому. Управляющая компания выполняет в таких случаях обязательные и аварийно-восстановительные работы, связанные в первую очередь с необходимостью поддержания инженерных сетей в состоянии, обеспечивающем работоспособность, - поясняет Волотовский. - Необходимо отметить, что создание советов МКД является не правом, а именно обязанностью жителей в соответствии с действующим Жилищным кодексом.

КАК СОЗДАТЬ СОВЕТ МКД, И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?

Для создания совета в первую очередь нужны инициативные жильцы. Управляющая компания поможет сделать все остальное. То есть все, что вам нужно, - прийти в свою УК и заявить о таком желании.

Совет МКД зачастую определяет правила игры в интересах жителей. Например, в таких домах, как Треугольная, 1, Горького, 60, Ленина, 95, Ленина, 99, Маркса, 50, Маркс,а 76, Ленина, 108 управляющая компания по договоренности с выбранными советами домов и их председателями не повышала тарифы в 2018-м году.

- Кроме того, еще в 10 домах повышенные тарифы хоть и были приняты, но их уровень установлен ниже рекомендуемых. Опять же это при участии советов и поддержке остальных жильцов, - рассказал Волотовский.

На Комарова, 7 жители, при содействии с председателем и советом дома, приняли утвержденный муниципальный тариф для того, чтобы иметь возможность больше сделать для своего дома в рамках такого тарифа.

Кстати, на Комарова, 7, Горького, 60, Треугольной, 1 активность созданных советов и выбранных председателей очень помогает во взаимодействии с должниками. Уровень задолженности по дому при такой совместной работе удается существенно снизить. Управляющая компания имеет в этом случае возможность выполнить не только свои обязательства по утвержденному плану работ, но и существенно их расширить.

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

Все вышесказанное напоминает знаменитую поговорку о спасении утопающих. Но что делать тогда, когда активных жителей на весь дом - раз, два, и обчелся? Ответа на этот вопрос у Сергея Васильевича не нашлось.

К сожалению, даже если сейчас в срочном порядке создать совет МКД, тарифы вряд ли изменятся в этом году. Но попытаться можно.

- Жителям нужно понимать, что все зависит от них. Возмущаться и скандалить они могут сколько угодно, только это не решит ни одной проблемы. Лучше работать вместе, - резюмировал Волотовский.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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