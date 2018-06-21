Приют для животных «Новый ковчег» стал помехой для всех

Зоозащитный центр «Новый Ковчег» существует в Обнинске почти десять лет. За это время организация претерпела немало изменений, несколько раз переезжала с место на место и нигде ни животным, ни волонтерам не были рады.

КОЧЕВАЯ ЖИЗНЬ

Сейчас «Ковчег» располагается одновременно в двух местах: на улице Шацкого, рядом с Репинским оврагом, и неподалеку от очистных.

В 2014-м году Администрация города Обнинска выделила «Новому Ковчегу» землю площадью в девять тысяч квадратных метров в районе городских очистных сооружений с условием: как можно быстрее перебраться на новое место из центра города.

Перед обнинскими зоозащитниками тогда встала проблема поиска средств на строительство приюта. Как рассказала директор центра Анна МОГИЛЬНЕР, деньги собирали по крупицам: организовывали благотворительные акции, обращались на крауд-фандинговые площадки.

В итоге удалось собрать энную сумму средств, которой хватило на установку нескольких бытовок, строительство небольшого домика и открытых вольеров для выгула максимум на сорок собак, установку септика. Также было проведены электричество и водопровод.

На этом, собственно, все и закончилось.

Для справки: первый этап строительства нового центра должен был обойтись почти в шесть миллионов рублей.

На сегодняшний день ситуация выглядит следующим образом: в приюте на содержании находятся почти полторы сотни собак, большая часть из которых по-прежнему живет на улице Шацкого. Условия содержания хорошими не назовешь. Старый деревянный дом и небольшая прилегающая территория - не место для бездомных животных.

Кроме того, из-за постоянного шума и лая страдают жители близлежащих домов. А в скором времени здесь будет отстроен новый жилой микрорайон, людей станет еще больше, и что тогда?..

- Я живу возле гостиницы «Юбилейная», и то мне отлично слышно, как собаки постоянно гавкают, - рассказывает местная жительница Елена КУЗНЕЦОВА. - Мне, честно говоря, жалко тех, кто живет рядом с приютом. Кто будет рад такому «будильнику» каждое утро?

Кто-то решением проблемы видит совсем уж крайние меры.

- Да поотстреливать этих собак, и все тут, - жестко выразился Иван СЕРГЕЕВ. - Жизни от них нет. Постоянный шум, вой. Тут много семей с маленькими детьми живет, а собаки - животные непредсказуемые. Сейчас она к тебе ластится, а через пять минут покусает.

Нашлись у Анны Александровны и защитники.

- Если собаки так всем мешают, то пусть те, кто возмущаются, возьмут и скинутся деньгами да помогут приюту переехать на новое место. Зато все будут спокойны и счастливы, - говорит жительница Обнинска Ирина ЛАРЦЕВА.

Но в большинстве своем противники сходятся в одном: с чего вдруг кто-то обязан помогать приюту - непонятно. По мнению людей, это напоминает шантаж, когда просьбы превращаются в требования.

ТРАГЕДИЯ ПОЛОЖЕНИЙ

Сама же Анна Могильнер честно признается: устала.

- Я уже девять лет этим занимаюсь на добровольных началах. Нами очень многое сделано. Мы смогли пристроить несколько тысяч собак и кошек, но чаще вместо благодарности слышим критику. К конфликтам я привыкла. Но, честно скажу, руки опускаются уже, - сетует Анна Александровна.

Причина, по которой за четыре года приют не переехал на новое место, объясняется Анной Могильнер очень просто: были бы деньги на строительство, давно бы уже с Шацкого перебрались.

- Сейчас нужно порядка 850 тысяч рублей. У нас есть проект, есть задумки, но нет денег, и мы не знаем, откуда их брать. Ходить и постоянно выпрашивать - надоело. Впрочем, я сейчас собираюсь переговорить с предпринимателями и попробовать найти у них поддержку.

Для начала Анна Александровна хочет усилить шумоизоляцию. Так как несколько десятков собак, которые сейчас находятся в приюте, сильно мешают жителям расположенного рядом СНТ с поэтичным названием «Надежда».

В прошлом году уже пытались решить эту проблему - для шумоизоляции был сделан земляной вал, то есть два забора, между которыми насыпана земля. Однако это не помогло.

Следует отметить, что бессменным помощником Анны Могильнер является руководитель МП «Городской парк» Жанна ДАВЫДОВА.

Жанна Владимировна долгое время предоставляет площадки в парке для организации выставки-раздачи животных и других мероприятий.

- Помогать нужно обязательно, - призывает Жанна Владимировна. - Мы живем в цивилизованном обществе, где должно быть хорошо всем: и людям, и животным. Мы, со своей стороны, готовы оказать любую посильную помощь «Новому ковчегу».

Надо сказать, что финансовую поддержку приюту оказывает и наша администрация, выделяя на нужды двести тысяч рублей в год. Эти деньги, как сказала Анна Александровна, тратятся сугубо на корм и медикаменты.

Более того, в этом году «Ковчег» также выиграл Президентский грант на три миллиона рублей.

- Конечно, если бы мы могли потратить эти деньги на строительство приюта, мы бы горя не знали, - говорит директор зооцентра. - Но, к сожалению, не имеем права. Поэтому средства, прежде всего, будут потрачены на организацию кинологических секций, проведение уроков доброты и так далее. Мы хотим, чтобы «Ковчег» был полезен для людей, хотим изменить отношение жителей к бездомным животным и к нашей деятельности.

В общем и целом понять можно всех: и Анну Могильнер, и людей. Одно только обидно, что о существовании приюта многие вспоминают только тогда, когда нужно «скинуть» бездомное животное. А как разговор заходит о помощи, все сразу становятся глухими и слепыми.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

Кстати

«КОВЧЕГ» ПРИГЛАШАЕТ ОБНИНЦЕВ ВЫЧЕСАТЬ СОБАК

Зоозащитная организация «Новый ковчег» приглашает всех неравнодушных помочь привести в порядок питомцев приюта. Сейчас у собак активная линька и волонтеры просто не справляются с объемом работы. Поэтому жители Обнинска могут прийти в «Ковчег» в субботу и в воскресенье с 11:00 часов со своими расческами и вычесать собак.

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